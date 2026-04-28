El asesinato de un piloto de rally que causó conmoción: su vínculo con una red criminal y la posible causa del crimen

El vehículo de José Pedro Rojas Velasco, el piloto de rally asesinado en Bolivia antes de la carrera

Un hecho de violencia extrema impactó al automovilismo sudamericano durante la segunda fecha del Rally Sprint Nueva Santa Cruz en Bolivia, donde el piloto José Pedro Rojas Velasco, de 29 años, fue asesinado a tiros el domingo mientras aguardaba el inicio de la carrera en su vehículo. El ataque, ocurrido en el parque de asistencia del evento en el municipio de Warnes, obligó a la Asociación Departamental de Automovilismo Deportivo de Santa Cruz (Adecruz) a suspender de inmediato la competencia. La conmoción alcanzó tanto a participantes como a organizadores y público, marcando un precedente trágico en el campeonato regional.

Minutos antes de la largada en la categoría SXS Racing, dentro del parque de asistencia a la carrera, un hombre bajó de una camioneta y disparó varias veces contra el auto Can-Am X3 número 11, según contaron los testigos. Rojas Velasco recibió ayuda urgente en el lugar y fue trasladado para atención médica, pero su fallecimiento fue confirmado horas después. El copiloto salió ileso del ataque, aportó el medio El Deber, de Santa Cruz de la Sierra. Este atentado con resultado fatal se produjo ante la mirada de otros competidores y un público que se preparaba para la largada de la segunda fecha departamental.

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De acuerdo con lo publicado en el diario El Día de Bolivia, los testigos relataron que el piloto estaba a punto de ponerse en la posición de la línea de salida y fue ahí cuando lo interceptó una camioneta, de donde descendió un sujeto encapuchado que desenfundó el arma y abrió fuego. Tras disparar, el asesino se subió al vehículo que lo transportó para posteriormente darse a la fuga. El medio destacó que esta es la tercera muerte a balazos que se registra en el departamento de Santa Cruz de la Sierra en lo que va del fin de semana.

Con el correr de las horas, la investigación fue avanzando y La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) dio más detalles de lo ocurrido, como por ejemplo, que José Pedro Rojas Velasco recibió al menos seis disparos, cuatro de ellos fueron con orificios de entrada y salida y los dos restantes, solo de entrada. Además, reveló que el piloto de rally tenía vínculos con la organización criminal del narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera. El director de la Felcc, el coronel Jhonny Coca, manifestó que la víctima era piloto del capo narco, y según las investigaciones preliminares, habría estado involucrado en un caso de secuestro y tiroteo en Santa Cruz. “Se logra establecer que esta persona (Rojas Velasco) tenía un vínculo con Sebastián Marset y estaría buscado por un hecho anterior en el que se realizó un secuestro y tiroteo”, dijo Coca en conferencia de prensa.

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El caso del crimen de José Pedro Rojas Velasco conmocionó al automovilismo. La víctima, de 29 años, tendría lazos con una organización criminal

La policía continúa investigando, pero no descarta que este crimen se tratase de un ajuste de cuentas. “Existen dos hipótesis: la primera que sería otra organización la que lo victimó por revancha, porque esta persona participó en otro asesinato en 2025 en contra de otro sujeto vinculado al narcotráfico. La segunda hipótesis que manejamos es que se trataría de una pelea por tener liderazgo en la organización de Marset, que quedó descabezada”, explicó el director Coca.

Para el comandante departamental de Santa Cruz, coronel David Gómez, este hecho de sangre como los asesinatos ocurridos en el municipio de San Matías y Puerto Quijarro, están vinculados a una pugna de poder entre organizaciones criminales. “Sabemos que existen estructuras de estas organizaciones en la que estos sujetos están haciendo actividades de sicariatos por incumplimiento de algunas obligaciones procedentes del narcotráfico”, señaló.

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Según informó la Policía se presume que el hecho se registró por “la lucha del poder de manejar algunas líneas y el incumplimiento de algunos compromisos referentes al tráfico de sustancias controladas”. De acuerdo con la información publicada en El Día, “Rojas Velasco era buscado por sus rivales, por lo que se protegía rodeándose de otras personas” y que sería piloto de Marset. El 13 de marzo, el capo uruguayo fue detenido en un operativo policial y posteriormente extraditado a Estados Unidos, escoltado por agentes de la DEA en un vuelo chárter.

Quién era José Pedro Rojas Velasco

La víctima, alias Pepa, tenía 29 años y era un piloto oriundo de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, que inició su carrera en el automovilismo en 2022. Compitió en distintas categorías regionales en el rally. La causa de su muerte fue un shock hipovolémico provocado por impacto de arma de fuego. El cuerpo presentaba seis heridas de bala, cuatro con orificio de entrada y salida y dos solo de entrada. Según información preliminar de la policía, Rojas Velasco sería el piloto de Sebastián Marset, líder de una organización criminal.

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