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El emotivo encuentro de toda la familia Simeone por el cumpleaños del Cholo: “Tu mejor regalo”

Desde Carolina Baldini hasta sus nietos, nadie quiso perderse este momento con el entrenador del Atlético de Madrid. Las imágenes

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Vista amplia de una familia multigeneracional posando en un jardín con césped verde y un seto alto; algunos sentados en sofás blancos y otros en el suelo.
La familia completa de Diego El Cholo Simeone se reunió para celebrar el cumpleaños 56 del entrenador (Imagen Ilustrativa Infobae)

La celebración por el cumpleaños número 56 de Diego Simeone se transformó en una postal de afectos y reencuentros en tierras españolas. Durante varias jornadas, el entrenador argentino estuvo rodeado de sus seres más cercanos, en un entorno de alegría y relax, junto a hijos, nietos y hasta su exmujer, Carolina Baldini. Las imágenes compartidas por los protagonistas en redes sociales reflejan no solo la unión familiar, sino también el valor de los pequeños momentos cotidianos y el significado de la familia construida a lo largo del tiempo.

Flyer informativo sobre la familia de Diego Simeone, con una foto del entrenador y sus hijos, e ilustraciones de sus descendientes
Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid, tiene cinco hijos de dos matrimonios y disfruta de sus primeros nietos a partir de 2025.

Los días previos y posteriores al aniversario de Simeone estuvieron marcados por reuniones entrañables. Las fotos tomadas en jardines verdes y terrazas soleadas muestran a Simeone, conocido como el Cholo, abrazado a sus hijos y nietos, acompañado de las parejas de cada uno y de la abuela. La emoción de estos encuentros queda plasmada en los textos y comentarios que acompañan cada imagen, donde la palabra “familia” resuena como el regalo más grande que recibe año tras año.

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Eva Bargiela y Gianluca Simeone con su hijo Faustino, celebrando sus seis meses con una vela "6" y dos pasteles en una mesa oscura, sonriendo
Eva Bargiela y Gianluca Simeone soplan la vela por los seis meses de su hijo Faustino, mostrando un tierno momento familiar en la celebración.

Entre los protagonistas de estas jornadas, Gianluca Simeone y su esposa, Eva Bargiela, compartieron una serie de instantáneas que capturan paseos al aire libre, charlas de café y momentos de juego con su hijo Faustino. Una de las imágenes más tiernas muestra a los tres soplando una vela con el número seis, celebrando el medio año de vida del pequeño. Eva resumió el espíritu de estos días en un texto: “Estos días, descanso, mucho amor, los 6 meses de Faustino y su curiosidad por la comida”, al dejar en claro que la alegría del cumpleaños del abuelo Diego se multiplicó con el nuevo cumple mes del primer nieto.

Las fotos compartidas por Eva incluyen detalles íntimos: un retrato familiar en el estadio, donde Gianluca, Eva y Faustino posan bajo las luces con la camiseta rojiblanca, y una selfie de Eva en un local comercial, con su hijo en brazos, que refleja el día a día de la familia. Cada imagen fue acompañada por mensajes y corazones de familiares y seguidores, que celebran la felicidad del nieto y la ternura de sus gestos.

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Gianluca Simeone besa la cabeza de su hijo Faustino, mientras Eva Bargiela besa su mejilla, ambos con el bebé en brazos sobre un campo de fútbol iluminado
En un emotivo instante, Eva Bargiela y Gianluca Simeone besan a su hijo Faustino mientras posan sobre el campo de fútbol de un estadio iluminado.

En paralelo, Gianluca publicó en sus redes sociales una selección de fotos actuales y del pasado, en las que se lo ve junto a sus hermanos y su padre en distintas etapas de la vida. Este tipo de reconocimientos encapsula el espíritu de la celebración, donde el rol paterno y la gratitud ocupan un lugar central.

La dinámica familiar de Diego Simeone también quedó en evidencia con la participación activa de Carla Pereyra, su esposa desde 2019 y madre de sus dos hijas menores, Francesca y Valentina. Radicada en Madrid y dedicada a la gestión de negocios inmobiliarios, suele compartir fragmentos de su vida cotidiana en redes sociales. En esta ocasión, publicó una imagen en la que el Cholo aparece rodeado de todos sus hijos, sus respectivas parejas y nietos, acompañada del mensaje: “¡Tu mejor regalo y tu mayor logro! Te amamos. Tu familia”. La frase, breve y contundente, expresa el sentimiento de plenitud de un hombre que, más allá de sus éxitos profesionales, encuentra en la familia su mayor motivo de orgullo.

Grupo familiar grande en un jardín con césped verde. Se ven adultos, jóvenes y dos bebés sonrientes, con una mesa blanca en primer plano y plantas trepadoras al fondo
Carolina Baldini posa sonriente en el jardín junto a sus hijos, sus respectivas parejas y sus nietos, disfrutando de un momento familiar al aire libre.

La presencia de Carolina Baldini, primera mujer de Simeone y madre de Giovanni, Gianluca y Giuliano, fue uno de los hechos que más llamó la atención durante estos festejos. Baldini compartió una foto grupal, en la que se la ve junto a sus hijos, sus parejas y nietos, y expresó: “Mi mundo, mi familia. Construir esto toma tiempo, muchas veces enojos, disculpas, otras veces escucharse, entenderse. La familia es eso, dedicar tiempo, que es más valioso que cualquier regalo costoso, es mirarse y saber que el otro te necesita, es compartir momentos, viajes, experiencias, sumar amigos, y por sobre todo, juntarse cada vez que se pueda. Todo esto, créanme, que junto a la salud, es un tesoro que no tiene valor. Los amo”. La reflexión de Baldini pone en palabras el esfuerzo y la dedicación que implica mantener unida una familia ampliada, y la importancia de superar diferencias para celebrar juntos.

El nacimiento de Faustino, primer nieto de Diego Simeone, aportó un matiz especial a los festejos del cumpleaños 56. Las fotos y mensajes en redes sociales giraron en torno a la felicidad de compartir el crecimiento del niño, que acaba de cumplir seis meses. Faustino aparece sonriente en casi todas las imágenes, en brazos de su madre o sentado junto a sus padres, y es motivo de comentarios llenos de cariño por parte de toda la familia.

Las imágenes seleccionadas muestran que, para Diego Simeone, el mayor regalo en su cumpleaños es la posibilidad de ver a su familia reunida, compartir momentos de calma y risas sencillas, y acompañar el crecimiento de sus nietos rodeado del afecto de todos.

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