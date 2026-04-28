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Andrea del Boca festejó a los gritos la eliminación de Brian Sarmiento de Gran Hermano: “El rancho está en orden”

La actriz se mostró feliz luego de que el público decidiera sacar al exfutbolista de la casa más famosa

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La actriz celebró la expulsión del exjugador de fútbol de la casa más famosa y le dio todo su apoyo a Yipio (Video: Instagram)

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) vivió una de sus galas más intensas y decisivas de la temporada, en una noche marcada por la tensión, los giros inesperados y un versus que mantuvo en vilo a los participantes y al público hasta el último momento. Con una placa numerosa y perfiles fuertes en riesgo, la eliminación de ese lunes definió la continuidad de dos jugadores claves y modificó el mapa de alianzas y estrategias dentro del reality.

La conducción de Santiago del Moro sumó un ingrediente especial al desarrollo de la gala: el ingreso de Gladys “La Bomba Tucumana”, quien irrumpió en la casa con un show en vivo. Su energía contrastó visiblemente con el clima de nerviosismo y expectativa que dominaba entre los nominados. Sin embargo, la atención principal estuvo puesta en el desenlace de la placa, que alteró el equilibrio del juego.

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Los nominados de la noche —Solange Abraham, Franco Zunino, Brian Sarmiento, Yisela “Yipio” Pintos y Danelik Galazán— representaron una combinación de perfiles estratégicos, figuras polémicas y jugadores de fuerte presencia en la convivencia. Desde el comienzo, las encuestas vaticinaron un escenario incierto, con especial atención en el enfrentamiento entre Brian y Yipio, dos participantes que encarnaron liderazgos opuestos y generaron adhesiones y rechazos en el público y dentro de la propia casa.

El exfutbolista fue el último eliminado del programa y se despidió de la casa (Video: Gran Hermano-Telefe)

Finalmente, la decisión quedó en manos del público y el eliminado resultó ser Sarmiento. Su salida significó un giro trascendente en la dinámica del programa, tanto por el peso que tenía dentro de su grupo como por el impacto de su personalidad en la vida cotidiana de la casa. Por su parte, Yipio celebró emocionada junto a sus compañeros, consciente de que su permanencia reforzó su posición y su liderazgo en el juego.

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En paralelo, Andrea del Boca, quien participó varias semanas en la casa y se fue de la misma por un accidente que complicó su salud, celebró a la distancia la eliminación del exfutbolista y no ocultó su respaldo incondicional a su amiga y compañera de juego. Tras su salida del reality, la actriz siguió minuto a minuto lo que sucedía en la casa y compartió con sus seguidores su reacción al anunciarse la salida del exfutbolista. En el video publicado en redes sociales, se la vio frente al televisor y, al escuchar el nombre del eliminado, gritó de alegría, generando incluso la reacción de su perro, que ladró con el festejo.

La protagonista de Perla Negra también destacó públicamente la actitud de Yipio, quien decidió ir a saludar al exdeportista pese a las diferencias que mantuvieron dentro del juego. Sobre el video, la actriz escribió: “El rancho está en orden” y sumó: “Yipio te amo. Aguante vos. Anna del Boca lo dijo... ¡Yipio a la final!” Además, reposteó una historia de Instagram de la cuenta de Yipio, que incluyó un mensaje de reciprocidad: “Te amo Andrea del Boca”.

Con esta decisión del público, la eliminación de Brian Sarmiento reconfiguró el escenario del reality, fortaleció la figura de Yipio y renovó el protagonismo de Andrea del Boca como referente fuera de la casa, en una gala que demostró una vez más la intensidad y el impacto emocional que Gran Hermano generó en sus participantes y en su audiencia.

A poco de que comience el repechaje, instancia en la que los participantes eliminados podrán regresar al reality, todavía es incierto si la actriz será parte de los jugadores que se someterán a la votación del público para volver a la casa más famosa de la pantalla chica. Hasta el momento, Andrea del Boca no ha declarado de manera pública si participará en esa nueva etapa, por lo que su posible retorno sigue generando expectativa entre los seguidores del programa. Mientras tanto, continúa haciendo su juego desde el afuera.

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