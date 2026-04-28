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Así vivió Xavi Hernández la presión de dirigir al Barcelona y el reto de reinventar el club

El histórico mediocampista compartió en una entrevista con Romario TV anécdotas sobre el talento y la mentalidad que distinguen a los grandes jugadores y su influencia en la evolución del club catalán

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Xavi Hernández defiende el ADN Barça como un valor irrenunciable ante los cambios del fútbol moderno (EFE/José Manuel Vidal)
Xavi Hernández defiende el ADN Barça como un valor irrenunciable ante los cambios del fútbol moderno (EFE/José Manuel Vidal)

El exentrenador Xavi Hernández analizó la evolución de la identidad del Barcelona y el fútbol contemporáneo en una entrevista exclusiva con Romário TV, el canal deportivo del brasileño.

El ADN Barça no se negocia”, sostuvo, marcando la tensión entre la herencia histórica del club y las transformaciones de la disciplina. Para Hernández, la esencia del Barcelona implica un compromiso con la posesión del balón, el talento colectivo y una mentalidad ganadora.

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Reconoció que la globalización, los cambios tácticos y las exigencias económicas han alterado el escenario, por lo que considera necesario adaptar las ideas sin renunciar a los valores distintivos del club, incluso ante los desafíos de las nuevas generaciones, cuya mentalidad también se ha transformado.

Lionel Messi - Barcelona
El exentrenador del Barcelona sostiene que la posesión del balón, el talento colectivo y la mentalidad ganadora son pilares innegociables del club (AFP/JOSEP LAGO)

“Me siento un superprivilegiado porque mi vida, desde que tengo razón de ser y conciencia, es el fútbol”, contó Hernández en diálogo con Romário TV. “Me reconocen por haber sido campeón del Mundial y de todo con el Barcelona, mi club de sentimiento”.

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Al repasar sus inicios, Hernández recordó el giro tras una lesión grave de rodilla a los 24 años: “Pensé que tenía que atreverme y hacer más cosas porque estaba en el mejor club del mundo”.

Respecto al estilo que distingue al club, sintetizó: “El ADN Barça no se negocia. Podemos adaptarnos, pero la esencia debe seguir aunque el fútbol haya cambiado. No debemos perder la pasión y el respeto por el balón”.

Lionel Messi - Barcelona
Xavi reconoce que la mentalidad y las exigencias de las nuevas generaciones influyen en la adaptación de la identidad culé (AFP /JOSEP LAGO)

Explicó que ejercer de entrenador le permitió comprender la magnitud de la presión y la responsabilidad total que asume el técnico: “mucho mayor que la del jugador”.

Messi, Neymar y el legado del talento en el Barcelona

Durante la charla, el entrevistador abordó la influencia de futbolistas emblemáticos que coincidieron con Hernández. Consultado por Messi, fue rotundo: “Messi es mucho mejor futbolista que yo, no hay comparación. Durante quince años lo vi ser el mejor en todo: técnica, físico, mentalidad, competitividad”.

La facilidad de jugar con Messi fue uno de los recuerdos más vívidos: “Cuando le dabas el balón, mejoraba todo. Es uno de los elegidos”.

El exjugador destaca la influencia de Messi, Neymar y Ronaldinho en el legado futbolístico y humano del FC Barcelona (REUTERS/Darren Staples)
El exjugador destaca la influencia de Messi, Neymar y Ronaldinho en el legado futbolístico y humano del FC Barcelona (REUTERS/Darren Staples)

Al referirse a las nuevas figuras, destacó a Lamine Yamal como un “genio del fútbol” y uno de los mejores en la actualidad, aunque subrayó que su proyección dependerá de su mentalidad y ambición.

Sobre la llegada y aportación de brasileños, Hernández puso en valor sus cualidades humanas y futbolísticas: “De los brasileños destaco su humildad. Neymar, con 21 años, fue lo más parecido a Messi que he visto. Ronaldinho cambió la historia del club: su energía, su magia y su sonrisa llevaron al éxito”. En cuanto a Rivaldo, señaló que marcaba la diferencia aunque no contó con el acompañamiento necesario del equipo.

Acerca de Raphinha, comentó: “Mandé al club ficharlo porque es ganador, tiene profundidad, desborde y gol. Siempre le di confianza, pero el rendimiento manda. Ahora me alegra que haya explotado porque es líder y una buena persona”.

La huella de Xavi y el futuro del Barcelona

Xavi Lamine Yamal
La consolidación de jóvenes talentos como Lamine Yamal, Fermín, Cubarsí y Balde da esperanza al futuro del club catalán (EFE/EPA/MOHAMMED BADRA)

Al analizar su etapa como entrenador, Hernández resumió el desafío: “El club estaba en el peor momento de la historia. Conseguimos hacerlo competitivo y ganamos dos títulos, una Liga española y una Supercopa de España”.

Destacó la consolidación de jóvenes como Lamine Yamal, Fermín, Cubarsí y Balde, a quienes considera la columna vertebral para la próxima década.

Reconoció la influencia de Guardiola, tanto como compañero como entrenador, y subrayó su condición de referencia personal y profesional.

Sobre limitaciones económicas, detalló: “Tuvimos una situación muy complicada por el reglamento de control financiero y la herencia salarial de otra etapa. Eso condicionó mucho nuestra planificación. Intenté traer de vuelta a Neymar y volver a contar con Messi, pero no fue posible, porque el presidente decidió lo contrario”.

Xavi atribuye parte del éxito de su etapa como entrenador a la inspiración de Pep Guardiola y a la superación de la crisis económica del club (EFE/ENRIC FONTCUBERTA)
Xavi atribuye parte del éxito de su etapa como entrenador a la inspiración de Pep Guardiola y a la superación de la crisis económica del club (EFE/ENRIC FONTCUBERTA)

Sobre su salida del club, manifestó: “Hubo una situación personal con una persona del club que nos impidió seguir. Pero lo tomo como aprendizaje”.

En cuanto a la autocrítica, admitió: “El primer año y medio fui muy exigente con jugadores y directiva. Tras los títulos, bajé la exigencia inconscientemente, algo que no puede repetirse. El entrenador debe mantener siempre el máximo nivel pensando en el bien del equipo”.

Cómo cambió el fútbol y el aprendizaje de Xavi

Consultado por Romário TV sobre los cambios estructurales en el deporte, Hernández reflexionó: “Ahora la diferencia de mentalidad entre futbolistas brasileños y europeos es menor. Raphinha, por ejemplo, es tan disciplinado y perfeccionista como cualquier europeo. Antes se asociaba a los brasileños solo talento, pero todo ha evolucionado”.

Xavi abre la puerta a nuevos desafíos en su carrera como entrenador, tanto en selecciones como en clubes fuera de Europa (EFE/ Andreu Dalmau)
Xavi abre la puerta a nuevos desafíos en su carrera como entrenador, tanto en selecciones como en clubes fuera de Europa (EFE/ Andreu Dalmau)

En relación con su futuro, fue tajante: “Estoy abierto a cualquier proyecto como entrenador, selecciones nacionales o clubes, incluso fuera de Europa o en Brasil. Me considero una persona ganadora del fútbol para disfrutar y ganar”.

Sobre el impacto del crecimiento de las selecciones, indicó: “El fútbol es la mejor herramienta para unir a las personas. Hay más países en los torneos y más talento expuesto. Cuantos más asistentes, mayor riqueza tiene este deporte”.

Antes de despedirse en Romário TV, Hernández recalcó: “Más allá de los goles o las asistencias, lo que perdura es la humanidad y el respeto del rival”.

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