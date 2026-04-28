Así vivió Xavi Hernández la presión de dirigir al Barcelona y el reto de reinventar el club

Xavi Hernández defiende el ADN Barça como un valor irrenunciable ante los cambios del fútbol moderno (EFE/José Manuel Vidal)

El exentrenador Xavi Hernández analizó la evolución de la identidad del Barcelona y el fútbol contemporáneo en una entrevista exclusiva con Romário TV, el canal deportivo del brasileño.

“El ADN Barça no se negocia”, sostuvo, marcando la tensión entre la herencia histórica del club y las transformaciones de la disciplina. Para Hernández, la esencia del Barcelona implica un compromiso con la posesión del balón, el talento colectivo y una mentalidad ganadora.

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Reconoció que la globalización, los cambios tácticos y las exigencias económicas han alterado el escenario, por lo que considera necesario adaptar las ideas sin renunciar a los valores distintivos del club, incluso ante los desafíos de las nuevas generaciones, cuya mentalidad también se ha transformado.

El exentrenador del Barcelona sostiene que la posesión del balón, el talento colectivo y la mentalidad ganadora son pilares innegociables del club (AFP/JOSEP LAGO)

“Me siento un superprivilegiado porque mi vida, desde que tengo razón de ser y conciencia, es el fútbol”, contó Hernández en diálogo con Romário TV. “Me reconocen por haber sido campeón del Mundial y de todo con el Barcelona, mi club de sentimiento”.

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Al repasar sus inicios, Hernández recordó el giro tras una lesión grave de rodilla a los 24 años: “Pensé que tenía que atreverme y hacer más cosas porque estaba en el mejor club del mundo”.

Respecto al estilo que distingue al club, sintetizó: “El ADN Barça no se negocia. Podemos adaptarnos, pero la esencia debe seguir aunque el fútbol haya cambiado. No debemos perder la pasión y el respeto por el balón”.

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Xavi reconoce que la mentalidad y las exigencias de las nuevas generaciones influyen en la adaptación de la identidad culé (AFP /JOSEP LAGO)

Explicó que ejercer de entrenador le permitió comprender la magnitud de la presión y la responsabilidad total que asume el técnico: “mucho mayor que la del jugador”.

Messi, Neymar y el legado del talento en el Barcelona

Durante la charla, el entrevistador abordó la influencia de futbolistas emblemáticos que coincidieron con Hernández. Consultado por Messi, fue rotundo: “Messi es mucho mejor futbolista que yo, no hay comparación. Durante quince años lo vi ser el mejor en todo: técnica, físico, mentalidad, competitividad”.

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La facilidad de jugar con Messi fue uno de los recuerdos más vívidos: “Cuando le dabas el balón, mejoraba todo. Es uno de los elegidos”.

El exjugador destaca la influencia de Messi, Neymar y Ronaldinho en el legado futbolístico y humano del FC Barcelona (REUTERS/Darren Staples)

Al referirse a las nuevas figuras, destacó a Lamine Yamal como un “genio del fútbol” y uno de los mejores en la actualidad, aunque subrayó que su proyección dependerá de su mentalidad y ambición.

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Sobre la llegada y aportación de brasileños, Hernández puso en valor sus cualidades humanas y futbolísticas: “De los brasileños destaco su humildad. Neymar, con 21 años, fue lo más parecido a Messi que he visto. Ronaldinho cambió la historia del club: su energía, su magia y su sonrisa llevaron al éxito”. En cuanto a Rivaldo, señaló que marcaba la diferencia aunque no contó con el acompañamiento necesario del equipo.

Acerca de Raphinha, comentó: “Mandé al club ficharlo porque es ganador, tiene profundidad, desborde y gol. Siempre le di confianza, pero el rendimiento manda. Ahora me alegra que haya explotado porque es líder y una buena persona”.

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La huella de Xavi y el futuro del Barcelona

La consolidación de jóvenes talentos como Lamine Yamal, Fermín, Cubarsí y Balde da esperanza al futuro del club catalán (EFE/EPA/MOHAMMED BADRA)

Al analizar su etapa como entrenador, Hernández resumió el desafío: “El club estaba en el peor momento de la historia. Conseguimos hacerlo competitivo y ganamos dos títulos, una Liga española y una Supercopa de España”.

Destacó la consolidación de jóvenes como Lamine Yamal, Fermín, Cubarsí y Balde, a quienes considera la columna vertebral para la próxima década.

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Reconoció la influencia de Guardiola, tanto como compañero como entrenador, y subrayó su condición de referencia personal y profesional.

Sobre limitaciones económicas, detalló: “Tuvimos una situación muy complicada por el reglamento de control financiero y la herencia salarial de otra etapa. Eso condicionó mucho nuestra planificación. Intenté traer de vuelta a Neymar y volver a contar con Messi, pero no fue posible, porque el presidente decidió lo contrario”.

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Xavi atribuye parte del éxito de su etapa como entrenador a la inspiración de Pep Guardiola y a la superación de la crisis económica del club (EFE/ENRIC FONTCUBERTA)

Sobre su salida del club, manifestó: “Hubo una situación personal con una persona del club que nos impidió seguir. Pero lo tomo como aprendizaje”.

En cuanto a la autocrítica, admitió: “El primer año y medio fui muy exigente con jugadores y directiva. Tras los títulos, bajé la exigencia inconscientemente, algo que no puede repetirse. El entrenador debe mantener siempre el máximo nivel pensando en el bien del equipo”.

Cómo cambió el fútbol y el aprendizaje de Xavi

Consultado por Romário TV sobre los cambios estructurales en el deporte, Hernández reflexionó: “Ahora la diferencia de mentalidad entre futbolistas brasileños y europeos es menor. Raphinha, por ejemplo, es tan disciplinado y perfeccionista como cualquier europeo. Antes se asociaba a los brasileños solo talento, pero todo ha evolucionado”.

Xavi abre la puerta a nuevos desafíos en su carrera como entrenador, tanto en selecciones como en clubes fuera de Europa (EFE/ Andreu Dalmau)

En relación con su futuro, fue tajante: “Estoy abierto a cualquier proyecto como entrenador, selecciones nacionales o clubes, incluso fuera de Europa o en Brasil. Me considero una persona ganadora del fútbol para disfrutar y ganar”.

Sobre el impacto del crecimiento de las selecciones, indicó: “El fútbol es la mejor herramienta para unir a las personas. Hay más países en los torneos y más talento expuesto. Cuantos más asistentes, mayor riqueza tiene este deporte”.

Antes de despedirse en Romário TV, Hernández recalcó: “Más allá de los goles o las asistencias, lo que perdura es la humanidad y el respeto del rival”.