El detrás de escena de Mauricio Macri en la cena de la Fundación Libertad: frialdad con Milei y abrazo simbólico con Patricia Bullrich

El saludo Patricia Bullrich y Mauricio Macri

Javier Milei y Mauricio Macri entraron al salón de Parque Norte, la sede que eligió la Fundación Libertad para realizar su tradicional cena, por lugares distintos. No se cruzaron ni se saludaron en toda la noche. La frialdad entre ambos se mantiene desde noviembre de 2025, cuando el líder del PRO cuestionó de manera pública la salida de Guillermo Francos del gobierno libertario y la designación de Manuel Adorni como Jefe de Gabinete. Según señalan desde ambos lados, no volvieron a hablar desde entonces.

Esa distancia también quedó reflejada durante la exposición del Presidente que, al resaltar los logros económicos de su gobierno, manifestó duros cuestionamientos a la gestión presidencial de Cambiemos, algo que molestó al exmandatario. “Fue todo muy bizarro y no había clima festivo, más bien de velorio; puso las filminas criticando al gobierno de Juntos por el Cambio y la mitad de todo su equipo económico viene de esa administración; mientras hablaba, enfocaban a (Luis) Caputo o (Federico) Sturzenegger”, señaló a Infobae un importante dirigente de PRO que participó de la cena.

PUBLICIDAD

Y agregó: “Él salió detrás del escenario, donde estaba un VIP, aislado de todos. Se podía haber sentado como hace Mauricio habitualmente, estar en una mesa, levantarse y hablar, pero Milei vive en el aislamiento”.

Javier Milei en la cena de la Fundación Libertad (Crédito: Prensa Fundación Libertad)

En oposición, sorprendió el abrazo entre Macri y Patricia Bullrich. La relación entre ambos estaba rota desde que la senadora abandonó el partido, se afilió a LLA e impulsó que un grupo de diputados dejen la bancada que preside Cristian Ritondo para engrosar las filas del oficialismo. También por el rol del expresidente en la campaña legislativa del año pasado, cuando ambas fuerzas compitieron en una alianza electoral. En aquel momento, cerca de la exministra de Seguridad acusaron a Macri de “jugar en contra”; ahora, la situación parece distinta.

PUBLICIDAD

“Patricia es de la idea de que la prioridad es que el presidente reelija. Y en ese sentido, hay que amigarse con el PRO para que no vaya por fuera y nos saque algunos puntos”, destacó a Infobae un dirigente cercano a la senadora. Bullrich y Macri ya se habían saludado en un evento anterior, pero ese encuentro no quedó registrado en video. “Hay que preguntar a La Libertad Avanza cómo les cayó, creo que ella lo hizo de manera genuina; si no lo siente, no lo hace. Pero lo que estamos viendo es que gente de Patricia ahora saluda y el año pasado no”, indicó otro legislador del PRO que estuvo anoche en Parque Norte.

Así, Bullrich se acercó a la mesa de Macri para saludarlo. El titular del partido amarillo se levantó de su silla y la recibió con una sonrisa. Los dos se abrazaron e intercambiaron breves comentarios, para luego continuar con la cena.

PUBLICIDAD

Mauricio Macri en la cena de la Fundación Libertad (Crédito: Prensa Fundación Libertad)

El discurso de Milei y la intervención de Macri

Durante su exposición, Milei destacó los logros en materia económica en más de dos años y cuatro meses de gobierno, mencionó el “populismo salvaje de la Presidiaria” (por Cristina Kirchner) o al “soviético que gobierna la provincia de Buenos Aires” (por Axel Kicillof), a quien calificó, junto con la ex presidenta, como “ignorantes y bastante brutos en economía”.

También repitió sus críticas al dueño de FATE, Javier Madanes Quintanilla, y al CEO de Techint, Paolo Rocca (lo llamó de nuevo “Chatarrín”), que en las últimas semanas y, cómo reveló Infobae, recibió a Macri en su casa.

PUBLICIDAD

El principal objetivo del Presidente fueron los sectores de izquierda. “Mi más enérgico repudio al nuevo intento de asesinato sufrido por el presidente Donald Trump. Estamos frente a un nuevo auge de la violencia política, muy en particular de la izquierda, en todo el mundo libre que debe ser detenido en sus inicios. Estamos ante un nuevo auge de la violencia política. No aceptan perder en la batalla por las ideas y en las urnas. No son compatibles con la democracia y deben ser castigados con todo el peso de la ley”, afirmó al principio de su alocución.

Luego, continuó: “Los avances que hemos estado haciendo han sido tan grandes que no sólo hemos empezado a ganarles los debates porque también tuvimos que aprender a debatir con ellos, sino que comenzamos a ganarles en las urnas y eso los tiene profundamente violentos. No tienen problemas en recurrir a la violencia”.

PUBLICIDAD

“Para ellos lo importante es su idea de colectivo. Para ellos los humanos son meras piezas en un tablero de ajedrez y no tienen problema en matarnos si lo ven necesario. Tenemos que dejarlos en evidencia. El objetivo de la charla de hoy es mostrar las ideas de la libertad funcionan”, completó al respecto.

A lo largo de su discurso, Milei elogió al “Coloso Sturzenegger”, “la tarea de gigante de Toto Caputo”, el aporte de Patricia Bullrich y Martín Menem para que sea sancionada la reforma laboral, al “Colo” Santilli y a Sandra Pettovello por la política social, mientras que a Adorni, su jefe de Gabinete al que la Justicia investiga por presunto enriquecimiento ilícito, lo mencionó sólo fugazmente al destacar: “La victoria de Manuel (en las elecciones) en Ciudad”.

PUBLICIDAD

Por otro lado, Macri tuvo una conversación pública con Álvaro Vargas Llosa. “Siento que el populismo se está acabando acá y en la región”, expresó.

Ante la consulta sobre el impacto de los recientes movimientos políticos en Venezuela, el ex mandatario subrayó que el proceso abierto “no es un punto de llegada, sino de partida”. Sugirió la importancia de sostener la presión internacional y de establecer un calendario electoral que permita restituir la normalidad institucional. En su perspectiva, “no está imperando un sistema democrático” en Venezuela y la solución exige pasos concretos.

PUBLICIDAD

De esta manera, se proyectó un video de María Corina Machado, dirigente de la oposición venezolana. “Es un gran ejemplo para muchos de los dirigentes que hoy están acá”, sostuvo el ex presidente, quien remarcó la importancia de priorizar objetivos de largo plazo. En esa línea, recordó que Machado enfrentó una persecución sostenida por parte del gobierno venezolano y que, aun así, sostuvo su rol opositor.

“Corina tuvo todo un gobierno persiguiéndola, batallando como una gladiadora y de golpe ver este movimiento de los venezolanos, es muy positivo”, expresó Macri, atribuyendo al pueblo venezolano el mérito de haber recuperado la esperanza tras largos años de crisis. “Los venezolanos dijeron: ‘al menos salimos del punto del no retorno y tenemos esperanza’”.

PUBLICIDAD