Cuándo será el eclipse solar total que no se repetirá en 157 años

El eclipse solar total de 2027 tendrá una duración máxima de 6 minutos y 23 segundos, superando otros eventos recientes en extensión y visibilidad (Reuters)

La comunidad científica y los aficionados a la astronomía esperan con interés el eclipse solar total que ocurrirá el 2 de agosto de 2027, un evento que ya es calificado como el más largo y espectacular de las próximas décadas.

Según los datos confirmados por la NASA y organizaciones internacionales, este fenómeno durará un máximo de aproximadamente 6 minutos y 23 segundos, una cifra que supera ampliamente la de otros eclipses recientes.

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El eclipse de 2027 pertenece a la serie de Saros, un ciclo astronómico que no ofrecerá una duración similar hasta el año 2114 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La franja de totalidad recorrerá regiones de Europa, África y el Medio Oriente, mientras que la posibilidad de observarlo en Estados Unidos quedará restringida a una visión parcial desde puntos específicos del noreste.

El eclipse de 2027 representa un hito, no solo por su duración, sino por la variedad de efectos astronómicos y visuales que promete.

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El eclipse del próximo 2 de agosto se perfila como un espectáculo único para quienes se encuentren en la franja de totalidad, la estrecha banda que cruzará territorios de España, Marruecos, Argelia, Túnez, Gibraltar, Libia, Sudán, Egipto, Arabia Saudita, Yemen y Somalia.

La franja de totalidad recorrerá España, Marruecos, Egipto, Arabia Saudita y otros países, llevando la oscuridad diurna a millones de observadores

La NASA y el portal National Eclipse han confirmado que la duración máxima de la totalidad será de 6 minutos y 23 segundos, superando la experiencia del eclipse del 8 de abril de 2024, que ofreció una fase máxima de 4 minutos y 28 segundos.

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El récord reciente se remonta al eclipse de 1991, que llegó a los 6 minutos y 53 segundos, mientras que el evento de 2027 será el más extenso hasta el año 2114.

La importancia de la ubicación geográfica es determinante para disfrutar plenamente del fenómeno. Solo quienes se encuentren en la banda de totalidad, de aproximadamente 258 kilómetros de ancho y 15.000 de largo, podrán experimentar la oscuridad diurna característica de un eclipse solar total.

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El eclipse de agosto de 2027 permitirá a los científicos estudiar la corona solar con un tiempo de exposición sin precedentes - EFE/Miguel Sierra

En el resto de las regiones de África, Europa y el Medio Oriente, el eclipse se verá en forma parcial, manteniendo una visibilidad limitada del Sol oculto por la Luna.

La ciudad de Álava y la región de Euskadi, en España, se perfilan entre los mejores lugares para la observación. De acuerdo con los informes de la propia NASA, la expectativa crece entre la población local y los visitantes, ya que el evento no volverá a repetirse en esa comunidad hasta el año 2114.

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La península ibérica y zonas cercanas tendrán la oportunidad de presenciar el fenómeno de manera completa, mientras que el punto de máxima duración se localizará en el valle del Nilo, en Egipto.

Aspectos visuales y científicos del eclipse total

El máximo de oscuridad se alcanzará en el valle del Nilo en Egipto, donde la totalidad se extenderá por más de seis minutos - REUTERS/Lauren Owens Lambert

El eclipse de agosto de 2027 será recordado por la variedad de efectos visuales que acompañarán la totalidad. Los astrónomos destacan la aparición de las “Perlas de Baily”, destellos de luz generados por los rayos solares al atravesar los valles lunares.

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Poco después, los observadores podrán presenciar el “Anillo de diamante”, un instante en que solo queda visible un punto brillante, similar a una joya luminosa. Ambas fases durarán apenas unos segundos, pero concentran gran parte del interés de quienes siguen estos fenómenos, según detalló la NASA en su documentación oficial.

Durante la totalidad, el cielo adoptará un tono crepuscular profundo y la temperatura ambiente descenderá de forma perceptible. El comportamiento de la fauna local también se modificará, ya que muchas especies reaccionan a la repentina oscuridad como si se tratara de la llegada de la noche.

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Las “Perlas de Baily” y el “Anillo de diamante” serán efectos visuales breves y esperados, apreciados solo en la fase de totalidad (NASA)

El efecto conocido como puesta de sol en 360 grados permitirá observar los colores del horizonte en todas las direcciones, mientras la corona solar —la atmósfera externa del Sol— brillará alrededor del disco negro de la Luna. Este fenómeno facilita el estudio de la corona solar, ya que el tiempo de exposición será inédito para los astrónomos que se encuentren en la franja de máxima duración.

La seguridad visual es uno de los temas que más preocupa a los expertos. El uso de gafas homologadas es imprescindible en todas las fases del eclipse, salvo durante la totalidad, cuando la Luna cubre completamente el disco solar.

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La radiación solar puede provocar daños irreversibles en la vista si no se utiliza la protección adecuada. Las aclaraciones sobre este punto han sido reiteradas por la NASA y por la comunidad científica, que advierte sobre los riesgos de observar el fenómeno sin los filtros apropiados.

Expectativa internacional y repercusión en Estados Unidos

Fuera de la franja de 258 kilómetros de ancho, el eclipse solo se percibirá como parcial, manteniendo una visibilidad reducida del Sol - REUTERS/Brendan McDermid

El interés por el eclipse del 2 de agosto de 2027 trasciende fronteras y moviliza tanto a la comunidad científica como a millones de aficionados a la astronomía.

Desde hace meses, consultas y rumores circulan en redes sociales sobre la posibilidad de observar la totalidad desde Estados Unidos.

Las aclaraciones oficiales indican que solo algunos puntos de Maine, en el extremo noreste del país, tendrán la oportunidad de apreciar el eclipse en forma parcial, entre las 5:14 y las 5:19 de la mañana (hora del este), cuando el Sol se encontrará cerca del horizonte.

La infografía detalla el eclipse solar total de 2027, el más largo del siglo con 6 minutos y 23 segundos de duración máxima, su ruta por Europa, África y Medio Oriente, y los fenómenos visuales y científicos asociados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resto del territorio estadounidense quedará fuera de la franja de totalidad, y no tendrá condiciones para la observación directa de ninguna etapa relevante del evento astronómico.

El eclipse pertenece a la serie de Saros, un ciclo astronómico que regula la repetición de estos eventos. Según los expertos, no se volverá a registrar una duración similar hasta el año 2114. La excepcionalidad del fenómeno y su ubicación geográfica privilegiada convierten al eclipse de 2027 en un acontecimiento que marcará a una generación de observadores y científicos.

El uso de gafas homologadas será imprescindible en todas las fases del eclipse, salvo durante la totalidad cuando el Sol esté completamente cubierto - REUTERS/Greg Locke

Durante los minutos de totalidad, el ambiente experimentará una serie de cambios notables. La temperatura descenderá perceptiblemente, y la iluminación natural adoptará una calidad crepuscular, distinta de la oscuridad absoluta de la noche.

El cielo no se tornará completamente negro, sino que presentará un matiz profundo debido a la dispersión de la luz en las capas altas de la atmósfera. Este efecto, sumado a la aparición de la corona solar, brinda una oportunidad única para la investigación y la fotografía astronómica.

El calendario astronómico y futuras oportunidades

Durante la totalidad, el cielo adoptará un tono crepuscular profundo, la temperatura bajará y la fauna modificará su comportamiento por la falsa noche (AP Foto/Eric Gay)

El eclipse solar total del 2 de agosto de 2027 no será el próximo en el calendario internacional. Un año antes, el 12 de agosto de 2026, se producirá otro eclipse solar total con visibilidad predominante en Groenlandia, Islandia, España, Rusia y partes de Portugal. Además, está previsto un eclipse parcial el 26 de enero de 2028, que formará parte de una serie excepcional de eventos astronómicos.

La programación de estos fenómenos mantiene la atención de la comunidad científica y de los aficionados, que planean desplazamientos y actividades para aprovechar las oportunidades de observación.

Impacto social y relevancia científica

El evento se perfila como una oportunidad histórica para la divulgación científica, la observación segura y la participación ciudadana

El eclipse de 2027 ya ha generado una gran expectativa en medios, redes sociales y comunidades científicas. El evento será protagonista en la agenda internacional, con actividades de observación planeadas en las ciudades y regiones dentro de la franja de totalidad.

Los expertos destacan la oportunidad histórica para la investigación solar, ya que la duración del eclipse permitirá estudiar la corona del Sol con un tiempo de exposición prolongado. Esta circunstancia favorecerá la obtención de datos inéditos sobre la estructura y el comportamiento de la atmósfera solar.

El eclipse solar total, con su combinación de duración excepcional, efectos visuales y oportunidades de estudio, quedará registrado como un evento singular en la historia reciente de la astronomía. La comunidad internacional seguirá de cerca su desarrollo, mientras los expertos preparan los instrumentos y protocolos necesarios para aprovechar al máximo esta experiencia irrepetible.