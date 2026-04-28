Yanlis Feliz reveló mensaje de Facundo Morando que marcó triunfazo de Alianza Lima sobre San Martín en la final: “Esto es más mental que físico”

La voleibolista dominicana resaltó el desempeño de las 'blanquiazules' en la segunda definición. (Cátedra Deportes)

La definición del título en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 se mantiene abierta tras la victoria de Alianza Lima sobre Universidad San Martín en el partido de vuelta de la final. El equipo dirigido por Facundo Morando logró revertir su traspié inicial y se impuso por 3-1, con parciales de 25-15, 18-25, 25-18 y 27-25, en un encuentro que mantuvo la emoción hasta el último punto.

Yanlis Feliz fue una de las figuras del encuentro y celebró con euforia la victoria de las ‘blanquiazules’. La dominicana reveló el mensaje del DT que marcó el buen rendimiento del equipo para forzar el ‘extra game’ después de una floja actuación en la primera definición que generó cuestionamientos.

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“Creo que trabajamos más con lo mental y sobre todo esforzándonos por cada balón. Estamos sumamente orgullosas. En especial, yo estoy muy orgullosa de mi equipo por todo lo que hemos venido trabajando, todo el esfuerzo que hemos hecho todas juntas. Yo creo que ahora mismo nosotras en este partido trabajamos mucho lo que es la mentalidad. Entendimos que iban a haber altas y bajas y al final pudimos salir de las circunstancias. Honestamente, estuvimos trabajando toda la semana superfuerte para lograr este objetivo y Facundo siempre estuvo alentándonos, diciéndonos que esto es más mental que físico y, pues, el resultado dio de qué hablar”, apuntó la voleibolista en zona mixta.

El equipo 'blanquiazul' ganó la revancha y forzó el "extra game" por el título de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. (Video: Latina)

¿Yanlis Feliz se quedará en Alianza Lima la próxima temporada?

El mercado de pases del voleibol peruano comienza a moverse con fuerza mientras las miradas siguen centradas en la definición de la Liga. Universidad San Martín estaría a punto de concretar el primer gran movimiento de la temporada al cerrar un acuerdo con una de las figuras de Alianza Lima.

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La noticia causó revuelo inmediato entre la hinchada blanquiazul, ya que la jugadora apuntada es una pieza clave en el esquema de Facundo Morando y tuvo un rol determinante en el reciente Sudamericano de Clubes de Vóley 2026, donde Alianza Lima logró el tercer puesto. El traspaso, de confirmarse, alteraría el panorama del próximo campeonato.

“Ya habría un arreglo para la próxima temporada entre San Martín y Yanlis Félix, de Alianza Lima. Así que Yanlis Félix seguiría jugando la liga peruana la próxima temporada, pero muy probablemente con la camiseta de la Universidad San Martín de Porres”, aseguró Ricardo Burga en ‘Puro Vóley’.

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Las 'santas' ya vienen planificando lo que será la siguiente temporada en el torneo nacional. (Puro Vóley)

¿Cuándo se juega el ‘extra game’ entre Alianza Lima y San Martín?

La expectativa se eleva en el voleibol nacional tras la reciente igualdad en la serie final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Alianza Lima consiguió igualar la definición ante Universidad San Martín, lo que obliga a un tercer partido que decidirá al campeón de la temporada. Cada equipo llega con una victoria, reflejando la paridad y la tensión que han caracterizado este enfrentamiento.

La cita definitiva está programada para el domingo 3 de mayo a las 17:00, según la información oficial del torneo. El encuentro será el punto culminante de una serie que ha mantenido la atención del público, tanto por la intensidad en cada set como por la rivalidad deportiva entre ambos conjuntos.

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Alianza Lima y San Martín definirán el título en el "extra game". Crédito: LPV