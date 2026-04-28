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San Lorenzo se enfrentará al Santos de Neymar por la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

El Ciclón chocará contra el Peixe. Una victoria lo asentará en el liderato, mientras que el cuadro brasileño marcha último y está obligado a sumar. Transmite DSports a las 19

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San Lorenzo y Santos
San Lorenzo y Santos se enfrentarán desde las 19 en el Nuevo Gasómetro
                                                 

En un encuentro que generó una gran expectativa en el país, San Lorenzo recibirá a Santos por la tercera fecha de la Copa Sudamericana. El duelo centrarpa la atención por el regreso de Neymar a la Argentina, ya que el partido se disputará en el Nuevo Gasómetro a partir de las 19 (hora argentina). El colombiano Jhon Ospina será el árbitro principal y la televisación estará a cargo de DSports.

Luego de un inicio irregular, Gustavo Álvarez logró enderezar el rumbo del Ciclón poco a poco. Más allá de que predominaron los empates en sus primeros encuentros, San Lorenzo venció 1-0 a Platense en su última presentación y escaló hasta la sexta ubicación del Torneo Apertura con 22 puntos. A pesar de que tiene un pie y medio en la fase de playoffs, deberá sellar su clasificación en la última jornada contra Independiente en el Estadio Pedro Bidegain.

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En el plano internacional, los Cuervos lideran el grupo D de la Sudamericana. Después de igualar 1-1 contra Deportivo Recoleta en Paraguay, San Lorenzo venció por 2-0 a Deportivo Cuenca de Ecuador con goles de Johan Romaña y Nicolás Tripichio. Esto le permitió ubicarse en la cima con cuatro unidades.

Una victoria le permitiría a San Lorenzo dar un golpe en el grupo y asentarse como el líder de la zona (Fotobaires)
Una victoria le permitiría a San Lorenzo dar un golpe en el grupo y asentarse como el líder de la zona (Fotobaires)

Del otro lado de la moneda, Santos atraviesa un momento delicado tanto en el plano local como en la Sudamericana. El Peixe, que no gana hace cuatro partidos y empató 2-2 contra Bahía en su último encuentro, marcha 17° en el Brasileirao, ubicación con la que estaría perdiendo la categoría, más allá de que resta disputarse gran parte del torneo.

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A su vez, el cuadro de São Paulo todavía no ganó en la Sudamericana y está último en el grupo con un solo punto. Santos cayó contra Deportivo Cuenca de visitante y empató 1-1 frente a Recoleta en su casa. En este contexto, está obligado a sumar para acomodarse en el grupo, ya que únicamente el puntero se clasifica a los octavos de final de manera directa. El segundo deberá disputar los playoffs contra los terceros de la Copa Libertadores.

Neymar volverá a jugar en Argentina después de 11 años (REUTERS/Marcelo Machado De Melo)
Neymar volverá a jugar en Argentina después de 11 años (REUTERS/Marcelo Machado De Melo)

“No jugará el sábado, así que estará en mejor forma para el partido contra Argentina, que es crucial para nosotros. También está experimentando la inestabilidad del equipo, él también la siente”, destacó Cuca, entrenador de Santos, sobre la compleja situación del equipo y la ausencia de Neymar contra Bahía.

La presencia del astro brasileño está garantizada, ya que el día lunes arribó al país y vivió un divertido encuentro con un pequeño fanático que se llama igual que él. El último partido de Neymar en tierras albicelestes data del 13 de noviembre de 2015, en un empate 1-1 entre Argentina y Brasil disputado en el estadio Monumental, por las eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018.

En el apartado de clubes, en 2012 disputó en abril la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores con Santos frente a Vélez, partido jugado en el estadio José Amalfitani donde el equipo brasileño cayó 1-0 con un gol de Mauro Óbolo. La serie contra el Fortín terminó con el Peixe avanzando a las semifinales —perdió con Corinthians— por penales.

Posibles formaciones

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis, Matías Reali; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez.

Santos: Gabriel Brazao; Igor, Adonis Frías, Luan Peres, Escobar; Gustavo Henrique, Willian Arao; Gabriel Bontempo, Neymar, Moises y Gabriel Barbosa. DT: Cuca.

Árbitro: Jhon Ospina (COL)

VAR: David Rodríguez (COL)

Estadio: Pedro Bidegain - Nuevo Gasómetro

Hora: 19

TV: DSPORTS (Argentina)

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