"Nada me va a pegar más que haberlo visto muerto. Nos dijeron que no sabían qué podía pasar, que esperemos en una salita a ver si se moría o no. Después de eso… Creo que tenía trece o catorce cuando pasó. Después de eso no me asusto con nada. Lamentablemente te curtís. Hacía más de un año que no hablaba. Antes del casamiento, cuando fui a Dubai, estaba todo bien y venía al casamiento", completó Dalma.