Perú

¿Habrá noveno retiro de AFP? Cinco proyectos piden S/22.000, pero aún no se agendan

El panorama de un retiro de AFP en 2026 aún no es favorable para los que están a favor de la medida. Además, miles de afiliados no tienen fondos considerables para retirar

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dinero - soles - retiro AFP
¿Otro retiro de AFP en 2026? Es posible, pero aún poco probable. - Crédito Andina

Las diferentes bancadas del Congreso de la República ya presentaron cinco proyectos de ley que buscan el retiro AFP en 2026. Se trataría del noveno retiro de los fondos privados de pensiones y también repetiría la propuesta de años anteriores: permitir que todo afiliado que tenga cuenta en las AFP puedan sacar hasta 4 UIT (S/22.000, para el valor vigente en 2026) de sus fondos acumulados, si aún tienen dinero en estos.

Sin embargo, hasta ahora, a pesar de que desde febrero se han presentado estos proyectos de retiro AFP, la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia financiera del Congreso de la República no ha puesto en agenda ninguna sustentación de proyecto, ni tampoco ha elaborado un predictamen, que incluya esta medida.

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A este paso, no habría noveno retiro de AFP en 2026. Así lo sugiere la casa de cambio en línea Kambista en un análisis: “El contexto no es favorable para una aprobación rápida por varias razones. La legislatura actual sesiona solo hasta junio de 2026, lo que deja poco tiempo para que los cuatro proyectos pasen por comisiones, sean dictaminados y lleguen al pleno. Además, la reforma del sistema de pensiones aprobada en 2024 contemplaba explícitamente no permitir nuevos retiros, lo que genera una contradicción legal que el Congreso tendría que resolver”, opina.

En acto público, el presidente del Congreso firma la autógrafa de ley que permite un nuevo retiro de los fondos de AFP. - Congreso TV

No hay señales para un nuevo retiro de AFP

Para Kambista hay una gran parte de los afiliados que “ya agotaron sus fondos en los ocho retiros anteriores. Según estimaciones, solo alrededor del 10% de la Población Económicamente Activa (PEA) tiene fondos suficientes para beneficiarse de un nuevo retiro, lo que reduce el impulso político de la medida”.

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A pesar de esto, es cierto que los retiros de AFP han tenido gran apoyo cada año que se han propuesto. “Los retiros de AFP han sido aprobados de forma casi ininterrumpida desde 2020, lo que hace que la probabilidad no sea nula. El historial del Congreso peruano en este tema es un factor a considerar”, acota Kambista.

Afiliados en Profuturo AFP
Ojo. Aún no hay retiro de AFP vigente en 2026. - Crédito Andina/Jhonel Rodríguez Robles

A la fecha, sin embargo, se debe resaltar que la Comisión de Economía Banca, Finanzas e Inteligencia financiera no ha agendado ninguno de los proyectos para sustentación, ni tampoco ha elaborado un predictamen que reuna las medidas.

Como se recuerda, para aprobar el octavo retiro la comisión presidida por el parlamentario Victor Flores de Fuerza Popular se tomó su tiempo y solo tras la protesta social por este pedido, presentó el dictamen para aprobarse en comisión y Pleno del Congreso el mismo día.

mano con billetes de 100 soles
Sí podría aprobarse un nuevo retiro de AFP de hasta S/22.000 antes de la entrada del nuevo presidente peruano. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Los cinco proyectos

Existen actualmenet cinco proyectos de ley para validar un nuevo acceso a las pensiones, el que sería el noveno retiro de AFP, también de hasta 4 UIT.

  • Primer proyecto: Propone el noveno retiro de AFP, con acceso de hasta 4 UIT (S/22.000) y busca la devolución total de fondos para herederos de afiliados fallecidos. Fue presentado por Américo Gonza Castillo de Perú Libre el 12 de febrero
  • Segundo proyecto: Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso. Fue presentado por Darwin Espinoza Vargas de Podemos Perú el 18 de febrero
  • Tercer proyecto: Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso. Fue presentado por Alfredo Pariona Sinche de Bancada Socialista el 23 de febrero
  • Cuarto proyecto: Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso. Fue presentado por Miguel Ángel Ciccia Vásquez de Renovación Popular, el 20 de marzo
  • Quinto proyecto: Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso. Fue presentado por Segundo Montalvo Cubas de Perú Libre, el 7 de abril.

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