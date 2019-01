"Busqué en dónde estaba adentro mío ese ser nefasto y no costó mucho encontrarlo", bromeó y comparó: "Me pareció maravilloso que empecé a relacionarlo con el Coronel Kurtz en Apocalypse Now (interpretado por Marlon Brando. Pensé qué representaba él, que era el horror, la guerra, la destrucción, la ruptura de códigos del ser humano. La pérdida de humananidad del ser humano, que hace que matar sea parte de él, que la vida no tiene valor".