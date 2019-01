—Conteniendo. Toda mi vida, desde chico, contuve al otro. Facu es como mi hijo. Somos familia. Yo lo conozco y me di cuenta de que algo le pasaba cuando se desmayó el día que Mery Del Cerro contó que fue abusada cuando era chica. A él le afectó. Siempre sentí que había algo raro, pero no sabía cómo preguntárselo. En ese momento le vi la cara y me di cuenta que era algo de eso y ahí me dio la posibilidad de hablarlo y me contó. Le dije que se libere, que yo también fui abusado de chico, y lo tomo como algo de una persona que me hizo algo horrible, pero no lo arrastré. Me lo saqué fácil. No todos somos iguales. A Facu le costó mucho y le repercutió en su vida sexual. Hoy creo que está más liberado. Con Karina fue igual: como cabeza de compañía, hablo con cada uno. Con ella lloramos juntos. Son cosas que uno hace para contener porque no solamente es una persona que yo contraté y que trabaja para mí. Hay afecto. Soy de los tipos que me gusta tener una armonía en el trabajo. Me encanta trabajar con gente donde la podés pasar bien y divertirte porque cuando hacemos temporada pasamos muchas horas acá adentro.