-Esencialmente creo que no hubo vocación de construir un gobierno de unión nacional. Se subestimó la envergadura de la crisis y se sobrestimó el prestigio del presidente. El prestigio de la persona no te acomoda la situación en el mercado, no te trae inversiones. Lo que necesitás son políticas públicas que te den previsibilidad. Este gobierno no pudo generar previsibilidad en Argentina. Las pruebas están en lo que vivimos todos los días. Claramente no funcionó.