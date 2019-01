—Es una relación que quiero cuidar. Él me cuida mucho y yo también. Por eso preferimos que sea de esta manera. Es lo mejor, porque él no trabaja en el medio y no le copa salir en las revistas. Fede me dice que si tuviera una cuenta de Instagram privada solo para mis amigos y familiares, no tendría problema en que yo suba una foto. Pero no tiene ganas de que lo vean las 850 mil personas que me siguen.