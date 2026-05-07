Perú

Tragedia en Arequipa: camarógrafo muere y creador de contenido queda herido tras ser atropellados por vehículo que se dio a la fuga

El impactante suceso enluta al periodismo local, luego que un vehículo identificado por cámaras escapara tras embestir a dos hombres de prensa que cambiaban una llanta en Paucarpata

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Periodista fallece atropellado en Arequipa, otro comunicador resulta herido
Periodista fallece atropellado en Arequipa, otro comunicador resulta herido| Foto: Olga Escudero Valer

Un trágico accidente en Arequipa dejó como saldo la muerte del reportero gráfico Heyner Aparicio Ojeda, de 43 años, y lesiones en el periodista José Zamata, conocido como ‘El Pepe’. El hecho ocurrió la noche del miércoles 6 de mayo en la avenida Túpac Amaru, distrito de Paucarpata, cuando ambos se encontraban cambiando la llanta de un vehículo.

El accidente se produjo alrededor de las 21:40 horas. Un automóvil Volkswagen rojo, identificado con la placa CHI-046, impactó violentamente a los dos hombres de prensa y abandonó el lugar sin prestar ayuda. Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento en que el vehículo arrolló a los periodistas mientras realizaban la reparación del auto, donde habían dejado un cono de seguridad.

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Ambos fueron trasladados de inmediato al Hospital Honorio Delgado Espinoza. Heyner Aparicio Ojeda ingresó al área de traumashock con lesiones graves y perdió la vida poco después, mientras que José Zamata logró sobrevivir y fue dado de alta en la mañana siguiente. La noticia generó conmoción en la comunidad local y entre trabajadores de prensa, quienes lamentaron la pérdida y expresaron preocupación por la inseguridad vial en la ciudad.

Un reportero gráfico perdió la vida y un colega terminó lesionado cuando ambos fueron embestidos por un automóvil que escapó tras el accidente en una avenida de Paucarpata durante la noche del miércoles
Un reportero gráfico perdió la vida y un colega terminó lesionado cuando ambos fueron embestidos por un automóvil que escapó tras el accidente en una avenida de Paucarpata durante la noche del miércoles| Foto: Los Protagonistas (Facebook)

Propietario se dio a la fuga

Las autoridades identificaron al propietario del vehículo involucrado como Jherson Felipe Guevara Orosco, según el registro de la placa asociada al automóvil que protagonizó el accidente.

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De acuerdo con Exitosa Noticias, Guevara logró ser detenido horas después, quien habría señalado que no visualizó que atropelló a dos personas. En este sentido, se presume que estuvo en estado de ebriedad.

Heyner Aparicio Ojeda deja cuatro hijos en orfandad. Su fallecimiento provocó muestras de pesar entre quienes compartieron labores periodísticas con él y recordaron su dedicación al oficio de la fotografía y su compromiso con la información local.

Periodista fallece atropellado en Arequipa, otro comunicador resulta herido
Periodista fallece atropellado en Arequipa, otro comunicador resulta herido| Foto: Equipo de Primera

Atropello en Trujillo

Otro caso parecido sucedió en Trujillo. Juan Martínez Torres, vigilante de la urbanización El Golf, fue atropellado por una camioneta conducida por Maricsa Polet Alfaro Cerna. La mujer manejaba con el brevete vencido desde 2022 y presentaba una concentración de alcohol en sangre casi cuatro veces superior al límite legal. El impacto dejó a la víctima en estado crítico, con múltiples lesiones y pronóstico reservado en el Hospital Belén.

Pese a la gravedad del caso, la conductora fue liberada por decisión judicial, lo que provocó indignación y protestas de la familia de Martínez. Los familiares denuncian irregularidades en la actuación policial, ya que inicialmente el accidente fue reportado como una caída.

Canales de ayuda

  • El SAMU brinda atención médica prehospitalaria ante todo tipo de emergencias en la vía pública o domicilios. Su personal está capacitado para estabilizar a los heridos y trasladarlos de manera segura a hospitales. Ante un accidente, se puede solicitar ayuda llamando al 106, línea gratuita disponible las 24 horas.
  • El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú interviene en accidentes de tránsito, incendios y situaciones de rescate. Su rápida respuesta permite asistir a las víctimas, controlar riesgos y coordinar el apoyo necesario en el lugar del incidente. Para contactar a los bomberos, se debe llamar al 116.
  • La Policía Nacional cumple un rol clave en la atención de accidentes viales. Además de controlar el tránsito y asegurar la escena, los agentes pueden gestionar el auxilio necesario y recabar información relevante para las investigaciones. En caso de emergencia, el número para comunicarse con la PNP es el 105.
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