"No soy feminista. No creo en el feminismo como bandera", advirtió Juana Viale días atrás, en una entrevista exclusiva con Teleshow. "Tampoco creo en la igualdad del hombre y la mujer porque somos distintos". Y tras destacar "con mucho orgullo" el lugar que "ha tomado la mujer", y "la necesidad" de que el aborto sea legal, seguro y gratuito, la actriz puntualizó: "No tenemos que estar todas iguales. No somos una masa, no somos un rebaño".