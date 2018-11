Con esa publicación, la periodista hizo referencia a las notas que brindaron la actriz y el conductor a Teleshow. Ella dijo: "No soy feminista. No creo en el feminismo como bandera y tampoco en la igualdad del hombre y la mujer porque somos distintos". Él, por su parte, al ser consultado si le "asusta" el feminismo, respondió: "Me asustan las que van y hacen caca en la puerta de la Iglesia porque es una ridiculez. ¿Sobre qué estás protestando? Me asustan las que prendieron fuego a un perro porque era un perro macho".