—No le tengo miedo a mi hija, sino al otro. La otra vez había una fiesta, que al final no era una fiesta, era un cumpleaños, pero terminaba siendo en un boliche. Yo dije: "No tengo ningún problema pero no me gusta que vayas a un boliche". Hay gente grande, no tengo ese control y me genera pánico. Y me lo entiende. No es una discusión terrible.