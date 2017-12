Debutó como actriz siendo muy chica y a los 14 fue una de las figuras del reality juvenil Generación Pop. De ahí en más no paró. Hizo varias obras musicales y fue una de las conductoras de Disney Junior. Luego de mucho trabajo y esfuerzo, este año le llegó el reconocimiento masivo gracias a su papel de Jazmín, la joven cocinera que tiene un romance con Flor (Violeta Urtizverea) en Las Estrellas. Hace un tiempo habló con Teleshow sobre la popularidad: "No sé si el premio es que la gente me reconozca, sino las cosas lindas que me dicen en base a lo que hago".