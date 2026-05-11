México

¿Hay clases mañana 11 de mayo? SEP aclara si suspende actividades tras ajuste en calendario escolar

El ciclo terminará con anticipación debido a la ola de calor y el Mundial de Futbol

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Primer plano de un calendario escolar de la SEP abierto en mayo, con fechas 11, 15 y 31 marcadas. Junto a él, una mochila azul y útiles en un pupitre de madera en un aula.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Debido al reciente ajuste al calendario escolar 2025-2026, muchas familias podrían necesitar una verificación de los días en que deben llevar a sus hijos a la escuela.

Ya que se acera del 15 de mayo, Día de la Maestra y el Maestro, podría haber una confusión respecto al día inhábil.

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Sin embargo, la SEP confirmó que este lunes 11 de mayo las actividades académicas se desarrollan con normalidad en todos los niveles de educación básica del país, tanto en escuelas públicas como privadas.

La semana, sin embargo, será corta: el viernes 15 de mayo no habrá clases por el Día del Maestro, fecha declarada inhábil y de descanso oficial.

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Eso significa un puente de tres días para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria.

Por qué la SEP modificó el calendario escolar

El pasado 7 de mayo, durante la LXVI Reunión Nacional Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), la SEP y las secretarías de educación de las 32 entidades federativas acordaron por unanimidad adelantar el fin del ciclo escolar 2025-2026.

Mario Delgado, titular de la SEP, informó que se adelantará el cierre del Ciclo Escolar 2025 - 2026 por "diversos motivos", entre ellos la realización de la Copa Mundial en México, con ello las vacaciones se alargarán y el próximo ciclo empezará el 31 de agosto de 2026 (X/ @mario_delgado)

El acuerdo fue encabezado por el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo.

Dos factores detonaron la decisión:

  • Altas temperaturas: Diversas regiones del país registran olas de calor que dificultan las clases presenciales y representan riesgos para la salud de estudiantes y docentes.
  • Copa Mundial de Futbol 2026: México es sede del torneo, cuya inauguración está programada para el 11 de junio. Las autoridades buscaron evitar conflictos logísticos y de movilidad.

Las nuevas fechas clave del calendario modificado

Con el ajuste aprobado, el esquema del cierre del ciclo y el arranque del siguiente queda así:

  • Fin de clases para alumnos: viernes 5 de junio de 2026
  • Consejo Técnico Escolar (CTE): se traslada del 29 de mayo al lunes 8 de junio
  • Cierre de labores administrativas: viernes 12 de junio
  • Fin del receso de verano: 10 de agosto (las comunidades escolares regresan a la fase intensiva del CTE)
  • Semanas de fortalecimiento de aprendizajes: del 17 al 28 de agosto
  • Inicio del ciclo escolar 2026-2027: domingo 31 de agosto
Un día será por la junta de Consejo Técnico Escolar (CTE) y otro por el puente vacacional.
Crédito: Cuartoscuro.

Quiénes descansan el 15 de mayo

La suspensión por el Día del Maestro aplica para todos los alumnos inscritos en escuelas de preescolar, primaria y secundaria, públicas y privadas, de todo el país.

El descanso también alcanza a estudiantes de la UNAM, el IPN y la UAM, de acuerdo con sus respectivos calendarios institucionales.

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