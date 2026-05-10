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Pumas vs América EN VIVO: Felinos y Águilas se enfrentan en el Olímpico Universitario tras el 3-3 en la ida

Los universitarios parten con ligera ventaja con el empate en el Coloso de Santa Úrsula, gracias al apoyo de su afición y a su mejor posición en la tabla

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El Clásico Capitalino en Ciudad Universitaria promete un ambiente lleno de tensión y rivalidad para definir al último semifinalista del Clausura 2026. (Ilustración: Jesús Aviles)
El Clásico Capitalino en Ciudad Universitaria promete un ambiente lleno de tensión y rivalidad para definir al último semifinalista del Clausura 2026. (Ilustración: Jesús Aviles)
00:03 hsHoy

Tras su gran desempeño en el partido anterior, y en el torneo en general, el futuro en C.U. para Jordan Carrillo se muestra incierto:

Santos buscaría el regreso de Jordan Carrillo: de esta manera los laguneros pueden quitárselo a Pumas

El mediocampista sinaloense está viviendo un Clausura 2026 brillante, ganándose el cariño de la afición universitaria

Santos estaría considerando seriamente repatriar a Carrillo este mismo verano tras su destacado paso con Pumas con la intención de que encabece en la cancha su nuevo proyecto deportivo. (REUTERS/Henry Romero)
Santos estaría considerando seriamente repatriar a Carrillo este mismo verano tras su destacado paso con Pumas con la intención de que encabece en la cancha su nuevo proyecto deportivo. (REUTERS/Henry Romero)

El futuro de Jordan Carrillo se ha convertido en uno de los temas más comentados en la Liga MX. Tras un semestre brillante con Pumas, el mediocampista podría regresar antes de lo previsto a Santos Laguna, club dueño de su carta.

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00:00 hsHoy

André Jardine también se valió de la controversia para enviar un mensaje a Pumas:

Tras empatar ante Pumas, Jardine enciende la vuelta en CU: “No importa mucho en qué cancha juguemos”

América buscará sostener el ritmo competitivo en la eliminatoria

(REUTERS/Henry Romero)
(REUTERS/Henry Romero)

La ida entre Club América y los Pumas terminó en empate y dejó todo por definirse en Ciudad Universitaria.

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23:57 hsAyer

Así llegan los Pumas al Estadio Olímpico Universitario:

(X/ @PumasMX)
(X/ @PumasMX)
23:51 hsAyer

Pese a la decisión, Efraín Juárez confesó que el grupo se mantiene fuerte y peleará por hacer valer la localía en la vuelta:

Efraín Juárez afirma que Pumas fue superior ante el América: “solo hubo un equipo en el estadio”

La eliminatoria se resolverá el 10 de mayo en CU

(REUTERS/Henry Romero)
(REUTERS/Henry Romero)

El empate entre el Club América y los Pumas en la ida de los cuartos de final del Clausura 2026 dejó la serie abierta rumbo a la vuelta en Ciudad Universitaria.

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23:44 hsAyer

Finalmente, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol determinó que la sanción contra las Águilas sería únicamente monetaria, por lo cual el 3-3 se mantiene para la vuelta:

Comisión Disciplinaria salva al América de alineación indebida contra Pumas: solo habrá multa

Tras revisar el reporte arbitral de Luis Enrique Santander, las autoridades de la Liga MX negaron que las Águilas violaran el reglamento de competencia por el cambio de Sebastián Cáceres

Comisión Disciplinaria salva al América de alineación indebida contra Pumas: solo habrá multa (Captura de pantalla)
Comisión Disciplinaria salva al América de alineación indebida contra Pumas: solo habrá multa (Captura de pantalla)

Terminó la polémica, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) emitió un comunicado este lunes 4 de mayo de 2026 sobre la investigación por presunta alineación indebida en el América vs Pumas, partido correspondiente a la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX.

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23:39 hsAyer

Después de la recapitulación de los hechos y las pruebas, Pumas presentó una queja formal por la “sustitución indebida” realizada por las Águilas:

Reportan que Pumas presentará queja por alineación indebida del América ante Comisión Disciplinaria

La directiva auriazul ya habría enviado sus evidencias para acusar a la escuadra de André Jardine de violar el reglamento, este lunes esperarán si procede la solicitud

Pumas argumentaría alineación indebida por los cambios que realizó América en el clásico capitalino de los cuartos de final Clausura 2026 (REUTERS/Henry Romero)
Pumas argumentaría alineación indebida por los cambios que realizó América en el clásico capitalino de los cuartos de final Clausura 2026 (REUTERS/Henry Romero)

Una nueva polémica en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX ha generado debate sobre el trabajo de los árbitros en el América vs Pumas, durante el clásico capitalino, la escuadra de André Jardine realizó unos cambios a la par que salió Sebastián Cáceres por una lesión, la manera en cómo se efectuaron estos movimientos darían argumentos al equipo de Efraín Juárez para presentar el reporte de alineación indebida.

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23:30 hsAyer

La polémica explotó durante toda la semana tras el partido en el Estadio Banorte debido a las decisiones arbitrales:

Alineación indebida del América vs Pumas: polémica en la Liguilla 2026 podría eliminar a las Águilas

Pumas presentará este lunes una queja formal contra el Club América por una posible alineación indebida

América vs Pumas: el polémico cambio que desató la posible alineación indebida. (Redes sociales)
América vs Pumas: el polémico cambio que desató la posible alineación indebida. (Redes sociales)

El posible caso de alineación indebida del Club América en la Liguilla del Clausura 2026 mantiene en vilo qué pasará con la Águilas, luego de que Pumas anunciara que hará la presentación de una queja formal ante la Comisión Disciplinaria de la Liga MX este lunes, a raíz de una sustitución confusa durante el partido de ida de cuartos de final en el Estadio Banorte.

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23:26 hsAyer

Así se vivió la ida en el Estadio Azteca entre América y Pumas:

América y Pumas empataron 3 - 3 en la ida de Cuartos de Final: así fueron los goles

El clásico capitalino regaló momentos emocionantes en la eliminatoria, el semifinalista se definirá en la cancha del Estadio Olímpico Universitario

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23:15 hsAyer

El Estadio Olímpico Universitario recibe este 10 de mayo el duelo definitivo entre Pumas y América, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026.

Tras un empate 3-3 en la ida en el Estadio Azteca, el Clásico Capitalino se traslada a Ciudad Universitaria con el pase a semifinales en juego.

La ida se presentaba favorable para los universitarios tras una destacada actuación de Jordan Carrillo, sin embargo, entre polémica y heroísmo, América vino de atrás y rescató el empate en el Estadio Banorte. REUTERS/Henry Romero
La ida se presentaba favorable para los universitarios tras una destacada actuación de Jordan Carrillo, sin embargo, entre polémica y heroísmo, América vino de atrás y rescató el empate en el Estadio Banorte. REUTERS/Henry Romero

Ambos equipos llegan con la eliminatoria abierta y una dosis extra de tensión, marcada por la polémica arbitral y declaraciones cruzadas de sus capitanes, Keylor Navas y Henry Martín.

Para avanzar, Pumas necesita ganar o empatar en casa; América, por su parte, está obligado a buscar la victoria si quiere seguir con vida en la Liguilla. El escenario está listo para otro capítulo de esta histórica rivalidad.

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