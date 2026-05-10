Pumas vs América EN VIVO: Felinos y Águilas se enfrentan en el Olímpico Universitario tras el 3-3 en la ida

Después de la recapitulación de los hechos y las pruebas, Pumas presentó una queja formal por la “sustitución indebida” realizada por las Águilas :

Reportan que Pumas presentará queja por alineación indebida del América ante Comisión Disciplinaria La directiva auriazul ya habría enviado sus evidencias para acusar a la escuadra de André Jardine de violar el reglamento, este lunes esperarán si procede la solicitud

Pumas argumentaría alineación indebida por los cambios que realizó América en el clásico capitalino de los cuartos de final Clausura 2026 (REUTERS/Henry Romero)

Una nueva polémica en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX ha generado debate sobre el trabajo de los árbitros en el América vs Pumas, durante el clásico capitalino, la escuadra de André Jardine realizó unos cambios a la par que salió Sebastián Cáceres por una lesión, la manera en cómo se efectuaron estos movimientos darían argumentos al equipo de Efraín Juárez para presentar el reporte de alineación indebida.