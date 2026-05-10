Pumas vs América EN VIVO: Felinos y Águilas se enfrentan en el Olímpico Universitario tras el 3-3 en la ida

Tras su gran desempeño en el partido anterior, y en el torneo en general, el futuro en C.U. para Jordan Carrillo se muestra incierto:
El futuro de Jordan Carrillo se ha convertido en uno de los temas más comentados en la Liga MX. Tras un semestre brillante con Pumas, el mediocampista podría regresar antes de lo previsto a Santos Laguna, club dueño de su carta.
André Jardine también se valió de la controversia para enviar un mensaje a Pumas:
La ida entre Club América y los Pumas terminó en empate y dejó todo por definirse en Ciudad Universitaria.
Así llegan los Pumas al Estadio Olímpico Universitario:
Pese a la decisión, Efraín Juárez confesó que el grupo se mantiene fuerte y peleará por hacer valer la localía en la vuelta:
El empate entre el Club América y los Pumas en la ida de los cuartos de final del Clausura 2026 dejó la serie abierta rumbo a la vuelta en Ciudad Universitaria.
Finalmente, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol determinó que la sanción contra las Águilas sería únicamente monetaria, por lo cual el 3-3 se mantiene para la vuelta:
Terminó la polémica, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) emitió un comunicado este lunes 4 de mayo de 2026 sobre la investigación por presunta alineación indebida en el América vs Pumas, partido correspondiente a la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX.
Después de la recapitulación de los hechos y las pruebas, Pumas presentó una queja formal por la “sustitución indebida” realizada por las Águilas:
Una nueva polémica en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX ha generado debate sobre el trabajo de los árbitros en el América vs Pumas, durante el clásico capitalino, la escuadra de André Jardine realizó unos cambios a la par que salió Sebastián Cáceres por una lesión, la manera en cómo se efectuaron estos movimientos darían argumentos al equipo de Efraín Juárez para presentar el reporte de alineación indebida.
La polémica explotó durante toda la semana tras el partido en el Estadio Banorte debido a las decisiones arbitrales:
El posible caso de alineación indebida del Club América en la Liguilla del Clausura 2026 mantiene en vilo qué pasará con la Águilas, luego de que Pumas anunciara que hará la presentación de una queja formal ante la Comisión Disciplinaria de la Liga MX este lunes, a raíz de una sustitución confusa durante el partido de ida de cuartos de final en el Estadio Banorte.
Así se vivió la ida en el Estadio Azteca entre América y Pumas:
El Estadio Olímpico Universitario recibe este 10 de mayo el duelo definitivo entre Pumas y América, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026.
Tras un empate 3-3 en la ida en el Estadio Azteca, el Clásico Capitalino se traslada a Ciudad Universitaria con el pase a semifinales en juego.
Ambos equipos llegan con la eliminatoria abierta y una dosis extra de tensión, marcada por la polémica arbitral y declaraciones cruzadas de sus capitanes, Keylor Navas y Henry Martín.
Para avanzar, Pumas necesita ganar o empatar en casa; América, por su parte, está obligado a buscar la victoria si quiere seguir con vida en la Liguilla. El escenario está listo para otro capítulo de esta histórica rivalidad.