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Así fue la relación de Denisse de Kalafe, la voz de 'Señora Señora', con su mamá

La inspiración para la icónica canción nació de vivencias familiares, anécdotas cotidianas y el lazo especial que la artista brasileña compartía con su mamá

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(Especial Infobae: Jesús Aviles)
La relación entre Denisse de Kalafe y su madre inspiró la creación de “Señora Señora”, uno de los himnos del Día de las Madres en México (Especial Infobae: Jesús Aviles)

La relación entre Denisse de Kalafe y su mamá marca el origen de una de las canciones más representativas del Día de las Madres en México: “Señora Señora”. A través de vivencias personales, valores familiares y la complicidad entre ambas, la cantante transformó su experiencia materna en un himno que resuena cada año en hogares de todo el país.

La relación entre la intérprete y su mamá, caracterizada por el cariño, la confianza y la transmisión de valores, inspiró cada palabra de la canción. Este vínculo no solo forjó su personalidad y carrera artística, sino que también brindó a Denisse la visión y fortaleza necesarias para crear un tema que reitera el amor y la entrega de las mamás.

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Desde la infancia, Denisse recuerda una atmósfera de libertad, diálogo y respeto en su hogar, donde su mamá le brindó herramientas para tomar decisiones y desarrollar independencia. Frases como “el camino que tú decidas es el mejor” guiaron a la artista en momentos determinantes, influyendo directamente en la honestidad emocional que caracteriza sus letras.

El cariño y la complicidad madre-hija se reflejan en el mensaje de amor y entrega de la canción “Señora Señora” (Captura YouTube)
El cariño y la complicidad madre-hija se reflejan en el mensaje de amor y entrega de la canción “Señora Señora” (Captura YouTube)

Un episodio que refuerza esta conexión surgió a raíz de una visita de invitados diplomáticos a su casa. Al recurrir al recetario de su mamá, un accidente con hojas pegadas de mantequilla la llevó a añadir un betún dulce al relleno de un pollo, provocando risas y complicidad durante la llamada telefónica en la que compartió la anécdota.

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Este tipo de intercambios cotidianos fortaleció el lazo madre-hija y mostró el afecto que persistía a pesar de la distancia.

Inspiración detrás de ‘Señora Señora’

La génesis de “Señora Señora” parte de una conversación nocturna entre Denisse de Kalafe y su mamá. Tras compartir sus preocupaciones, recibió de su madre un mensaje de apoyo incondicional y respeto por sus decisiones. Impulsada por esas palabras, la cantante compuso la canción esa misma noche, anotando las primeras estrofas en una bolsa de pan ante la falta de papel.

Un incidente culinario entre Denisse y su madre afianzó el lazo afectivo y la comunicación cotidiana, incluso a la distancia (IG)
Un incidente culinario entre Denisse y su madre afianzó el lazo afectivo y la comunicación cotidiana, incluso a la distancia (IG)

“Me dijo ´el camino que tú decidas es el mejor, yo no te hice, yo no te gesté, yo no te traje al mundo para que yo decidiera tu vida, tú decides tu vida y yo te voy a apoyar en todos los caminos que tu decidas´, en ese momento colgué, me fui al piano y salió ´Señora, señora´”, relató en 2024 a la periodista Matilde Obregón.

La artista consideró mantener la pieza en el ámbito privado, pero sus colaboradores insistieron en incorporarla al álbum “Amar” en 1982. El productor Eduardo Magallanes se conmovió al escuchar la melodía, convencido de que debía formar parte del disco.

“Vino mi productor y dijo ´¿tienes más canciones para cerrar el disco?´, le digo ´no, no tengo más, son estas´, ´ráscale´ (insistía él), ´¿cómo que le rasque, no, no tengo’ y María Eugenia Mandujano (QEPD), que era mi representante me dice ´Denisse, ¿por qué no le cantas la canción que hiciste a tu mamá?´, voy y le cantó y él empieza a llorar y empieza a mentarme la madre y empiezo a llorar, decía ´¿cómo no me habías enseñado esa canción antes?´”.

Mujer sonriente con cabello rizado sostiene un ramo de rosas rojas y rosadas. Fondo rosa con texto "Denise de Kalaffe Señora, Señora" y "Feliz Día de las Madres".
“Señora Señora” se incorporó al álbum “Amar” en 1982, convirtiéndose en éxito con más de 8 millones de copias vendidas y presencia cada 10 de mayo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inicialmente, el tema se sumó como complemento en la lista de canciones, pero su autenticidad conectó con el público y, a poco tiempo de su lanzamiento, se convirtió en un éxito que suma aproximadamente 8 millones de álbumes vendidos y se escucha año con año cada 10 de mayo.

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