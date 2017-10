Capítulo a capítulo su personaje se acerca más al de Urtizberea, y juntas van descubriendo una nueva forma de amar. Pero, ¿cómo es hacer escenas amorosas con otra actriz? "No sé si cuesta más que con un hombre, siempre obviamente da cierto pudor hacer escenas íntimas, pero somos profesionales así que no es tanto revuelo para nosotros. Yo no tenía prejuicios con el tema, Viole tampoco, así que no fue difícil, uno está acostumbrado a besar a actores hombres pero no me costó más o menos: era algo nuevo, un desafío".