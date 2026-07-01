Nació Serena, la primera hija de Juli Puente y Facu Miguelena: “Bienvenida amor de nuestras vidas”

La influencer compartió la feliz noticia de la llegada de su hija (Video: Instagram)

Juli Puente, la influencer fitness que mantuvo a su comunidad al tanto de cada etapa de su embarazo, llegó al final del camino de los nueve meses con el nacimiento de Serena Miguelena, su primera hija junto a Facu Miguelena. La pequeña nació este martes 30 de junio y pesó 2,600 kilogramos. Desde el primer instante, la llegada de Serena al mundo fue tan pública y emotiva como todo lo que la precedió: Juli compartió un video del momento exacto del nacimiento y unas palabras que enternecieron a sus seguidores.

La decisión de hacer partícipe a su público fue una constante durante todo su embarazo. Durante los nueve meses, la periodista convirtió su gestación en un relato colectivo, con actualizaciones constantes que generaron un vínculo estrecho entre ella y quienes la siguen. El nombre de la bebé, Serena, fue uno de esos datos que la pareja eligió compartir con anticipación, mucho antes de que llegara el momento del nacimiento. Así, cuando Sere —el apodo que eligió la propia Juli— finalmente llegó, sus seguidores ya la esperaban con ansias.

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El video que compartió comienza en blanco y negro. La fecha del nacimiento aparece en pantalla como primer dato, sobria y directa. Luego, su marido sentado a su lado mientras Serena llega al mundo. La elección del blanco y negro para esos primeros segundos le dio al registro una textura íntima, casi documental, que contrastó con la intensidad emocional del acontecimiento.

La tierna foto que compartió Juli tras el nacimiento de su hija Serena

Lo que siguió fue el primer contacto entre madre e hija, piel a piel. Juli, con lágrimas en los ojos, recibió a Serena sobre su pecho en el instante en que dejaron de ser dos para ser tres en la familia. Ese momento, capturado en el video, fue el que más impacto generó entre sus seguidores.

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En el pie de foto, Puente escribió: “Bienvenida amor de nuestras vidas. No tenemos palabras para describir lo que sentimos en este momento. Nuestro 50/50, Serena Miguelena 30/06/2026. Pesó 2.600 kg y por supuesto que nació cuando y cómo ella quiso". Y siguió: “Nos dio un lindo shot de adrenalina. No sé cómo hubiera hecho sin este equipo (ya les voy a contar todo lo que pasó). Mi obstetra mágica y la partera más madraza del mundo: gracias por darnos tanta paz en este momento. Estamos más felices que nunca en nuestra vida”.

Minutos después de la publicación del video, Julieta sumó una historia en sus redes que condensó el momento en una sola imagen: la manito recién nacida de Serena con la pulsera de identificación del hospital —“Serena Miguelena” escrita a mano— sostenida por su madre. El texto que eligió para acompañar la foto fue tan breve como elocuente: “No tengo palabras”.

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Los comentarios no tardaron en llegar. Valentina Cervantes, Luisana Lopilato, Barbie Vélez, Cande Molfese, Agustina Gandolfo, Juana Repetto, Sofía Jujuy Jiménez y Rocío Marengo fueron algunas de las figuras que reaccionaron a la publicación con mensajes de felicitación. La sección de comentarios se convirtió en un termómetro del alcance que tiene Puente dentro del mundo del espectáculo y las redes, donde la noticia del nacimiento de Serena generó una cadena de reacciones que desbordó su comunidad fitness habitual.

Horas antes de hacer pública la noticia había usado sus historias para llevar algunos detalles sobre el estado de su embarazo, en especial luego de haber ido a la última consulta con la obstetra. “Amigas, pasaron cosas. Porque no sería nuestra vida si no hay adrenalina”, escribió en una historia en la que tan solo se veía el techo del hospital. “Mucho para contarles (será con detalles). Estoy exhausta. Denme tiempo, pero ustedes tiene que saber antes que nadie que sin planificarlo... LLEGÓ EL DÍA”, cerró tres horas atrás.

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