Guatemala
Agregar Infobae enGoogle

Guatemala: Autoridades comunitarias de Playa Grande autoriza el censo del registro social de hogares en Ixcán

La aprobación municipal habilita un operativo puerta a puerta para ubicar familias en situación de riesgo en el municipio más grande de Quiché, dentro de un territorio marcado por la exclusión histórica en Guatemala

Siete personas de pie sostienen un mapa geográfico. Varias personas sentadas detrás de una mesa con manteles azules. Dos banners y un proyector
Un grupo de funcionarios presenta un mapa detallado del Registro Social de Hogares durante un evento sobre desarrollo social. (Mides Guatemala)
Guardar

Playa Grande, en Ixcán, aprobó el ingreso del Registro Social de Hogares durante el Consejo Municipal de Desarrollo de la primera semana de agosto, una decisión que habilita un censo casa por casa para identificar a familias vulnerables en el municipio más extenso de Quiché y en uno de los territorios con mayor exclusión histórica de Guatemala.

La autorización local llega cuando el Ministerio de Desarrollo Social ya cerró el levantamiento en 97 municipios, mantiene 13 en proceso y tiene cuatro pendientes al 6 de agosto de 2026. Sobre ese universo, el registro ya alcanzó a un millón 80 mil hogares, equivalentes a 4,8 millones de personas.

PUBLICIDAD

El operativo en Ixcán seguirá una ruta definida en la sesión de Playa Grande: los censistas comenzarán por las comunidades más alejadas y avanzarán hacia la cabecera municipal para recuperar hogares que no hayan sido contactados en la primera pasada. El umbral mínimo aceptado por el ministerio es de 90% de cobertura.

El Ministerio de Desarrollo Social presentó la herramienta digital del RSH ante alcaldías, gobernaciones departamentales y Consejos Comunitarios de Desarrollo de primer y segundo nivel. Tras esa exposición, las autoridades locales dieron su aval formal para iniciar el levantamiento.

La viceministra de Política, Planificación y Evaluación del MIDES Claudia Valenzuela dijo a Infobae que Ixcán “ha sido un pueblo históricamente excluido” y que el Estado llega ahora con un instrumento de medición sistemática. Ese paso forma parte de un esquema de gobernanza territorial que exige convocatoria al COMUDE, presentación metodológica, autorización formal y cronograma por lugar poblado antes de que entre el personal de campo.

PUBLICIDAD

Un grupo de hombres y mujeres sentados en dos mesas largas con manteles azules, botellas de agua y papeles. Un hombre de pie habla por micrófono. Hay un cartel y una bandera en el fondo
Playa Grande, en Ixcán, aprobó el ingreso del Registro Social de Hogares para iniciar un censo casa por casa en uno de los territorios con mayor exclusión histórica de Guatemala. (Mides Guatemala)

Ixcán quedó incorporado al plan que prioriza 114 municipios

Ixcán es el municipio 97 de los 114 priorizados por el MIDES. La selección se hizo con un índice de vulnerabilidad que pondera con el mismo peso la pobreza por necesidades básicas insatisfechas y la desnutrición crónica infantil.

El ministerio aplicó un método de análisis de conglomerados K-means para clasificar los 340 municipios del país en tres categorías: grave, crítico y moderado. Los 114 priorizados corresponden a las dos categorías de mayor urgencia, con mayor incidencia en Huehuetenango, Alta Verapaz y Quiché.

El ministro Abelardo Pinto remarcó ante el COMUDE que el despliegue depende de la colaboración comunitaria. “Lo que me interesa es llegar a cada uno de los hogares de acá de las comunidades de Playa Grande. Pero eso no lo puedo hacer solo”, afirmó.

Pinto añadió: “Venimos a ponerle rostro y dirección a la pobreza de Ixcán y a esa pobreza es a la que queremos atender”. También convocó a los COCODES y a los liderazgos locales a facilitar el acceso para que “nadie se quede atrás”.

Al terminar el levantamiento en cada lugar poblado, los censistas elaboran un acta firmada por el COCODE correspondiente y notifican al siguiente para coordinar el ingreso. Cuando concluye el operativo municipal, el MIDES vuelve al COMUDE para presentar resultados como privaciones detectadas, hogares con piso de tierra y necesidades de estufa, filtro o letrina.

Valenzuela describió a Infobae ese retorno como el elemento que permite la apropiación local del proceso. “Quien nos pueda decir que no se puede, un dato convertido en una posibilidad”, afirmó.

Un hombre joven con gorra y chaleco de Registro Social de Hogares de Guatemala se sienta y sonríe, sostiene una tableta, con credencial y fondo de pared rústica
Rudy José Hernández, encuestador del Registro Social de Hogares del Ministerio de Desarrollo Social de Guatemala, posa con una tableta. (Ministerio de Desarrollo Social)

La ficha releva 107 preguntas y activa intervenciones de varias carteras

La ficha aplicada por los censistas contiene 107 preguntas y genera tres mediciones por hogar: necesidades básicas insatisfechas, medios de vida e índice de pobreza multidimensional. Este último evalúa 17 indicadores distribuidos en cinco dimensiones y produce una categorización automática.

“Esas variables ya están automatizadas de lo que observo y lo que me responde la persona”, explicó Valenzuela al medio al señalar que el sistema no puede ser manipulado por el censista. El perfil resultante permite activar al mismo tiempo respuestas de distintas instituciones estatales.

Un niño en primera infancia con privaciones en vivienda, alimentación y salud puede derivar intervenciones del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación y del Ministerio de Agricultura en el mismo hogar. Según la viceministra, los programas ya existían, pero no el mecanismo para abordar de manera articulada cada caso.

De los hogares ya registrados en el país, 246 mil están incorporados al bono social, dividido entre bono social salud y bono social educación. El registro segmenta a la población por grupo etario y por tipo de privación para derivarla a cada institución, con criterios de inclusión más amplios para dotaciones físicas como piso de concreto, estufa mejorada o filtro de agua que para las transferencias monetarias.

El operativo trabaja en jornadas de 22 días continuos con ocho de descanso y a un ritmo de entre 108 mil y 110 mil hogares por jornada. La meta del MIDES es completar los 114 municipios priorizados en septiembre de 2026.

Entre los cuatro municipios pendientes figuran Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá, donde hay conflictos activos por diferendo territorial. Valenzuela descartó excluirlos y sostuvo: “El Estado no tiene excusa para no estar presente”.

Ambos municipios tienen acordada la gobernanza territorial para el 26 de agosto. San Cristóbal Verapaz, cuyo operativo fue interrumpido por una inundación, prevé su reunión de coordinación para la semana siguiente.

Con el ritmo actual, el ministerio proyecta llegar a 2,5 millones de hogares a finales de 2027. Esa cobertura equivaldría al 75% de lo registrado en el último censo de población.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloMides GuatemalaRSH

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los primeros 100 días de Laura Fernández y el desafío de gobernar con la seguridad como eje en Costa Rica

El balance del Ejecutivo, iniciado el 8 de mayo de 2026, estuvo atravesado por fricciones con la Sala Constitucional, disputas en el Congreso y debates por Crucitas, recortes presupuestarios y una propuesta naval en Limón

Los primeros 100 días de Laura Fernández y el desafío de gobernar con la seguridad como eje en Costa Rica

Capturan a tres personas y decomisan 12 porciones grandes de marihuana en San Salvador

La intervención se realizó en una vivienda de la capital salvadoreña con apoyo de la unidad canina, y dejó además una balanza digital y tres teléfonos celulares que serán analizados para ampliar la investigación

Capturan a tres personas y decomisan 12 porciones grandes de marihuana en San Salvador

Acuíferos, pueblos indígenas y biodiversidad: los tres pilares de la nueva alianza de El Salvador, Guatemala y Honduras

La Secretaría Ejecutiva Trinacional del Plan Trifinio trabajó con la UNESCO en acciones para El Salvador, Guatemala y Honduras y abrió nuevas gestiones de financiamiento

Acuíferos, pueblos indígenas y biodiversidad: los tres pilares de la nueva alianza de El Salvador, Guatemala y Honduras

EE.UU. pone fin al TPS para Honduras y lanza ultimátum a los migrantes: “Salgan ahora o serán deportados”

Estados Unidos cerró definitivamente el TPS para Honduras, dejando a unos 50 mil connacionales sin esta protección migratoria y ante la necesidad de regularizar su situación, acogerse a otra vía legal o regresar al país.

EE.UU. pone fin al TPS para Honduras y lanza ultimátum a los migrantes: “Salgan ahora o serán deportados”

Fe y devoción: La Ciudad de Guatemala celebra este 15 de agosto a la Virgen de la Asunción

La conmemoración reúne ritos en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción y actividades en el Hipódromo del Norte, donde se instalan juegos, comida y artesanías en una tradición colonial

Fe y devoción: La Ciudad de Guatemala celebra este 15 de agosto a la Virgen de la Asunción

TECNO

Lo mejor de YouTube España: lista de los videos del momento

Lo mejor de YouTube España: lista de los videos del momento

Amazon, Google y otras grandes tecnológicas dependen ahora en bolsa de cuánto invierten en IA

Ya es un hecho: los chatbots lograron reemplazarnos, conversan entre sí y el humano poco aparece

Conoce todo lo que un anillo inteligente puede espiar de ti en 90 días

Cómo ver Netflix o Prime Video en un Smart TV usando solo el celular y sin poner la contraseña

ENTRETENIMIENTO

Sally Field recordó cómo consiguió el papel que cambió su carrera después de años de rechazo en Hollywood

Sally Field recordó cómo consiguió el papel que cambió su carrera después de años de rechazo en Hollywood

Slipknot confirma la salida de Sid Wilson tras casi 30 años en la banda: “Le deseamos lo mejor”

Kathryn Hahn desata la euforia como Madre Gothel en el primer vistazo al live-action de “Enredados”

“Gossip Girl”: los 11 capítulos que mejor explican su fenómeno

La emotiva reaparición pública de Bruce Willis en la boda de su hija Tallulah

MUNDO

Putin afirmó que la relación de Rusia con el régimen de Corea del Norte alcanzó “un nivel de asociación sin precedentes”

Putin afirmó que la relación de Rusia con el régimen de Corea del Norte alcanzó “un nivel de asociación sin precedentes”

Cómo la resistencia ciudadana lleva a la inteligencia artificial al centro de la agenda electoral en Occidente

Rusia pidió explicaciones a EEUU y Turquía por un eventual envío de misiles y municiones a Ucrania

Un sismo de magnitud 3,9 afectó las inmediaciones del volcán Etna en Sicilia

El régimen de Irán dijo que acordó con Omán una ruta segura para navegar por el estrecho de Ormuz