Guatemala: Autoridades comunitarias de Playa Grande autoriza el censo del registro social de hogares en Ixcán

Un grupo de funcionarios presenta un mapa detallado del Registro Social de Hogares durante un evento sobre desarrollo social. (Mides Guatemala)

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Playa Grande, en Ixcán, aprobó el ingreso del Registro Social de Hogares durante el Consejo Municipal de Desarrollo de la primera semana de agosto, una decisión que habilita un censo casa por casa para identificar a familias vulnerables en el municipio más extenso de Quiché y en uno de los territorios con mayor exclusión histórica de Guatemala.

La autorización local llega cuando el Ministerio de Desarrollo Social ya cerró el levantamiento en 97 municipios, mantiene 13 en proceso y tiene cuatro pendientes al 6 de agosto de 2026. Sobre ese universo, el registro ya alcanzó a un millón 80 mil hogares, equivalentes a 4,8 millones de personas.

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El operativo en Ixcán seguirá una ruta definida en la sesión de Playa Grande: los censistas comenzarán por las comunidades más alejadas y avanzarán hacia la cabecera municipal para recuperar hogares que no hayan sido contactados en la primera pasada. El umbral mínimo aceptado por el ministerio es de 90% de cobertura.

El Ministerio de Desarrollo Social presentó la herramienta digital del RSH ante alcaldías, gobernaciones departamentales y Consejos Comunitarios de Desarrollo de primer y segundo nivel. Tras esa exposición, las autoridades locales dieron su aval formal para iniciar el levantamiento.

La viceministra de Política, Planificación y Evaluación del MIDES Claudia Valenzuela dijo a Infobae que Ixcán “ha sido un pueblo históricamente excluido” y que el Estado llega ahora con un instrumento de medición sistemática. Ese paso forma parte de un esquema de gobernanza territorial que exige convocatoria al COMUDE, presentación metodológica, autorización formal y cronograma por lugar poblado antes de que entre el personal de campo.

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Playa Grande, en Ixcán, aprobó el ingreso del Registro Social de Hogares para iniciar un censo casa por casa en uno de los territorios con mayor exclusión histórica de Guatemala. (Mides Guatemala)

Ixcán quedó incorporado al plan que prioriza 114 municipios

Ixcán es el municipio 97 de los 114 priorizados por el MIDES. La selección se hizo con un índice de vulnerabilidad que pondera con el mismo peso la pobreza por necesidades básicas insatisfechas y la desnutrición crónica infantil.

El ministerio aplicó un método de análisis de conglomerados K-means para clasificar los 340 municipios del país en tres categorías: grave, crítico y moderado. Los 114 priorizados corresponden a las dos categorías de mayor urgencia, con mayor incidencia en Huehuetenango, Alta Verapaz y Quiché.

El ministro Abelardo Pinto remarcó ante el COMUDE que el despliegue depende de la colaboración comunitaria. “Lo que me interesa es llegar a cada uno de los hogares de acá de las comunidades de Playa Grande. Pero eso no lo puedo hacer solo”, afirmó.

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Pinto añadió: “Venimos a ponerle rostro y dirección a la pobreza de Ixcán y a esa pobreza es a la que queremos atender”. También convocó a los COCODES y a los liderazgos locales a facilitar el acceso para que “nadie se quede atrás”.

Al terminar el levantamiento en cada lugar poblado, los censistas elaboran un acta firmada por el COCODE correspondiente y notifican al siguiente para coordinar el ingreso. Cuando concluye el operativo municipal, el MIDES vuelve al COMUDE para presentar resultados como privaciones detectadas, hogares con piso de tierra y necesidades de estufa, filtro o letrina.

Valenzuela describió a Infobae ese retorno como el elemento que permite la apropiación local del proceso. “Quien nos pueda decir que no se puede, un dato convertido en una posibilidad”, afirmó.

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Rudy José Hernández, encuestador del Registro Social de Hogares del Ministerio de Desarrollo Social de Guatemala, posa con una tableta. (Ministerio de Desarrollo Social)

La ficha releva 107 preguntas y activa intervenciones de varias carteras

La ficha aplicada por los censistas contiene 107 preguntas y genera tres mediciones por hogar: necesidades básicas insatisfechas, medios de vida e índice de pobreza multidimensional. Este último evalúa 17 indicadores distribuidos en cinco dimensiones y produce una categorización automática.

“Esas variables ya están automatizadas de lo que observo y lo que me responde la persona”, explicó Valenzuela al medio al señalar que el sistema no puede ser manipulado por el censista. El perfil resultante permite activar al mismo tiempo respuestas de distintas instituciones estatales.

Un niño en primera infancia con privaciones en vivienda, alimentación y salud puede derivar intervenciones del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación y del Ministerio de Agricultura en el mismo hogar. Según la viceministra, los programas ya existían, pero no el mecanismo para abordar de manera articulada cada caso.

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De los hogares ya registrados en el país, 246 mil están incorporados al bono social, dividido entre bono social salud y bono social educación. El registro segmenta a la población por grupo etario y por tipo de privación para derivarla a cada institución, con criterios de inclusión más amplios para dotaciones físicas como piso de concreto, estufa mejorada o filtro de agua que para las transferencias monetarias.

El operativo trabaja en jornadas de 22 días continuos con ocho de descanso y a un ritmo de entre 108 mil y 110 mil hogares por jornada. La meta del MIDES es completar los 114 municipios priorizados en septiembre de 2026.

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Entre los cuatro municipios pendientes figuran Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá, donde hay conflictos activos por diferendo territorial. Valenzuela descartó excluirlos y sostuvo: “El Estado no tiene excusa para no estar presente”.

Ambos municipios tienen acordada la gobernanza territorial para el 26 de agosto. San Cristóbal Verapaz, cuyo operativo fue interrumpido por una inundación, prevé su reunión de coordinación para la semana siguiente.

Con el ritmo actual, el ministerio proyecta llegar a 2,5 millones de hogares a finales de 2027. Esa cobertura equivaldría al 75% de lo registrado en el último censo de población.