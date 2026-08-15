Coty Romero contó cómo se enteraron sus abuelos que se había operado el busto: "Se preocuparon"

Coty Romero contó que sus abuelos supieron de su operación por un comentario en Gran Hermano

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Coty Romero reveló cómo sus abuelos se enteraron de que se había operado el busto y contó que la noticia les generó preocupación, después de que el tema surgiera en el stream de Telefe a partir de un comentario que había hecho Nazareno Pompei dentro de la casa de Gran Hermano.

La ex participante del reality habló de su reciente cirugía en una charla con Emma Vich, quien retomó al aire una mención previa que había realizado Pompei en el programa. En ese intercambio, el participante había enviado un saludo a Romero y había hecho referencia a su recuperación. A partir de ahí, Vich le consultó de forma directa por la intervención estética.

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“¿Te hiciste las lolas? Porque eso lo entendí bien. Y... ahora lo estoy viendo y es como: ok”, le dijo Emma Vich a Coty Romero durante la conversación en el stream. A partir de esa pregunta, la correntina explicó que sus abuelos supieron de la operación por ese comentario televisivo y no por una conversación familiar previa. “Mis abuelos se preocuparon porque dijeron: ‘¿Qué le pasó a Coty?’. Ellos no tienen redes sociales. ‘¿Qué le pasó a Coty?’”, relató.

Luego precisó que fue su madre quien les aclaró la situación. “Ahí mamá les dice: ‘No, no, se operó las lolas’”, recordó Coty Romero, al explicar que sus abuelos se enteraron “por Nasa”, apodo con el que se refirió a Nazareno Pompei.

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Coty Romero adelantó cuál será el retoque estético al que se someterá (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de ese cruce en el stream, Pompei había hablado de ella en la casa de Gran Hermano. “Le quiero mandar un saludo especial a Coti, que se está recuperando de la operación que tuvo, está terminando el reposo y ojalá el fin de semana ya pueda estar de nuevo ahí, en su streaming de viernes y sábado”, expresó el participante.

Romero agradeció ese gesto y destacó que la mención también incluyó al ciclo en el que participa. “Primero que nada, nombró el stream. Gracias, Nazareno Pompei. O sea, amamos. Y segundo, me mandó un saludo”, comentó.

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En su relato, la influencer también señaló que parte del público cuestionó la intervención del jugador por el momento en que eligió hacerla. Según explicó, el saludo apareció en medio de otra conversación dentro de la casa. “La gente lo bardeó”, dijo, al recordar la reacción que generó esa escena.

Emma Vich sumó detalles sobre ese instante y describió la sorpresa del resto de los participantes. “De otra cosa. Tipo, dijo: ‘Pará, pará, pará. Eh, un saludo para Coti que se está operando’ y toda la casa: ‘Ah’”, reconstruyó.

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Coti Romero presentpo los resultados de su cirugía de aumento mamario, realizada siete días antes

Sobre el final, Coty Romero volvió a elogiar a Pompei y dejó una frase sobre un eventual vínculo futuro. “Espero que cuando salga venga directo y primero a este stream”, afirmó. Luego agregó que, aunque no está interesada en conocer a nadie en este momento, si alguna vez cambiara de idea, le “daría la oportunidad” a Nasa.

Días atrás, Coty Romero habló en primera persona sobre su operación de busto y repasó cómo fue el proceso que atravesó hasta tomar la decisión. La ex participante de Gran Hermano contó que se trató de una elección personal, atravesada por dudas, tiempos de reflexión y el deseo de sentirse cómoda con su cuerpo.

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Al compartir el resultado de la intervención, explicó que también buscaba responder algunas de las preguntas que le habían dejado sus seguidores sobre el postoperatorio. “Hoy les vengo a mostrar los resultados de mi operación después de siete días y de paso voy a contestar algunas de sus dudas que me dejaron”, expresó.

“Mi primera consulta con el médico fue hace dos años, pero en ese momento no estaba cien por ciento decidida. Yo me estaba mudando recién a Buenos Aires. Era como también todo un cambio muy grande que también influía un montón en mi decisión y dije: ‘No es el momento’”, recordó Coty Romero al explicar por qué postergó la cirugía en ese momento.

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Con el paso del tiempo, su postura cambió. Este año, aseguró, sintió que finalmente estaba convencida. “Me decidí cien por ciento y fue todo muy fácil, rápido y ágil. Y ahora las tengo y me encantan. Y realmente siento que es una decisión que no me arrepiento”, afirmó.

La influencer también recordó que en otra etapa había descartado la posibilidad de una cirugía por miedo y porque se sentía conforme con su cuerpo. Aun así, terminó avanzando con la intervención y dejó un mensaje dirigido a quienes evalúan hacerse un cambio similar. “Me encantaron y estoy muy feliz. Si ustedes tienen ganas de hacerse algo porque les ayuda a sentirse mejor, porque llevan tiempo pensándolo, porque simplemente tienen ganas, háganselo. Hagan lo que quieran con su cuerpo, siempre y cuando se lo hagan con un profesional, con un especialista que sepa lo que hace y que esté cien por ciento capacitado”, sostuvo.

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