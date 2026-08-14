Pokémon Pokopia supera los 5 millones de copias en Nintendo Switch 2

Pokémon Friends como Leafeon y Sylveon exploran un pintoresco paisaje florido en Pokémon Pokopia, el esperado título para Nintendo Switch 2, prometiendo nuevas aventuras para los fans. (Nintendo)

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Nintendo y The Pokémon Company anunciaron que Pokémon Pokopia, el simulador de vida desarrollado por Omega Force, superó los 5 millones de copias vendidas en todo el mundo. El juego se lanzó el 5 de marzo en exclusiva para Nintendo Switch 2 y alcanzó esa cifra en poco más de cuatro meses, mediante la suma de sus ediciones físicas y digitales.

Dos millones de copias en cuatro días

El desempeño comercial fue visible desde el estreno. Pokémon Pokopia vendió 2 millones de unidades durante sus primeros cuatro días en el mercado, un arranque que anticipó la demanda que tendría el título durante los meses siguientes. Desde entonces agregó más de 3 millones de copias al total comunicado por Nintendo.

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El recuento contempla las ventas físicas, distribuidas mediante tarjetas llave de juego, y las descargas realizadas desde la Nintendo eShop. También reúne los resultados de Japón, Estados Unidos, Europa y los demás territorios donde está disponible Nintendo Switch 2.

Japón fue uno de sus mercados más fuertes desde el lanzamiento. Allí superó el medio millón de copias durante sus primeros días y quedó por encima de otros estrenos importantes. El alcance global terminó llevando la cifra bastante más allá de ese impulso inicial.

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Según la información difundida, las copias vendidas equivalen aproximadamente al 20% de los usuarios de Nintendo Switch 2. Dicho de otra forma, uno de cada cinco propietarios de la consola compró el simulador de vida. Al tratarse de un lanzamiento exclusivo, cualquier persona interesada en jugarlo necesita el nuevo hardware de Nintendo.

De una campaña discreta a juego central de Switch 2

Pokémon Pokopia tuvo una promoción previa menor que la de otros lanzamientos de Nintendo. Su rápida recepción comercial tomó por sorpresa a la marca, que después le dio mayor presencia dentro del catálogo de Nintendo Switch 2 y lo convirtió en uno de los títulos utilizados para promocionar la plataforma.

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La propuesta combina las criaturas y actividades de Pokémon con la estructura de un simulador de vida, género centrado en tareas cotidianas, construcción, decoración y relaciones con otros personajes. Esa fórmula lo acerca a juegos como Animal Crossing: New Horizons y Tomodachi Life: Una vida de ensueño, aunque mantiene elementos reconocibles de Pokémon.

El proyecto también representa un cambio de registro para Omega Force. El estudio es conocido principalmente por Dynasty Warriors, una serie de acción basada en combates contra grandes grupos de enemigos. Pokémon Pokopia deja esa estructura en segundo plano para centrarse en la creación de espacios, la convivencia con Pokémon y el avance mediante actividades más pausadas.

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El resultado le permitió encontrar un lugar entre los simuladores de vida de Nintendo, un terreno donde Animal Crossing ha sido una de las referencias comerciales. Los 5 millones de copias muestran la diferencia entre la campaña moderada anterior al estreno y el rendimiento que tuvo después de llegar a las tiendas.

Pokémon Pokopia

Qué incluye el Pase de Expansión

La cifra anunciada corresponde únicamente al juego base. Nintendo y The Pokémon Company aclararon que el total no incluye las ventas acumuladas por el Pase de Expansión, disponible por 34,99 dolares e integrado por varios contenidos descargables pagos.

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La primera parte, Cuenca Coralina, se estrenó el 5 de agosto. El contenido agrega un vecindario bajo el agua, nuevos Pokémon y actividades vinculadas con la exploración marina. Su lanzamiento estuvo acompañado por una actualización gratuita para todos los propietarios del juego base.

Esa actualización incorporó el movimiento Buceo y la posibilidad de construir debajo del mar, entre otras funciones. La separación es importante: estas herramientas gratuitas pueden utilizarse sin comprar Cuenca Coralina, mientras que el nuevo vecindario y el resto del contenido del DLC requieren el Pase de Expansión.

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El calendario continuará con una segunda parte prevista para finales de 2026. El pase también contempla más expansiones, pero Nintendo todavía no comunicó sus nombres, fechas ni contenidos.