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Zulma Lobato regresa a Buenos Aires tras ser hallada en situación de calle en Entre Ríos: “Está viajando”

La Cuerpo lo anunció en sus redes sociales. La artista pasó varios días a la intemperie y sin poder higienizarse en la ciudad de Paraná, donde fue localizada hace nueve días

zulma lobato jazmín la cuerpo
La Cuerpo junto a Zulma Lobato
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Zulma Lobato emprendió este sábado por la tarde el regreso a Buenos Aires tras ser hallada la semana pasada en situación de calle en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, donde pasó varios días sin techo, sin poder higienizarse y con escasas pertenencias. La confirmación llegó a través de un posteo en Instagram de Jazmín Salinas, conocida como La Cuerpo, quien escribió: “Ya está viajando Zulma. Por suerte está viniendo de nuevo a Buenos Aires”.

El retorno de la artista de 67 años pone fin a una semana de incertidumbre que movilizó a miles de usuarios en redes sociales. El miércoles pasado, personal del área de Desarrollo Humano del Municipio de Paraná la encontró en la vereda del hospital San Martín de esa ciudad, con signos de desorientación y sin poder explicar con claridad cómo había llegado hasta allí. Solo llevaba consigo bolsas de consorcio con ropa y medicamentos. “Hace cuatro días que no me bañaba y tenía toda la ropa sucia”, relató Lobato al momento del hallazgo.

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La Cuerpo anunció el regreso de Zulma Lobato a Buenos Aires
La Cuerpo anunció el regreso de Zulma Lobato a Buenos Aires

Las autoridades municipales la derivaron de inmediato a un dispositivo de atención transitoria, donde compartió alojamiento con otras 12 personas y tres niños. Un equipo interdisciplinario de especialistas en salud, género y asistencia social intervino para evaluar su estado y establecer contacto con posibles familiares o allegados. Enrique Ríos, secretario de Desarrollo Humano de Paraná, confirmó la situación en declaraciones al canal local Ahora.

El jueves, La Cuerpo anunció en Instagram que el caso había encontrado una salida concreta: “Ya dimos con el paradero de Zulma Lobato. El lunes, a primera hora, viaja a Buenos Aires. Ya pudimos ubicarla y conseguimos un techo para ella. ¡Gracias a todos por la ayuda!”. El viaje se demoró varios días, pero el posteo de este sábado confirma que el viaje finalmente se concretó.

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Zulma Lobato en Paraná
Zulma Lobato en Paraná

La historia de Lobato en Paraná tiene antecedentes directos en Buenos Aires. Cerca de un mes antes de ser hallada en la capital entrerriana, la artista había publicado un video en la cuenta de La Cuerpo donde relataba sus penurias económicas y su desalojo: “Me desalojaron, estoy en la calle y perdí todo”. Esto la llevó a depender de la ayuda de terceros para cubrir sus necesidades básicas y, finalmente, a migrar a Entre Ríos, donde fue hallada en la vía pública.

Tras el episodio de desalojo, solicitó ayuda económica para alquilar una habitación y recuperar sus pertenencias. La campaña de recaudación impulsada por Salinas logró reunir 11 millones de pesos, pero el vínculo entre ambas se rompió poco después. “Una vez que ese objetivo se cumplió, Zulma dejó de tener contacto conmigo. Me bloqueó de WhatsApp y, desde ese momento, no volví a saber de ella”, explicó La Cuerpo en un comunicado público a través de sus redes sociales.

Zulma Nélida Dekleva nació el 8 de diciembre de 1958 y se convirtió en un fenómeno de la cultura popular digital a partir de 2009, cuando sus apariciones en el ciclo televisivo de Anabela Ascar en Crónica TV la catapultaron a la atención masiva. Pero detrás de esa popularidad, su vida estuvo marcada por circunstancias tristes y adversas: en los últimos años sufrió un violento asalto en la vía pública que le dejó secuelas graves en la visión, hecho que agravó su situación de máxima vulnerabilidad y limitó su autonomía cotidiana.

La viralización de las fotos que la mostraban en Paraná aceleró la respuesta solidaria y forzó la intervención de las autoridades locales. Ahora, con un techo asegurado en Buenos Aires, Zulma Lobato inicia un nuevo capítulo lejos de las calles de la capital entrerriana donde pasó sus días más difíciles.

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