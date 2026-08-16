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Mirtha Legrand deslumbró con un look totalmente rojo: encaje, cristales y paillettes en una chaqueta estructurada

La Chiqui se llevó todos los aplausos con un conjunto de Claudio Cosano. Así, la diva recibió a Romina Gaetani, Gastón Edul, Camila Dolabjian y Blanca Oteyza

La Chiqui se llevó todos los aplausos con un conjuto de chaqueta y pollera (Video: La Noche de Mirtha- El Trece)
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Como cada fin de semana, Mirtha Legrand dijo presente en una nueva mesaza en la pantalla de El Trece. En la última edición de La Noche de Mirtha, la conductora impactó a sus invitados con un conjunto de Claudio Cosano enteramente en rojo: encaje, cristales y paillettes en una chaqueta estructurada y una falda larga hasta el piso.

De pie en el estudio antes de comenzar el programa, Mirtha posó frente a la mesa característica del ciclo, con el fondo dorado y azul del decorado. La chaqueta tiene botones centrales, solapas en rojo liso y puños vueltos que refuerzan la estructura del conjunto. La falda cae hasta el piso y replica el mismo trabajo de encaje, cristales y paillettes de la parte superior, con el rojo como color único de arriba a abajo.

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La chaqueta tiene hombreras estructuradas, botones centrales y solapas en rojo liso. Los puños vueltos del mismo tono liso enmarcan las mangas, mientras el resto de la tela alterna el encaje con el brillo de los cristales y las lentejuelas. La falda larga hasta el piso replica el mismo trabajo de arriba a abajo, sin otro color que el rojo como eje de todo el conjunto.

El look de Mirtha Legrand que impactó a sus invitados en su programa
El look de Mirtha Legrand que impactó a sus invitados en su programa (Gentileza: La noche de Mirtha)

Para la noche, Mirtha llevó el cabello corto con ondas sueltas, en su rubio habitual, peinado hacia atrás con volumen en la parte superior. El maquillaje fue marcado: sombra oscura en los ojos, con delineado pronunciado, y labios en un tono que acompaña el rojo del conjunto.

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Las joyas completaron el look. Mirtha eligió aros de piedras claras que capturan la luz, una pulsera plateada en la muñeca izquierda y anillos en ambas manos. El conjunto de accesorios, en tonos plateados y transparentes, contrastó con el rojo intenso de la ropa sin competir con él.

La mesa del sábado reunió cuatro perfiles con recorridos distintos. Blanca Oteyza, actriz española con una historia de ida y vuelta entre España y Argentina, llegó al país para protagonizar Margarita Xirgu, obra que se presenta en el Palacio Libertad bajo la dirección de Javier Demaría. El espectáculo recorre la vida de la actriz catalana musa de Federico García Lorca, figura del teatro del siglo XX que encontró en Argentina un segundo hogar. Oteyza conoce ese vínculo de cerca: llegó al país en 1991, construyó una carrera en teatro, televisión y cine, y tuvo dos hijas —María Luz y Cayetina— con el actor Miguel Ángel Solá. De regreso en España, se dedicó también a la dirección y la docencia.

El look de Mirtha Legrand que impactó a sus invitados en su programa
Mirtha junto a sus invitados de la noche (Gentileza: La noche de Mirtha)

Romina Gaetani llegó a la mesa en uno de los momentos de mayor exposición pública de su carrera reciente, aunque por razones ajenas a su trabajo artístico. La actriz y cantante se encuentra en medio de una causa judicial contra su expareja Luis Cavanagh por violencia de género. El episodio que desencadenó la denuncia ocurrió el 29 de diciembre de 2025 y derivó en su hospitalización. Desde entonces, Gaetani se puso a disposición de la justicia en reiteradas ocasiones y rompió el silencio públicamente tras las declaraciones de Cavanagh en los medios.

Gastón Edul aportó a la mesa el mundo del deporte. El periodista de TyC Sports, referente en la cobertura de la Selección Argentina, también conduce un programa de streaming junto a Davo Xeneize y participó en La Velada, donde se enfrentó al español Edu Aguirre. En las semanas previas al programa, su nombre circuló en los medios vinculado a un rumor de romance con Sabrina Cortez, exparticipante de Gran Hermano 2023.

Camila Dolabjian cerró la lista de invitados con un perfil académico y periodístico poco habitual para las mesas de entretenimiento. Periodista de investigación especializada en corrupción, transparencia y Poder Judicial, es además abogada por la Universidad de Buenos Aires, politóloga y magíster en Periodismo por la Universidad Torcuato Di Tella, donde también ejerce la docencia. Trabaja en La Nación y en Radio Rivadavia, y cuenta con formación como corresponsal en zonas hostiles.

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