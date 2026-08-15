Así está la clasificación a la Libertadores y la Sudamericana: las tablas de posiciones del Torneo Clausura

El camino a las copas internacionales de 2027 (REUTERS/Cesar Olmedo)

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La jornada del sábado en el Torneo Clausura está cargada con partidos de alto vuelo. En primer turno, Aldosivi y Tigre empataron sin goles en Mar del Plata, mientras San Lorenzo derrotó por la mínima a Unión de Santa Fe en el Bajo Flores. El duelo más interesante tiene lugar en Uno, donde se juega el clásico platense entre Estudiantes y Gimnasia. Y habrá más: Belgrano-Independiente Rivadavia y Newell’s Deportivo Riestra, desde las 19. En último turno, Platense y Boca, que definirán su pase a cuartos en copas internacionales la próxima semana, se cruzarán en Vicente López desde las 21:15.

Hay mucho en juego y los equipos están entrando en la recta final de la temporada. El título, la clasificación a las copas y la permanencia. Hay que remarcar que los primeros ocho de cada zona disputarán los octavos de final del Torneo Clausura. En tanto, el último de la Tabla Anual descenderá, al igual que quien termine como colista en la de promedios.

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El único clasificado a la Libertadores 2027 es Belgrano de Córdoba, como campeón del Torneo Apertura. Pero habrá cinco cupos más. Las plazas serán distribuidas para el campeón del Clausura, el campeón de la Copa Argentina y los tres primeros de la Tabla Anual, recordando que quien termine como líder además se bordará una estrella más. A la Sudamericana 2027 se clasificarán los elencos que terminen del cuarto al noveno lugar.

TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA Y ANUAL

* Los campeones del Apertura (Belgrano de Córdoba), Clausura y Copa Argentina junto con los tres mejores ubicados en la Tabla Anual irán a la Copa Libertadores.

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* Los seis siguientes equipos ubicados en la Tabla Anual irán a la Copa Sudamericana.

* Podrían abrirse dos cupos más si hay campeones argentinos en la Libertadores y Sudamericana en curso.

LA AGENDA DE LA 5ª FECHA

SÁBADO 15 DE AGOSTO

16.45: Estudiantes de La Plata-Gimnasia La Plata

19.00: Belgrano de Córdoba-Independiente Rivadavia de Mendoza

19.00: Newell’s-Deportivo Riestra

21.15: Platense-Boca Juniors

DOMINGO 16 DE AGOSTO

15.00: Sarmiento de Junín-Huracán

18.00: River Plate-Argentinos Juniors

20.15: Barracas Central-Rosario Central

20.15: Central Córdoba de Santiago del Estero-Instituto de Córdoba

LUNES 17 DE AGOSTO

14.45: Estudiantes de Río Cuarto-Atlético Tucumán

17.00: Lanús-Independiente

19.15: Vélez-Defensa y Justicia

21.30: Gimnasia de Mendoza-Talleres de Córdoba

LOS GOLES DE LA 5ª FECHA

• SAN LORENZO 1-0 UNIÓN DE SANTA FE

• ALDOSIVI 0-0 TIGRE

• RACING 0-1 BANFIELD