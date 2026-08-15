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La fiesta de Bautista, el hijo de Rodrigo De Paul y Cami Homs: torta de varios pisos, “Bauti Store” y personajes de la selección

La modelo celebró el cumpleaños número cinco del pequeño con un festejo inspirado en la Scaloneta

El pequeño cumplió años durante el Mundial 2026 y su mamá le organizó un festejo con sus amigos (Video: Instagram)

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Cami Homs organizó una fiesta de cumpleaños con temática de la selección argentina para celebrar los cinco años de Bautista, el hijo que tiene con el mediocampista Rodrigo De Paul. El festejo llegó con semanas de demora: el pequeño había cumplido años el 14 de julio, pero en ese momento se encontraba en Estados Unidos acompañando a su padre durante el Mundial 2026.

Durante su estadía en territorio norteamericano, Bautista tuvo su primer festejo junto a los hijos de otros jugadores del seleccionado. Fue una celebración entre pares, rodeado de los mismos chicos que compartieron con él las semanas más intensas del torneo. Pero el festejo con sus amigos quedaba pendiente.

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De regreso en Argentina, Homs tomó las riendas de la organización y montó una celebración que convirtió al fútbol y a la camiseta albiceleste en los protagonistas absolutos de la tarde.

Niño con camiseta de la selección argentina posa frente a una decoración de cumpleaños con la camiseta número cinco, una torta y balones de fútbol.
Bautista celebró su cumpleaños con temática futbolistica
Un pastel de varios pisos decorado con una bota de fútbol, un balón, una portería, el nombre Bauti, el número cinco y el logo de AFA, junto a cupcakes y cajas.
La torta que eligió el pequeño para celebrar su cumpleaños número 5

El salón recibió a los invitados bajo un arco de globos en celeste, blanco y azul marino. Una cartelería circular en la entrada anunciaba: “Bienvenidos al cumple de Bauti 5”. Desde ese primer elemento, la estética no dejó lugar a dudas sobre el universo que inspiraría cada rincón del espacio.

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El fondo del escenario principal mostraba un mural con motivos en azul profundo y una camiseta blanca personalizada con el nombre “Bauti” y el número 5 en el dorso. Sobre una base con forma de pelota de fútbol gigante se montó la mesa de dulces, flanqueada por columnas decorativas con el escudo de la AFA y globos en distintos tamaños.

Las mesas para los niños seguían la misma línea: platos celestes, individuales con la camiseta de la selección y el nombre del cumpleañero, botellitas personalizadas y pelotas de fútbol inflables como centros de mesa. Cada detalle remitía al mundo del fútbol sin apartarse de la paleta cromática del equipo nacional.

La torta fue el elemento más elaborado de la decoración. De varios pisos, estaba íntegramente revestida en fondant blanco con detalles en celeste y azul. Llevaba el escudo de la AFA en el centro, el número 5 en la base, la palabra “Bauti” en letras tridimensionales y, en la cima, una pelota de fútbol y un botín réplica. Pequeñas esferas celestes y blancas completaban cada nivel del pastel.

La mesa dulce que la rodeaba ofrecía galletitas decoradas con pelotas de fútbol, cupcakes con toppers de la selección, alfajores y cajitas individuales con la leyenda “Coronados de gloria” y el escudo de la AFA estampado en la tapa.

Mujer con blusa blanca y jeans rasgados, tatuaje en el brazo. Varios niños, uno con camiseta de fútbol, mesas con cajas de comida y un balón.
Cami estuvo al lado del pequeño durante toda la celebración
Un niño con camiseta de fútbol juega con dos personas disfrazadas. Una usa máscara de Messi y camiseta de Argentina, otra guantes de arquero. Hay niños sentados de fondo.
Los jugadores de la selección estuvieron presentes de manera simbólica (Instagram)

Uno de los sectores que más llamó la atención fue el destinado a los souvenirs. Bajo el nombre “Bauti Store”, una estantería de estilo tienda deportiva exhibía remeras blancas con la inscripción “Vamos Argentina”, botellitas personalizadas, bolsas y otros artículos, todos identificados con el nombre y el número del festejado. En el frente del mueble colgaba una camiseta celeste y blanca con “Bauti 10” en el dorso.

La parte lúdica de la celebración tuvo lugar en un sector de camas elásticas. Bautista, con la camiseta oscura de la selección y el número 7, saltó junto a sus invitados sobre las superficies acolchadas mientras animadores coordinaban los juegos con aros y espuma. Las imágenes mostraron al cumpleañero en plena actividad, con los brazos abiertos en el aire.

El cierre del festejo llegó con un show de personajes disfrazados con las camisetas del seleccionado argentino. Bautista se ubicó en el centro de la pista y protagonizó el momento más festivo de la tarde junto a los personajes, mientras los demás niños observaban desde las mesas.

Fue Homs quien puso en palabras lo que significó la jornada: “Tu felicidad es la mía hijito. Sos completamente TODO lo que soñé. Gracias a todos los que hicieron de su día, un recuerdo inolvidable”.

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Cami HomsRodrigo de PaulBautista de Paulcumpleañosselección argentina

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