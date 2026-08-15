Julieta Poggio defendió su amistad con Daniela Celis tras el romance de su hermana con el ex de “Pestañela”

Juli Poggio habla sobre la relación de su hermana con Nick Sícaro, expareja de Daniela Celis.

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Julieta Poggio salió a desactivar cualquier versión de conflicto entre ella, su hermana Lolo Poggio y Daniela Celis luego de que trascendiera que Lolo está en pareja con Nick Sícaro, el ex de la influencer conocida como “Pestañela” y una de las personas más cercanas a Julieta desde que ambas compartieron la casa de Gran Hermano 2022. “Que no quieran armar lío entre las tres, porque está todo hablado”, dijo la modelo y conductora en una nota con el programa SQP, que conduce Yanina Latorre por América.

El vínculo entre Julieta y Daniela va más allá de la amistad: Poggio es madrina de una de las hijas gemelas que Celis tuvo con Thiago Medina. Ese dato convirtió el nuevo romance de Lolo en un tema de conversación inevitable, y Julieta lo abordó con una postura que buscó cerrar el debate antes de que se instalara. “No podría permitir que una amiga mía esté mal, ni que mi hermana esté mal. Posta, está todo bien entre las tres”, afirmó ante las cámaras del ciclo.

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Ante la pregunta sobre si la situación le generaba alguna incomodidad, Poggio fue directa: “Yo mientras mi hermana sea feliz la voy a apoyar en todo. La veo como hace tiempo no la veía”. La aclaración no fue casual: en SQP, Yanina Latorre y Majo Martino habían señalado que en el pasado Julieta se había molestado cuando su ex, Brian, cruzó camino con Romina Uhrig. La propia Poggio marcó la diferencia: “Eso no es lo mismo, porque eso es una amiga mía. En este caso, no soy yo”.

La historia tiene un antecedente que Julieta también explicó. Según contó, Lolo ya sentía algo por Nick durante la convivencia en el reality, pero en ese momento él estaba en pareja con Daniela y ella optó por no actuar. “Lolo tiene muchos códigos”, subrayó. Fue la propia Lolo quien, una vez que Sícaro y Celis cortaron, se acercó a Daniela para hablar antes de avanzar. Daniela le dio el visto bueno, y el vínculo entre Lolo y Nick se formalizó después de que ambos siguieran frecuentando el mismo grupo de amigos.

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Luego de cortar con Daniela Celis, Nick Sícaro comenzó su relación con Lolo Poggio

Sobre la cronología de los hechos, Julieta aportó un dato que buscó ordenar la secuencia: la entrevista en la que Daniela habló de la ruptura con el influencer Sebi Manzoni —conocido como “La tía Sebi”— se grabó con anterioridad a la confirmación del romance de Lolo y Nick, aunque se publicó el mismo día. “La nota de Entrevista Rosa salió ayer, pero se grabó hace un montón”, aclaró Poggio.

En esa entrevista con Manzoni, Celis no había ahorrado palabras. “No funcionó porque él tendría que haber dado un poco más, no estaba tan interesado”, sostuvo la influencer. Y ante la consulta sobre una posible reconciliación, fue categórica: “No, ni media chance, nada, cero. Lo tengo bloqueado de todos lados”. También reveló que Sícaro se había quejado públicamente por el bloqueo, a lo que ella respondió sin rodeos: “Lo bloqueo para que no hable más, ¿qué se queja?”. Antes de cerrar la conversación, Celis lanzó una advertencia que alimentó las especulaciones: “Ya van a saber por qué, porque todo sale a la luz, tarde o temprano”.

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La relación entre Nick y Daniela había comenzado en abril de 2026 y duró apenas dos meses. A mediados de junio, Celis publicó un comunicado en el que anunciaba la separación en buenos términos y aseguraba que ambos seguían siendo amigos. El escenario que describió ante Manzoni difirió de esa versión inicial. En su relato, explicó que decidió confirmar la ruptura públicamente porque la situación había quedado expuesta en cámara y necesitaba dejar en claro que ya no estaban juntos. “Si me veían con otra persona iba a quedar mal y si a él lo veían con alguien más, iba a quedar como cornuda”, señaló, con una frase que dejó abierta la posibilidad de que Sícaro hubiera tenido otro vínculo mientras la relación aún estaba vigente.

Daniela Celis y Juli Poggio, hermana de Lolo, son íntimas amigas (Crédito: Maximiliano Luna)

La confirmación oficial del romance entre Nick Sícaro y Lolo llegó desde el propio influencer durante una emisión del programa de streaming Todo lo Contrario (Streams Telefe). Ante la pregunta directa de los conductores, respondió con una sonrisa: “Sí, lo tenía que decir… sí, obvio”. Lolo, presente en el mismo espacio, también lo confirmó y explicó que desde el primer momento en la casa había sentido algo, pero que respetó los tiempos. “Él ya me había gustado en la casa, pero después yo salí y había otra situación. Y yo recontra respeto esas cosas y no sucedió nada más”, declaró.

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En SQP, Martino aportó información de una fuente cercana al entorno de las Poggio que completó el cuadro: cuando Lolo entró a la casa de Gran Hermano, ya sentía algo por Nick, pero en ese momento ella también acababa de separarse y prefirió no actuar para no lastimar a nadie. “No voy a hacer nada en cámara para no lastimar a nadie”, habría dicho, según esa fuente. El romance con Daniela, por su parte, habría tenido un origen al menos parcialmente estratégico: según lo que trascendió en el programa, alguien les habría sugerido a ambos armar un vínculo que les sirviera a los dos en términos de visibilidad. “Estuvieron juntos, no es que fue mentira y nos mintieron a todos en la cara, pero fue como una propuesta que alguien les hizo y ellos aceptaron”, explicó Martino.

Con el romance de Lolo y Nick ya blanqueado, Julieta Poggio insistió en que el diálogo entre las tres fue la clave para que la situación no escalara. “Primero Dani le habló a Loli. Después de un tiempo que Dani cortó con Nick, ellos se siguieron viendo porque comparten grupo de amigos y ahí sacaron las ganas”, relató, con una versión que coincide con lo que tanto Lolo como Sícaro contaron en Todo lo Contrario.

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