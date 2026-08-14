Jimena Barón habló sin filtros sobre los problemas de intimidad con su pareja: “Antes era una pantera, ahora una iguana”

Jimena Barón habló sin filtros sobre su vida en pareja y los problemas al tratar de tener intimidad

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Desde su peleas con Momo hasta sus desafíos en la crianza de su bebé, Jimena Barón acostumbra a abrir las puertas de su vida privada. Así las cosas, este jueves, la cantante habló sin filtros sobre la intimidad con Matías Palleiro y el cansancio en el cuidado de su pequeño. La actriz contó en sus historias de Instagram que la rutina con Arturo, de 1 año y 2 meses, alteró la dinámica familiar y también los momentos a solas.

Con el tono directo que suele usar en redes, Jimena Barón expuso una escena doméstica para describir su presente como madre de dos hijos. Mientras observaba a Arturo jugar con un frasco de crema, la artista comparó esta etapa con la que atravesó años atrás con Morrison, conocido como Momo, y admitió que hoy sostiene una mirada menos rígida sobre la crianza.

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“A ver si empatiza alguna madre, sobre todo no de bebé, que es el mejor momento, sino de 1 año y dos meses”, dijo. A partir de esa escena, explicó que ya no mantiene el mismo nivel de control que tenía con su primer hijo. “No voy a ser tan buena madre de Arturo como fui de Morrison”, expresó, antes de bromear con el rol de su pareja, que transita la experiencia de la paternidad por primera vez.

El punto más resonante de su descargo apareció cuando se refirió a la vida en pareja después de la llegada del bebé. Allí, la artista confesó que el cansancio desplazó su deseo en la vida cotidiana, pese a que el vínculo afectivo con Palleiro atraviesa un buen momento. “Yo a mi marido lo amo y es hermoso, me imagino todo lo que quiero que me haga, pero soy el meme de la mujer tirada en la cama. Todo queda en mi cabeza, pero cuando intento que eso pase al plano real me duermo”, afirmó.

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Jimena Barón contó en Instagram que la crianza de Arturo, de 1 año y 2 meses, cambió la dinámica familiar y los momentos a solas con Matías Palleiro (Instagram)

Barón también habló de la percepción sobre su cuerpo y marcó que el problema no pasa por una cuestión de autoestima. “Yo me miro y sé que estoy re fuerte, estoy bárbara”, señaló. Después apeló al humor para describir el cambio en su energía: “Yo era una pantera, una loba, y ahora más bien soy una iguana”.

En ese mismo intercambio, la cantante sumó un dato que ayuda a explicar el agotamiento que describió ante sus seguidoras. Según contó, Arturo se duerme cerca de las 12 de la noche, una rutina que complica el descanso y reduce los espacios de intimidad en la pareja.

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Las publicaciones volvieron a mostrar el perfil más espontáneo de Jimena Barón, que suele convertir situaciones privadas en relatos de identificación con su comunidad digital. Esta vez, el eje estuvo puesto en la crianza, el desgaste físico y el impacto de la maternidad en la vida íntima, un tema habitual en la conversación entre madres, aunque menos frecuente en declaraciones públicas de figuras del espectáculo.

Jimena Barón afirmó que el cansancio por el cuidado de su bebé afectó la intimidad con Matías Palleiro pese al buen momento de la pareja

Semanas antes, la artista había compartido otro episodio familiar en Instagram, aunque con su hijo mayor como protagonista. En esa ocasión, exhibió su enojo después de que Momo realizara compras por miles de pesos sin consultarle durante una visita a La Rural.

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En las capturas que publicó, Barón le reclamó los gastos y le pidió explicaciones sobre consumos en locales de artículos para cocina y botas de campo. Luego sumó otra historia en la que involucró a su madre, a quien señaló con ironía por haber aprovechado la salida para hacer compras con ayuda de su nieto.

El episodio continuó con un audio de Morrison, que relató que también habían recibido descuentos y algunos productos de regalo. Más tarde, la cantante anticipó que mostraría ante sus seguidores todo lo que su hijo había comprado y explicó, además, por qué seguía usando una camiseta de la selección argentina en sus videos.

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