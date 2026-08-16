Zoe Bogach contó qué es lo que más le asusta de ponerse de novia: “Mi temor no es quedarme sola”

Zoe Bogach sorprendió a sus fans al revelar cuál es su mayor miedo

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Lejos de su tensa relación con su Manuel Ibero, o sus polémicos retoques estéticos, este sábado, Zoe Bogach sorprendió a sus fanáticos al hacer una revelación sobre uno de sus mayores temores. La exparticipante de Gran Hermano abrió las puertas de su intimidad y habló sobre sus expectativas de formar una pareja.

Todo comenzó cuando la joven compartió su reflexión con sus millones de seguidores en TikTok. “Mi miedo no es quedarme sola, mi miedo es terminar con un hombre cuya aspiración sea querer ser como yo y hacer bailes en TikTok”, escribió en el video, refiriéndose a su temor al momento de formar una pareja.

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Como si fuera poco, en el clip, también se escucha a la influencer reaccionar a esta idea: “Qué asco, qué asco, qué asco. Tengo una arcada, tengo una arcada acá”. Meses atrás, durante su paso por Casino Deluxe, el ciclo de Infobae, la joven habló sobre las infidelidades de su ex, el hate extremo y el precio de haber confiado demasiado.

La influencer se refirió a una de sus relaciones más importantes y al aprendizaje que le dejó ese vínculo, que también quedó expuesto públicamente. Según explicó, una de las conclusiones más firmes que sacó de esa experiencia es que ya no quiere mostrar su vida sentimental. “Algo que aprendí es no exponer más mis relaciones”, aseguró. “A partir de la próxima relación que tenga, no la voy a exponer más porque no me gusta, no me sirve”.

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La exparticipante de Gran Hermano expuso su reflexión sobre las relaciones y sorprendió a sus seguidores con una definición sobre sus vínculos sentimentales

Bogach contó además que, después de esa historia, cambió incluso el tipo de personas con las que le gustaría vincularse. “Tampoco me gusta conocer gente que trabaja en el medio. Me gusta conocer gente de perfil bajo, que esté en otro ámbito”, señaló. A nivel personal, dijo que ese vínculo le dejó una enseñanza vinculada a la confianza: “Aprendí a no ser tan inocente. A no confiar tanto, a no entregar tanto de mí”.

Hoy, según detalló, atraviesa una etapa de repliegue afectivo. “Ahora estoy en celibato”, dijo, y explicó que desde hace meses no tiene interés en conocer a nadie. “La realidad es que estoy como frenada”, admitió. También contó que, tras la separación, intentó retomar su vida social, pero que la experiencia la dejó marcada: “Esta relación marcó algo en mí y uno nunca termina de conocer a las personas. Por ahora, no quiero conocer a nadie más”.

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Si bien evitó extenderse demasiado sobre su expareja para no generar nuevas reacciones en redes, dejó en claro que la ruptura sigue siendo una historia abierta. “No quiero hablar mucho de esto porque cada vez que hablo de esto genera hate”, explicó. De todos modos, reveló que aún siente que hay una conversación pendiente. “Con mi ex”, respondió al ser consultada sobre con quién se debía una charla incómoda. Y completó: “Es como un ciclo que todavía no se cerró”.

Zoe Bogach reveló en TikTok que su mayor temor al formar una pareja es terminar con un hombre que quiera imitarla y hacer bailes en la red social (Instagram)

Según relató, todo terminó de forma abrupta luego de descubrir una serie de infidelidades. “Yo descubrí esto y dije: ‘Chau’. Lo eché de mi casa y no pude hablar nunca más de eso con él”, recordó. Sobre lo que encontró, fue contundente: “Infidelidades”. Y, al precisar cómo se enteró, no dudó: “Sí, muchísimas”, dijo sobre los mensajes hallados en el teléfono.

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La traición, según contó, incluyó conversaciones que habrían ocurrido mientras ella estaba dentro de la casa de Gran Hermano. “Ahora hay una chica dentro de la casa que contó que mientras yo estaba dentro de la casa, ella se hablaba con él”, reveló. Ese descubrimiento, explicó, fue devastador porque contrastaba con la imagen que tenía de la relación. “Yo vivía en un cuento de princesas. Él me trataba como una princesa, era super caballero”, aseguró. Por eso, enterarse de lo que ocurría detrás de esa apariencia representó “un golpe muy duro”.

A la distancia, Bogach dijo que la pregunta que todavía le haría a su ex es tan simple como dolorosa. “Yo le preguntaría por qué me hizo esto”, afirmó. Aunque consideró que esa respuesta probablemente hable más de él que de ella, insistió en que dentro de la relación se entregó por completo. “Yo di todo en la relación”, concluyó.

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