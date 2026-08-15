Teleshow
Agregar Infobae enGoogle

Zaira Nara festejó su cumpleaños en Ushuaia junto a Malaika y Viggo: torta de chocolate, mate y nieve patagónica

La modelo cumplió 38 años y lo celebró junto a sus dos hijos en el sur del país, lejos de los flahes y los escándalos familiares

Una mujer y dos niños en una habitación oscura con una torta de cumpleaños con velas, un mate, un bowl con cereal y un plato con ensalada de frutas
Zaira Nara festejó su cumpleaños en Ushuaia junto a Malaika y Viggo (Instagram)
Guardar

Zaira Nara cumplió años en el extremo sur del país. Sin salón, sin producción y sin más compañía que la de sus hijos, la modelo y conductora eligió Ushuaia para el festejo y documentó cada momento con el mismo tono con el que vivió la jornada: sin filtros y sin apuro.

La ciudad más austral del país ofreció el escenario que Zaira eligió para la ocasión. El cielo patagónico, cargado de nubes en tonos grises y azules, los árboles pelados por el invierno y las montañas cubiertas de nieve aparecen en el fondo de las primeras imágenes que compartió. La temperatura y la oscuridad propia de esa latitud en agosto le dieron a las fotos una atmósfera particular, lejos de cualquier estética de celebración convencional.

PUBLICIDAD

La imagen tomada desde la ventanilla del avión donde las montañas nevadas al fondo y el cielo teñido de naranja en el atardecer fueguino marcó el inicio del registro. Fue la primera postal del viaje, antes de llegar a la cabaña. “Feliz cumple para mí desde el fin del mundo”, escribió en el pie de foto de la publicación.

Una mujer de cabello oscuro sostiene una torta de chocolate con una vela encendida en un plato blanco. Al fondo se observa un paisaje nevado y un bosque oscuro
Zaira aprovechó el paisaje nevado para celebrar su cumpleaños número 38
Un pastel de chocolate con velas encendidas, un plato de frutas cortadas y un mate sobre una cama con sábanas blancas
Fruta, mate, granola y la torta
Torta de chocolate con inscripción "Feliz cumple Zaira" y cuatro velas encendidas. Un niño, un mate y un cuenco con cereales
El festejo se dio en completa intimidad con sus dos hijos

La cabaña donde se alojaron completó ese clima. Las paredes de piedra irregular, el techo de vigas de madera a la vista y las ventanas enmarcadas en madera con vista directa al paisaje nevado fueron el espacio donde transcurrió casi toda la jornada. Una de las imágenes muestra a Zaira en la cocina de ese alojamiento, de perfil, con el cabello recogido y una camisa a cuadros, preparando el mate frente a una ventana cuadrada desde la que se ven los árboles blancos por la nieve.

PUBLICIDAD

La cabaña número 15 —identificada con ese número sobre la puerta— aparece fotografiada de noche desde afuera: las luces cálidas del interior se filtran por la ventana y la puerta abierta, mientras la nieve cubre el suelo y los troncos apilados junto a la entrada anticipan las horas junto al fogón.

Antes del festejo nocturno, el día tuvo su propio ritmo. Una de las fotos exteriores muestra el termo con stickers —entre ellos una bandera argentina— apoyado sobre un tronco junto a la cabaña, con el mate de cuero al lado y el bosque nevado de fondo.

Una mujer de perfil prepara mate en una cocina con ventanas. Se ven electrodomésticos, frutas, una bebida y un paisaje invernal nevado
El mate fue intaltable en la rutina de la conductora
Una mujer sonriente con jersey estampado de oso, un pastel de chocolate con velas, un plato con frutas cortadas y un hogar a leña con fuego encendido
Con el hogar encendido y acompañada por sus hijos, la modelo sopló las velas
Mujer se toma una selfie en un espejo de una habitación de hotel, sujeta un mate; se ven una cama, una pared de piedra, techo de madera y una lámpara
Zaira se fotografío en el espejo de una habitación de hotel en Ushuaia

Malaika y Viggo estuvieron presentes en cada momento. Otra toma los muestra de espaldas, caminando por el sendero nevado que rodea el complejo de cabañas. Viggo, con campera negra y pantalón de nieve, y su hermano con una campera roja y negra avanzan hacia la construcción de piedra y madera entre los árboles desnudos del bosque fueguino.

El festejo arrancó con una imagen que concentra todo el tono de la celebración: Zaira de pie en el balcón exterior de la cabaña, con la nieve en el suelo y las luces de otras construcciones al fondo, sosteniendo una pequeña torta de chocolate con velas encendidas. La foto fue tomada desde adentro, a través de la ventana abierta, con la luz cálida de las llamas contrastando contra el cielo oscuro y frío del atardecer ushuaiense.

Esa misma torta de chocolate, con la inscripción “Feliz Cumple Zaira” escrita en letras blancas sobre la cobertura, apareció en varias de las imágenes siguientes. Viggo también es el protagonista de una imagen tomada en penumbras, con el fogón encendido al fondo. El niño, rubio y de ojos grandes, mira fijamente las velas de la torta desde el otro lado de la mesa. La luz del fuego ilumina su cara y el contraste con la oscuridad del ambiente refuerza el tono de toda la serie.

Vista nocturna de una cabaña de piedra y madera con luces encendidas y nieve en el suelo, con una persona de espaldas que camina frente a ella
Nara decidió celebrar su cumpleaños en el fin del mundo lejos de los reflectores
Una mujer de cabello oscuro y un niño rubio acostados en una cama con almohadas blancas. Detrás se ve una pared de madera. Controles de cámara
La tierna foto de Zaira con Viggo
Dos niños de espaldas caminan sobre un sendero nevado. Al fondo, varias cabañas de madera con techos oscuros y árboles sin hojas
Viggo y Malaika, los dos hijos que tiene la modeloa, la acompañaron
Un mate de cuero, un termo verde con pegatinas, un tronco de madera, un árbol con musgo, nieve, cabañas rústicas y árboles sin hojas bajo cielo gris
El mate fue el fiel aliado de Zaira en estas vacaciones en el sur (Instagram)

Malaika aparece en otra toma junto al fogón, con un buzo crema con un oso estampado, sentada al lado de la torta ya sin velas. La chimenea encendida al fondo y la penumbra del ambiente repiten la misma paleta de colores cálidos que recorre todas las imágenes de la noche.

El autorretrato que Zaira incluyó en la serie muestra otro momento de la jornada: de pie frente al espejo del cuarto, con el cabello recogido en un rodete, la misma camisa a cuadros y el mate en la mano. Detrás de ella, la cama deshecha, la pared de piedra y las lámparas colgantes de diseño redondeado. La imagen tiene la textura de una foto tomada sin apuro, en medio de una mañana de invierno sin agenda.

La foto selfie los muestra a los dos recostados sobre las almohadas, con las paredes de madera clara de la cabaña al fondo. Zaira apoya la cabeza, con los ojos entrecerrados y una sonrisa leve. El niño, con las mejillas coloradas por el frío de la jornada y una campera estampada, mira directo a la cámara.

La última foto exterior la muestra nuevamente en el balcón, esta vez de frente, con una sonrisa leve mientras sostiene la torta con las velas aún encendidas. Las luces de las cabañas vecinas y la nieve en el suelo completan un cuadro que, a diferencia de los interiores cálidos, deja entrar el frío y la vastedad del paisaje fueguino.

Temas Relacionados

Zaira NaraMalaikaViggoUshuaia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Leticia Brédice compartió su drama por las exigencias estéticas: “Frente al espejo, no estoy conforme con lo que veo”

La actriz habló del consumo de anfetaminas en su juventud y admitió que todavía arrastra problemas de aceptación con su cuerpo

Leticia Brédice compartió su drama por las exigencias estéticas: “Frente al espejo, no estoy conforme con lo que veo”

Tini Stoessel compartió cómo se preparó para probarse el vestido de novia en París

Desde que confirmó de manera oficial su compromiso, la cantante comenzó a compatrir con sus seguidores los avences de su boda

Tini Stoessel compartió cómo se preparó para probarse el vestido de novia en París

La reacción de Maxi López a los fuertes dichos de una modelo uruguaya: “Me mandaba fotos subidas de tono”

En una entrevista en LAM, Anto Lima expuso los mensajes que le habría enviado el futbolista y que lo colocan otra vez en el centro de una nueva polémica mediática

La reacción de Maxi López a los fuertes dichos de una modelo uruguaya: “Me mandaba fotos subidas de tono”

Los días de Cami Mayan en Mallorca: atardeceres, desayuno con vista al mar y amigas

Luego de una estadía en Inglaterra, la influencer eligió seguir con sus vacaciones en la isla española junto a otras nueve chicas

Los días de Cami Mayan en Mallorca: atardeceres, desayuno con vista al mar y amigas

Marixa Balli debutó como conductora de Pasión de Sábado en reemplazo de Marcela Baños: "No vengo a serruchar a nadie"

Mientras Marcela Baños está de vacaciones en Brasil, La Cachaca fue presentada por el co conductor Alejandro Beltzer con mucha efusividad. El grito de "traidor" que empañó la presentación

Marixa Balli debutó como conductora de Pasión de Sábado en reemplazo de Marcela Baños: "No vengo a serruchar a nadie"

AMÉRICA

Panamá entra en la recta final para el despliegue de la tecnología 5G

Panamá entra en la recta final para el despliegue de la tecnología 5G

El Salvador le pone sello oficial a la plataforma Certifícate con más de 37 rutas de formación

Los primeros 100 días de Laura Fernández y el desafío de gobernar con la seguridad como eje en Costa Rica

Capturan a tres personas y decomisan 12 porciones grandes de marihuana en San Salvador

Acuíferos, pueblos indígenas y biodiversidad: los tres pilares de la nueva alianza de El Salvador, Guatemala y Honduras

MALDITOS NERDS

Weird Beluga lanza ‘Duskfade’, una aventura 3D inspirada en PlayStation 2

Weird Beluga lanza ‘Duskfade’, una aventura 3D inspirada en PlayStation 2

Pokémon Pokopia supera los 5 millones de copias en Nintendo Switch 2

Total War: Warhammer III recibirá su DLC más grande y la actualización 6.0 en septiembre

High On Life VR rediseña armas y movimiento para su lanzamiento durante 2027

2K Games y Hangar 13 lanzan ‘Mafia: The Omerta Collection’ con cuatro juegos

DEPORTES

“Se terminó la joda”: el álbum de fotos que compartió Franco Colapinto en sus días libres antes del regreso de la Fórmula 1

“Se terminó la joda”: el álbum de fotos que compartió Franco Colapinto en sus días libres antes del regreso de la Fórmula 1

Boca Juniors confirmó su formación para enfrentar a Platense en Vicente López por la quinta fecha del Torneo Clausura

Batalla campal en el ascenso: los jugadores de Arsenal y Talleres de Remedios de Escalada terminaron a las trompadas

Tras victoria de San Lorenzo ante Unión, Newell’s recibe a Riestra y Belgrano a Independiente Rivadavia de Mendoza

Preocupación por la revelación de Novak Djokovic tras sufrir un malestar en su derrota ante el argentino Thiago Tirante