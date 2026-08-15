Zaira Nara festejó su cumpleaños en Ushuaia junto a Malaika y Viggo: torta de chocolate, mate y nieve patagónica

Zaira Nara festejó su cumpleaños en Ushuaia junto a Malaika y Viggo (Instagram)

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Zaira Nara cumplió años en el extremo sur del país. Sin salón, sin producción y sin más compañía que la de sus hijos, la modelo y conductora eligió Ushuaia para el festejo y documentó cada momento con el mismo tono con el que vivió la jornada: sin filtros y sin apuro.

La ciudad más austral del país ofreció el escenario que Zaira eligió para la ocasión. El cielo patagónico, cargado de nubes en tonos grises y azules, los árboles pelados por el invierno y las montañas cubiertas de nieve aparecen en el fondo de las primeras imágenes que compartió. La temperatura y la oscuridad propia de esa latitud en agosto le dieron a las fotos una atmósfera particular, lejos de cualquier estética de celebración convencional.

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La imagen tomada desde la ventanilla del avión donde las montañas nevadas al fondo y el cielo teñido de naranja en el atardecer fueguino marcó el inicio del registro. Fue la primera postal del viaje, antes de llegar a la cabaña. “Feliz cumple para mí desde el fin del mundo”, escribió en el pie de foto de la publicación.

Zaira aprovechó el paisaje nevado para celebrar su cumpleaños número 38

Fruta, mate, granola y la torta

El festejo se dio en completa intimidad con sus dos hijos

La cabaña donde se alojaron completó ese clima. Las paredes de piedra irregular, el techo de vigas de madera a la vista y las ventanas enmarcadas en madera con vista directa al paisaje nevado fueron el espacio donde transcurrió casi toda la jornada. Una de las imágenes muestra a Zaira en la cocina de ese alojamiento, de perfil, con el cabello recogido y una camisa a cuadros, preparando el mate frente a una ventana cuadrada desde la que se ven los árboles blancos por la nieve.

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La cabaña número 15 —identificada con ese número sobre la puerta— aparece fotografiada de noche desde afuera: las luces cálidas del interior se filtran por la ventana y la puerta abierta, mientras la nieve cubre el suelo y los troncos apilados junto a la entrada anticipan las horas junto al fogón.

Antes del festejo nocturno, el día tuvo su propio ritmo. Una de las fotos exteriores muestra el termo con stickers —entre ellos una bandera argentina— apoyado sobre un tronco junto a la cabaña, con el mate de cuero al lado y el bosque nevado de fondo.

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El mate fue intaltable en la rutina de la conductora

Con el hogar encendido y acompañada por sus hijos, la modelo sopló las velas

Zaira se fotografío en el espejo de una habitación de hotel en Ushuaia

Malaika y Viggo estuvieron presentes en cada momento. Otra toma los muestra de espaldas, caminando por el sendero nevado que rodea el complejo de cabañas. Viggo, con campera negra y pantalón de nieve, y su hermano con una campera roja y negra avanzan hacia la construcción de piedra y madera entre los árboles desnudos del bosque fueguino.

El festejo arrancó con una imagen que concentra todo el tono de la celebración: Zaira de pie en el balcón exterior de la cabaña, con la nieve en el suelo y las luces de otras construcciones al fondo, sosteniendo una pequeña torta de chocolate con velas encendidas. La foto fue tomada desde adentro, a través de la ventana abierta, con la luz cálida de las llamas contrastando contra el cielo oscuro y frío del atardecer ushuaiense.

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Esa misma torta de chocolate, con la inscripción “Feliz Cumple Zaira” escrita en letras blancas sobre la cobertura, apareció en varias de las imágenes siguientes. Viggo también es el protagonista de una imagen tomada en penumbras, con el fogón encendido al fondo. El niño, rubio y de ojos grandes, mira fijamente las velas de la torta desde el otro lado de la mesa. La luz del fuego ilumina su cara y el contraste con la oscuridad del ambiente refuerza el tono de toda la serie.

Nara decidió celebrar su cumpleaños en el fin del mundo lejos de los reflectores

La tierna foto de Zaira con Viggo

Viggo y Malaika, los dos hijos que tiene la modeloa, la acompañaron

El mate fue el fiel aliado de Zaira en estas vacaciones en el sur (Instagram)

Malaika aparece en otra toma junto al fogón, con un buzo crema con un oso estampado, sentada al lado de la torta ya sin velas. La chimenea encendida al fondo y la penumbra del ambiente repiten la misma paleta de colores cálidos que recorre todas las imágenes de la noche.

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El autorretrato que Zaira incluyó en la serie muestra otro momento de la jornada: de pie frente al espejo del cuarto, con el cabello recogido en un rodete, la misma camisa a cuadros y el mate en la mano. Detrás de ella, la cama deshecha, la pared de piedra y las lámparas colgantes de diseño redondeado. La imagen tiene la textura de una foto tomada sin apuro, en medio de una mañana de invierno sin agenda.

La foto selfie los muestra a los dos recostados sobre las almohadas, con las paredes de madera clara de la cabaña al fondo. Zaira apoya la cabeza, con los ojos entrecerrados y una sonrisa leve. El niño, con las mejillas coloradas por el frío de la jornada y una campera estampada, mira directo a la cámara.

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La última foto exterior la muestra nuevamente en el balcón, esta vez de frente, con una sonrisa leve mientras sostiene la torta con las velas aún encendidas. Las luces de las cabañas vecinas y la nieve en el suelo completan un cuadro que, a diferencia de los interiores cálidos, deja entrar el frío y la vastedad del paisaje fueguino.