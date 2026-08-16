Ocho triunfos en 68 partidos y una sequía de diez años: la racha de los tenistas argentinos ante Djokovic que rompió Thiago Tirante

Juan Martín del Potro llegó a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 en el puesto 141° del ranking ATP. En aquel momento había dejado atrás varios meses de inactividad debido a lesiones en sus muñecas y el sorteo determinó un cruce con Novak Djokovic -número 1 del mundo entonces- en el debut. La Torre de Tandil, contra todos los pronósticos, logró la hazaña: se impuso por 7-6 (4) y 7-6 (2) en un partido inolvidable.
El pasado 7 de agosto se cumplieron 10 años de aquella postal, la última vez que un tenista nacional había logrado vencer al serbio. La sequía terminó este sábado: Thiago Tirante construyó una actuación memorable en la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati y se impuso por 2-6, 6-4 y 6-4, al cabo de 2 horas y 44 minutos de juego. Hasta hoy, el actual número 5 del mundo y ganador de 24 títulos de Grand Slam tenía un registro de 60 triunfos y 7 derrotas ante los jugadores argentinos.
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Desde aquel triunfo de Delpo, según detalló ESPN, Djokovic logró 22 victorias consecutivas. Tirante puso fin a una racha sufrida por el propio tandilense (5 derrotas), Diego Schwartzman (6), Tomás Etcheverry (3), Horacio Zeballos (2), Federico Delbonis, Juan Londero, Francisco Cerúndolo, Camilo Ugo Carabelli, Federico Coria y Pedro Cachin (todos con 1).
Hasta hoy, apenas tres tenistas argentinos registraban triunfos ante Nole: Juan Martín del Potro lo superó cuatro veces; Guillermo Coria lo hizo en dos ocasiones y David Nalbandian en una.
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Tirante, de 25 años y número 50 del mundo, se convirtió en el primer tenista de la actual generación en vencer al ex número 1. Fue, además, su tercer éxito ante rivales del Top 10 en 2026: previamente había derrotado a los estadounidenses Ben Shelton -entonces 9° del mundo- en el ATP 250 de Houston, y Taylor Fritz -8°- en el Masters 1000 de Montreal, la estación anterior a Cincinnati.
Su otro golpe ante la primera fila del tenis mundial había sido en 2024, cuando superó al ruso Andrey Rublev (8°) por los octavos de final del ATP 250 de Bastad.
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Tirante exhibe una llamativa estadística contra los mejores 10: se impuso en cuatro de sus cinco presentaciones. Solo el ruso Daniil Medvedev (9°) logró derrotarlo este año en el Masters 1000 de Roma.
El ex número 1 del ranking mundial junior atraviesa la mejor temporada de su carrera: días atrás alcanzó por primera vez el Top 50 y encontró la regularidad que le faltaba a su juego. El saque y la derecha, sus mejores herramientas, lucen en gran nivel y son capaces de complicar a cualquier rival de la élite.
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“Fue el mejor triunfo de mi carrera. Hice un buen trabajo y manejé bien los nervios de jugar contra una leyenda. Tuve la oportunidad de quebrar muchas veces y no podía, pero seguí creyendo en mi saque, en mi derecha”, dijo Tirante luego del partido. Y agregó: “En este momento pienso en mi equipo, en mi familia, en mis amigos. Este triunfo me da mucha confianza para lo que viene”.
Tirante, que en la tercera ronda enfrentará al español Martín Landaluce -20 años y 67° en el ranking-, amplió: “Creo que estoy en un gran momento, disfrutando mucho. Fue mi primera vez jugando contra él, ni siquiera había practicado nunca. Viví muchas sensaciones adentro de la canchas y al principio me costó bastante sacarme los nervios y verlo como una persona más, pero creo que lo logré después del primer set”.
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Todos los partidos de Novak Djokovic frente a los tenistas argentinos
1) Roland Garros 2005 | Segunda ronda | Guillermo Coria | Derrota por 4-6, 6-2, 3-2 y retiro.
2) Wimbledon 2005 | Primera ronda | Juan Mónaco | Victoria por 6-3, 7-6 (5) y 6-3.
3) París 2005 | Segunda ronda | Mariano Puerta | Victoria por 6-3 y 7-6 (9).
4) Miami 2006 | Segunda ronda | Guillermo Coria | Derrota por 7-5 y 6-1.
5) Hamburgo 2006 | Primera ronda | Guillermo Coria | Victoria por 6-3, 3-6 y 6-3.
6) Amersfoort 2006 | Semifinales | Guillermo Coria | Victoria por 6-2, 1-0 y retiro.
7) Miami 2007 | Final | Guillermo Cañas | Victoria por 6-3, 6-2 y 6-4.
8) Monte-Carlo 2007 | Segunda ronda | Gastón Gaudio | Victoria por 6-1, 3-6 y 6-1.
9) Montreal 2007 | Octavos de final | David Nalbandian | Victoria por 6-2 y 6-3.
10) US Open 2007 | Tercera ronda | Juan Martín Del Potro | Victoria por 6-1, 6-3 y 6-4.
11) US Open 2007 | Octavos de final | Juan Mónaco | Victoria 7-5, 7-6 (2), 6-7 (6) y 6-1.
12) Viena 2007 | Cuartos de final | Juan Ignacio Chela | Victoria por 6-3, 5-7 y 7-6 (2).
13) Madrid 2007 | Semifinales | David Nalbandian | Derrota por 6-4 y 7-6 (4).
14) Indian Wells 2008 | Octavos de final | Guillermo Cañas | Victoria por 6-2 y 6-3.
15) Hamburgo 2008 | Segunda ronda | Juan Ignacio Chela | Victoria por 6-3 y 6-1.
16) Queen’s 2008 | Semifinales | David Nalbandian | Victoria por 6-1 y 6-0.
17) Masters Cup 2008 | Round Robin | Juan Martín Del Potro | Victoria por 7-5 y 6-3.
18) Indian Wells 2009 | Segunda ronda | Martín Vassallo Arguello | Victoria por 7-5 y 6-4.
19) Roma 2009 | Cuartos de final | Juan Martín Del Potro | Victoria por 6-3 y 6-4.
20) París 2009 | Segunda ronda | Juan Mónaco | Victoria por 6-3 y 7-5.
21) Monte-Carlo 2010 | Cuartos de final | David Nalbandian | Victoria por 6-2 y 6-3.
22) Cincinnati 2010 | Octavos de final | David Nalbandian | Victoria por 6-1 y 7-6 (7).
23) París 2010 | Segunda ronda | Juan Mónaco | Victoria por 6-4 y 6-3.
24) Roland Garros 2011 | Tercera ronda | Juan Martín Del Potro | Victoria por 6-3, 3-6, 6-3 y 6-2.
25) US Open 2011 | Segunda ronda | Carlos Berlocq | Victoria por 6-0, 6-0 y 6-2.
26) Copa Davis 2011 | Semifinales | Juan Martín Del Potro | Derrota por 7-6, 3-0 y retiro.
27) Miami 2012 | Semifinales | Juan Mónaco | Victoria por 6-0 y 7-6 (5).
28) Roma 2012 | Octavos de final | Juan Mónaco | Victoria por 4-6, 6-2 y 6-3.
29) Juegos Olímpicos de Londres 2012 | Tercer puesto | Juan Martín Del Potro | Derrota por 7-5 y 6-4.
30) Cincinnati 2012 | Semifinales | Juan Martín Del Potro | Victoria por 6-3 y 6-2.
31) US Open 2012 | Cuartos de final | Juan Martín Del Potro | Victoria por 6-2, 7-6 (3) y 6-4.
32) Beijing 2012 | Octavos de final | Carlos Berlocq | Victoria por 6-1 y 6-3.
33) ATP Finals 2012 | Semifinales | Juan Martín Del Potro | Victoria por 4-6, 6-3 y 6-2.
34) Dubai 2013 | Semifinales | Juan Martín Del Potro | Victoria por 6-3 y 7-6 (4).
35) Indian Wells 2013 | Semifinales | Juan Martín Del Potro | Derrota por 4-6, 6-4 y 6-4.
36) Monte-Carlo 2013 | Octavos de final | Juan Mónaco | Victoria por 4-6, 6-2 y 6-2.
37) Roland Garros 2013 | Segunda ronda | Guido Pella | Victoria por 6-2, 6-0 y 6-2.
38) Wimbledon 2013 | Semifinales | Juan Martín Del Potro | Victoria por 7-5, 4-6, 7-6 (2), 6-7 (6) y 6-3.
39) Cincinnati 2013 | Segunda ronda | Juan Mónaco | Victoria por 7-5 y 6-2.
40) Shanghai 2013 | Final | Juan Martín Del Potro | Victoria por 6-1, 3-6 y 7-6 (3).
41) ATP Finals 2013 | Round Robin | Juan Martín Del Potro | Victoria por 6-3, 3-6 y 6-3.
42) Australian Open 2014 | Segunda ronda | Leonardo Mayer | Victoria por 6-0, 6-4 y 6-4.
43) US Open 2014 | Primera ronda | Diego Schwartzman | Victoria por 6-1, 6-2 y 6-4.
44) Doha 2016 | Cuartos de final | Leonardo Mayer | Victoria por 6-3 y 7-5.
45) Juegos Olímpicos de Río 2016 | Primera ronda | Juan Martín Del Potro | Derrota por 7-6 (4) y 7-6 (2).
46) Doha 2017 | Octavos de final | Horacio Zeballos | Victoria por 6-3 y 6-4.
47) Acapulco 2017 | Octavos de final | Juan Martín Del Potro | Victoria por 4-6, 6-4 y 6-4.
48) Indian Wells 2017 | Tercera ronda | Juan Martín Del Potro | Victoria por 7-5, 4-6 y 6-1.
49) Roma 2017 | Cuartos de final | Juan Martín Del Potro | Victoria por 6-1 y 6-4.
50) Roland Garros 2017 | Tercera ronda | Diego Schwartzman | Victoria por 5-7, 6-3, 3-6, 6-1 y 6-1.
51) Wimbledon 2018 | Segunda ronda | Horacio Zeballos | Victoria por 6-1, 6-2 y 6-3.
52) US Open 2018 | Final | Juan Martín Del Potro | Victoria por 6-3, 7-6 (4) y 6-3.
53) Miami 2019 | Tercera ronda | Federico Delbonis | Victoria por 7-5, 4-6 y 6-1.
54) Roma 2019 | Cuartos de final | Juan Martín Del Potro | Victoria por 4-6, 7-6 (4) y 6-4.
55) Roma 2019 | Semifinales | Diego Schwartzman | Victoria por 6-3, 6-7 (3) y 6-3.
56) US Open 2019 | Segunda ronda | Juan Londero | Victoria por 6-4, 7-6 (3) y 6-1.
57) Australian Open 2020 | Octavos de final | Diego Schwartzman | Victoria por 6-3, 6-4 y 6-4.
58) Roma 2020 | Final | Diego Schwartzman | Victoria por 7-5 y 6-3.
59) ATP Finals | Round Robin | Diego Schwartzman | Victoria por 6-3 y 6-2.
60) Belgrado 2021 | Cuartos de final | Federico Coria | Victoria por 6-1 y 6-0.
61) Roland Garros 2022 | Octavos de final | Diego Schwartzman | Victoria por 6-1, 6-3 y 6-3.
62) Roma 2023 | Segunda ronda | Tomás Etcheverry | Victoria por 7-6 (5) y 6-2.
63) Wimbledon 2023 | Primera ronda | Pedro Cachin | Victoria por 6-3, 6-3 y 7-6 (4).
64) París 2023 | Segunda ronda | Tomás Etcheverry | Victoria por 6-3 y 6-2.
65) Australian Open 2024 | Tercera ronda | Tomás Etcheverry | Victoria por 6-3, 6-3 y 7-6 (2).
66) Roland Garros 2025 | Octavos de final | Francisco Cerúndolo | Victoria por 6-1, 5-7, 3-6, 7-5 y 6-3.
67) Miami 2025 | Tercera ronda | Camilo Ugo Carabelli | Victoria por 6-1 y 7-6 (1).
68) Cincinnati 2026 | Segunda ronda | Thiago Tirante | Derrota por 2-6, 6-4 y 6-4.
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