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Total War: Warhammer III recibirá su DLC más grande y la actualización 6.0 en septiembre

La expansión estará disponible para PC, contando con cuatro señores legendarios y nuevas unidades

Total War: Warhammer III presenta un nuevo tráiler.
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Creative Assembly lanzará Lords of the End Times, el contenido descargable más grande producido durante los diez años de la serie Total War: Warhammer, el 24 de septiembre de 2026 para PC. La expansión de Total War: Warhammer III incorporará cuatro señores legendarios, nuevas unidades y cambios en el acceso a la campaña Immortal Empires. El estreno estará acompañado por el parche gratuito 6.0, que añadirá a Neferata y revisará facciones existentes.

Cuatro señores legendarios y nuevas unidades

La selección de personajes jugables estará encabezada por Nagash, conocido como el Gran Nigromante y Señor de los No Muertos. Junto a él aparecerán Boris Todbringer, conde elector de Middenland; The Glottkin, los tres hermanos vinculados a Nurgle; y Thanquol, el Vidente Gris de los Skaven.

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El anuncio responde a varios pedidos históricos de la comunidad. Estos personajes pertenecen a facciones diferentes y permitirán iniciar nuevas campañas con ejércitos, objetivos y estilos de juego propios. El paquete también agregará unidades de combate inéditas para las fuerzas representadas, aunque Creative Assembly todavía no detalló la lista completa ni las mecánicas específicas de cada líder.

Thanquol ocupa el centro del nuevo tráiler cinematográfico. El personaje, recurrente en los libros de Gotrek y Félix, suele elaborar planes que terminan frustrados por los protagonistas. En el adelanto intenta enfrentar a las demás facciones mientras reúne piedra del Warp, un mineral asociado con la tecnología y la magia skaven, para aumentar su poder y obligar a sus rivales a reconocer su autoridad.

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El video muestra también a los Verminlords, nuevas unidades skaven de enorme tamaño y poder que funcionan como figuras cercanas a semidioses dentro de su ejército. El avance incluye otras tropas correspondientes a las facciones del DLC, pero sus características y condiciones de reclutamiento se conocerán antes del lanzamiento.

Una campaña global más accesible

Uno de los cambios más importantes afectará a Immortal Empires, la campaña que reúne territorios y facciones de las tres entregas de la serie en un mapa global. Desde el 24 de septiembre, los propietarios de Total War: Warhammer III podrán acceder a este modo de manera independiente, sin tener que poseer Total War: Warhammer I o Total War: Warhammer II.

Hasta ahora, la estructura de Immortal Empires estaba ligada a la continuidad de la trilogía y a los contenidos adquiridos para sus distintas entregas. La modificación reduce ese requisito de entrada: será suficiente contar con el tercer juego para abrir la campaña principal. Cada jugador seguirá dependiendo de las facciones y paquetes que tenga disponibles para utilizar determinados líderes o ejércitos.

Este ajuste está vinculado con el lanzamiento de Lords of the End Times, pero Creative Assembly lo presentó como una reestructuración general del acceso al modo. La expansión paga incorporará sus cuatro nuevos señores y unidades, mientras que la apertura de Immortal Empires eliminará la exigencia de comprar los dos juegos anteriores.

Total War: Warhammer III: Lords of the End, de Creative Assembly
Total War: Warhammer III: Lords of the End, de Creative Assembly

El parche gratuito que acompañará al DLC

El mismo día del estreno se publicará el parche 6.0, una actualización gratuita destinada a todos los propietarios del juego base. Su principal incorporación jugable será Neferata, la Reina Vampiro, que llegará como señora legendaria sin costo adicional.

El parche también incluirá un rediseño de los Condes Vampiro, con ajustes pensados para actualizar el funcionamiento de la facción. Creative Assembly no especificó todavía cada modificación, pero anticipó un reequilibrio general y cambios destinados a adaptar sus sistemas a la versión actual del juego.

Otro personaje alcanzado por la revisión será Archaon el Elegido. El líder recibirá modificaciones propias dentro de la actualización, separadas del contenido reservado para Lords of the End Times. De esta manera, el lanzamiento quedará dividido entre el paquete pago con Nagash, Boris Todbringer, The Glottkin y Thanquol, y una descarga gratuita con Neferata y los rediseños de facciones.

Lords of the End Times y el parche 6.0 estarán disponibles en Total War: Warhammer III para PC el 24 de septiembre de 2026.

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