Wanda Nara celebró el cumpleaños de Zaira con 18 fotos a pura complicidad: “Mi persona favorita”

Zaira y Wanda Nara con su mamá, Nora Colosimo durante un verano en Punta del Este (RS Fotos)

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Wanda Nara sorprendió a sus seguidores con un emotivo posteo en sus redes sociales para celebrar el cumpleaños número 38 de su hermana Zaira Nara. Con una selección de fotos que repasa años de complicidad, aventuras y vida compartida, la conductora y empresaria le dedicó palabras que no dejaron lugar a dudas sobre el vínculo que las une. Como si se hubieran puesto de acuerdo, su madre Nora Colosimo también eligió un collage para retratar el amor que siente por su hija.

“Mi persona favorita”, escribió Wanda sin vueltas, para acompañar 18 fotos que documentan una historia de hermandad a prueba de todo. Hay postales en la playa, con las dos posando en traje de baño sobre la arena al atardecer y sobre una tabla de paddle surf. Y también hay escenas de salidas nocturnas y eventos glamorosos, donde aparecen impecables bajo luces de fiesta.

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De día y de noche: las fotos de Wanda Nara para homenajear a Zaira

El movimiento está presente en el collage con momentos de viaje, desde un jet privado con tapados de piel hasta una mezquita donde lucen pañuelos al estilo tradicional. Y acorde al estilo familiero que profesan las hermanas, también hay instantáneas de pura cotidianeidad: mates, mascarillas faciales, selfies de gimnasio y almuerzos sin filtro.

Wanda Nara reunió en un collage los momentos más representativos de su vínculo con Zaira, desde salidas nocturnas hasta tardes sin filtro en casa

Ese contraste entre lo mundano y lo extraordinario es justamente lo que hace del posteo algo más que una dedicatoria de cumpleaños. Wanda no eligió solo las fotos perfectas, sino también las que muestran a las dos sin producción, en el living de casa o con la cara untada en arcilla verde y un mate en la mano.

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El paseo por algunos momentos de la cotidianeidad de las Nara cerró con una frase breve y directa, escrita sobre una de las fotos: “Feliz cumpleaños. Te amo”, con una mención directa a la modelo para asegurarse que llegue a destino. Una declaración contundente, con la simpleza que suele acompañar a los sentimientos más profundos.

"Mi persona favorita" escribió Wanda para saludar a su hermana

También Nora Colosimo, la madre de ambas, se sumó a los festejos desde sus redes. Con un collage de fotos que repasa momentos compartidos —en la playa, con los nietos, en eventos nocturnos—, le dedicó a su hija menor una frase que no necesitó adornos: “¡Feliz cumple Zaira Nara, siempre así juntas! Te amo con todo mi corazón hija hermosa”. Como imagen principal, la mujer eligió una postal nocturna, en un festejo, vestidas de negro, sonrientes y abrazadas, en una escena que condensa el vínculo que las une más allá de cualquier distancia.

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La última gran aventura de las hermanas: la final del Mundial 2026

Apenas un mes antes del cumpleaños, Wanda y Zaira protagonizaron otra escena que quedó grabada en la memoria de sus seguidores. El 19 de julio, ambas se reencontraron en Nueva Jersey para presenciar juntas la final del Mundial 2026, donde la Selección Argentina enfrentó a España en el MetLife Stadium.

Mamá orgullosa: el saludo de Nora Colosimo a Zaira Nara

Nora Colosimo también eligió un collage de fotos para saludar a Zaira

Cada una llegó desde un lugar distinto: Wanda voló desde Milán —donde se encontraba con cuatro de sus cinco hijos— en vuelo privado, con gorra de los Yankees y cartera Chanel de rafia como equipaje de mano. Zaira, que estaba en Madrid junto a sus hijos, cruzó el Atlántico para sumarse a la cita. Sus primeras imágenes desde suelo estadounidense la mostraron en Hoboken con ropa deportiva y la camiseta celeste y blanca de la Selección.

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El reencuentro previo al partido tuvo una postal tan comentada como inesperada: las dos hermanas sentadas en el piso, recostadas contra una pared azul, con hot dogs, sándwiches, papas fritas y gaseosas en vasos plásticos. El mix entre ese almuerzo callejero y una sandalia Saint Laurent que asomaba en el costado de la bandeja resumió el sello de estilo que define a las Nara incluso en sus momentos más informales.