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La orca más longeva del Estrecho de Gibraltar desata la alarma científica por sus graves heridas

Toñi, de 60 años y apodada “la abuela” por los especialistas, apareció con lesiones compatibles con disparos. El caso movilizó a expertos y autoridades por el impacto que puede tener en la ya amenazada población de estos cetáceos

La orca Toñi, matriarca del Estrecho, apareció con diez heridas de perdigones en la aleta dorsal (WeWhale & Iberian Orca Guardians/Handout via REUTERS)
La orca Toñi, matriarca del Estrecho, apareció con diez heridas de perdigones en la aleta dorsal (WeWhale & Iberian Orca Guardians/Handout via REUTERS)
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Un disparo en la aleta de una orca puso en vilo a la ciencia: la matriarca Toñi, la más longeva del Estrecho de Gibraltar, apareció con 10 heridas compatibles con impactos de perdigones en su aleta dorsal. A sus 60 años, este cetáceo se convirtió en el centro de la preocupación científica y de las autoridades, que ven en su caso una alerta sobre la situación de las orcas ibéricas, una de las poblaciones más amenazadas de Europa.

El pasado 10 de agosto, un equipo de investigadores localizó a Toñi, conocida entre especialistas como “la abuela”, nadando junto a dos compañeras en aguas del Estrecho de Gibraltar. No se trataba de un avistamiento más: hacía dos años que no se registraba su presencia en la zona. Los científicos observaron enseguida “unas marcas en la aleta dorsal compatibles con disparos de una escopeta de perdigones”, según relató Ignacio Peinó González, quien participó en el monitoreo.

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Tras analizar las lesiones y comparar con registros fotográficos anteriores, los expertos confirmaron que la orca presentaba 10 impactos, varios de ellos aún alojados en su aleta. El patrón coincide con las postas de plomo de unos nueve milímetros que suelen emplearse para la caza de jabalí, detalló el Grupo de Trabajo Orca Atlántica.

“Ese tipo de munición suele repartir nueve proyectiles en tres filas de tres, un patrón coincidente con la disposición de las marcas”, explicaron.

El hallazgo de Toñi reactivó la alarma entre científicos y autoridades por el futuro de las orcas ibéricas (WeWhale & Iberian Orca Guardians/Handout via REUTERS)
El hallazgo de Toñi reactivó la alarma entre científicos y autoridades por el futuro de las orcas ibéricas (WeWhale & Iberian Orca Guardians/Handout via REUTERS)

Orcas ibéricas en peligro crítico y el rol de la matriarca Toñi

La noticia generó preocupación inmediata por el estado de salud de Toñi y la estabilidad de la población de orcas ibéricas. Su papel en la transmisión de conocimientos sobre caza, alimentación y comunicación resulta crucial para la supervivencia de un grupo que apenas suma entre 30 y 40 ejemplares.

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“La desaparición de Toñi supondría también la pérdida de su madre adoptiva para un macho joven que ha quedado bajo su protección”, resumió Janek Andre, presidente de WeWhale Association.

Los científicos no solo monitorean su salud, sino también su comportamiento: aunque Toñi sigue cazando, han detectado que descansa más y se muestra menos sociable que en anteriores avistamientos.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) abrió una investigación al conocer el caso, confirmando que las lesiones son compatibles con disparos de perdigones.

Las lesiones en la aleta dorsal corresponden a impactos de escopeta de perdigones, según expertos (WeWhale & Iberian Orca Guardians/Handout via REUTERS)
Las lesiones en la aleta dorsal corresponden a impactos de escopeta de perdigones, según expertos (WeWhale & Iberian Orca Guardians/Handout via REUTERS)

La vicepresidenta y ministra Sara Aagesen afirmó: “La orca más longeva del Estrecho de Gibraltar ha aparecido esta semana con marcas compatibles con disparos de perdigones. Es una especie vulnerable y cualquier daño contra ella es un delito grave”.

Las autoridades españolas han contactado con las portuguesas, ya que los disparos podrían haberse producido en el trayecto entre Galicia y el Estrecho. Hasta ahora, ninguna administración ha confirmado oficialmente el origen de las heridas, aunque la principal hipótesis apunta a un ataque con arma de fuego.

Protección legal de las orcas ibéricas y sanciones por maltrato

Las orcas del Estrecho de Gibraltar y del golfo de Cádiz están catalogadas como “vulnerables” en el Catálogo Español de Especies Amenazadas. El artículo 57 de la Ley 42/2007, de Patrimonio Natural y Biodiversidad, prohíbe toda acción dirigida a matar, capturar, perseguir o molestar a los ejemplares de estas especies. Quien incumpla la norma se enfrenta a sanciones económicas de hasta dos millones de euros y a responsabilidades penales.

Grupo de ocho orcas nadando bajo el agua. Seis orcas en primer plano, dos al fondo. Agua azul con rayos de luz filtrándose desde la superficie.
Un patrón de proyectiles de nueve milímetros, habitual en la caza de jabalí, coincide con las heridas encontradas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La regulación vigente también establece que no se puede acercar una embarcación a menos de 500 metros de las orcas, ni entorpecer su trayectoria, separarlas, emitir sonidos para atraerlas o espantarlas. Además, en áreas críticas como Barbate, Conil y el Banco Majuán, está prohibido el avistamiento de orcas entre marzo y agosto.

Desde 2020, las interacciones entre orcas y embarcaciones han ido en aumento. Las conocidas como “Gladis”, grupo al que pertenece Toñi, han sido protagonistas de incidentes con veleros y barcos de recreo. Según los expertos, este comportamiento suele responder a la curiosidad o el juego, no a una conducta agresiva. “Disparar contra estos animales nunca puede ser una respuesta aceptable”, afirmó Andre a El País, añadiendo que “estas orcas necesitan protección, no represalias”.

El Miteco y la Dirección General de la Marina Mercante recomiendan evitar la navegación por zonas de alto riesgo entre abril y agosto, así como reportar cualquier encuentro con orcas a las autoridades. Los grupos científicos y conservacionistas insisten en que el foco debe estar en la protección de la especie, cuya supervivencia depende tanto de la salud de sus líderes como de la reducción de conflictos con la actividad humana.

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