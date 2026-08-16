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Evangelina Anderson reveló cómo le dijo a sus hijos que se había separado de Martín Demichelis: "No estaba preparada"

La modelo recordó uno de los momentos más duros de su vida personal y contó cómo tuvo que enfrentar la conversación con sus hijos

La modelo recordó su charla con su pequeño durante su separación
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Uno de los momentos más difíciles en la vida de Evangelina Anderson fue contarles a sus hijos la separación de Martín Demichelis. Así lo relató en una entrevista, al recordar el impacto que le generó que la noticia se conociera públicamente antes de poder hablarlo en privado con ellos.

Uno de los momentos más fuertes para mí fue cuando me separé. Enfrentar a los chicos y tener esa charla. De hecho, no tanto las nenas, porque yo estaba viviendo en México y mi hijo estaba acá, en River, viviendo con mi hermana. Salió antes en la tele y yo no había hablado con mis hijos. Entonces para mí fue fuertísimo”, confesó.

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Anderson explicó que, al enterarse de que la separación ya estaba siendo anunciada en televisión, reaccionó de inmediato. “Lo primero que hice fue llamarlo por la camarita. Yo no estaba preparada emocionalmente para transmitírselo y lo tuve que hacer así, como pude”, contó, visiblemente conmovida.

Tiempo después, la modelo volvió a mostrar en sus redes sociales el fuerte lazo que mantiene con sus hijos al compartir uno de los momentos más especiales de Bastián, su hijo mayor de 17 años: su examen para obtener el carnet de conducir.

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Retrato dividido de Evangelina Anderson, con cabello rubio y top de mezclilla, junto a Martín Demichelis, con barba y abrigo oscuro
La separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis se conoció públicamente cuando su hijo estaba en River y ella vivía en México

A principios de junio, Evangelina se mostró como la primera hincha de Bastián Demichelis mientras el adolescente rendía para conseguir su licencia. Desde la puerta del lugar, y con todos los papeles en mano, registró la situación en sus historias de Instagram.

En el video, apareció con anteojos de sol, gorro tejido y una campera de jean gris, mientras esperaba noticias sobre la evaluación práctica. “Ya rindió Basti el examen teórico para conducir y lo dio bien”, dijo con alivio, antes de explicar que en ese momento su hijo estaba dentro del auto completando la siguiente instancia.

La jornada, según contó, había comenzado muy temprano y obligó a reorganizar por completo su rutina. “Estoy acá desde temprano. Me tengo que ir directamente para trabajar, porque si no, no llego”, comentó en referencia a su participación en Cortá por Lozano (Telefe), donde se desempeña como panelista.

Con humor, también mostró la cantidad de documentación que llevaba consigo. “Mirá lo que es esto. Tengo todos los papeles”, expresó entre risas. Luego cerró el video con un deseo breve, pero cargado de sentido: “Que todo salga bien”.

Tres imágenes de una mujer rubia en bikini blanco y celeste de la selección argentina en una playa. Muestra el mar y el cielo
Evangelina Anderson contó que uno de los momentos más difíciles de la separación de Martín Demichelis fue hablar con sus hijos después de que la noticia saliera en televisión

Aunque no brindó más detalles sobre el resultado final, el hecho de que Bastián hubiera aprobado la parte teórica generó buenas expectativas. Además, como el joven cumplió 17 años hace poco, para obtener la licencia necesita, además de aprobar las instancias teórica, práctica y psicofísica, una autorización legal de ambos padres certificada por escribano público o juez de paz.

En paralelo, Anderson también compartió recientemente otro momento muy significativo vinculado a su vida familiar. A fines de abril, acompañó a Emma, la menor de sus hijas con Martín Demichelis, en una jornada especial en el colegio.

A través de imágenes y videos publicados en redes sociales, la modelo mostró el orgullo que siente por la adaptación y el crecimiento de la nena, que continúa sumando experiencias en cada país al que la familia se trasladó por cuestiones laborales.

En las fotos se la vio a Emma sentada en el aula, repasando carpetas y trabajos escolares con una sonrisa de satisfacción. En otras postales, madre e hija posaron abrazadas, rodeadas de pizarras, carteles de cumpleaños y banderas internacionales, en un entorno escolar cálido y diverso.

Uno de los videos más comentados mostró a Emma leyendo una anécdota escrita por ella misma. En el relato, la niña recordó un episodio vivido en un shopping, cuando se perdió por seguir a su hermana. La historia combinó ternura e inocencia, y dejó ver su evolución en el aprendizaje del idioma y su desenvolvimiento escolar.

Conmovida, Evangelina acompañó la publicación con un mensaje dedicado a su hija: “Estoy muy orgullosa de vos, Abrojito. No solo por cómo te está yendo en la escuela, sino por la forma en que te esforzás, aprendés y te manejás cada día. Adaptándote a cualquier país y escuela. Se nota tu crecimiento y tu dedicación. Seguí así, confiando en vos, que vas por un camino hermoso. Te amo con el alma”.

El gesto tuvo además una respuesta de Martín Demichelis, quien desde Mallorca compartió la publicación y le dedicó unas palabras a la niña: “Te amo y extraño mi Emmita”, junto a emojis de corazón y una carita enamorada.

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