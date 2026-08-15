En un duelo clave por la cima de la MLS, el Inter Miami de Messi visitará a Nashville SC: hora, TV y formaciones

Inter Miami se enfrentará a Nashville SC por la cima de la Conferencia Este de la MLS (Mandatory Credit: Jim Rassol-Imagn Images)

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Inter Miami visitará a Nashville SC en el Geodis Park por un encuentro clave de la Major League Soccer (MLS): se pondrá en juego la cima de la Conferencia Este y la lucha por la MLS Supporters’ Shield. El encuentro, que cuenta con la incógnita de si Lionel Messi volverá a ser suplente o si integrará el once titular, iniciará a las 21:30 y se podrá ver por la aplicación Apple TV.

El campeonato liguero estadounidense tuvo un breve parón por el inicio de la Leagues Cup, competencia en la que ambos quedaron eliminados en la primera ronda. Las Garzas empezaron con un triunfo por 4-2 contra Atlético San Luis con un doblete de Messi, pero la ausencia de su capitán pasó factura: perdió 2-1 frente a Rayados de Monterrey y 3-2 contra León, donde el astro argentino ingresó en el complemento tras su vuelta de Rosario por el fallecimiento de su padre.

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“Siempre dije que es muy doloroso todo y muchas veces se demora muchísimo. Yo cuando lo perdí a mi padre, era mi guía y muchas veces lo necesité y estaba solo. Es un duro golpe. Una persona extraordinaria y una familia extraordinaria. Sinceramente, una cosa muy dolorosa. Para que entiendan lo que es Leo Messi, hoy queda demostrado. Es un animal de la competencia. Es el mejor de la historia dentro del campo de juego y después con acciones que vemos a la distancia. Es un ser humano totalmente distinto a todos”, comentó el director técnico Guillermo Hoyos tras la presencia de Messi en la eliminación de la Leagues Cup.

Messi ingresó desde el banco de suplentes en el duelo del pasado miércoles contra León de México (Rich Storry/Getty Images/AFP)

Nashville, que se enfrentó a los mismos rivales que el Inter Miami, también tuvo un desempeño discreto: perdió 1-0 contra León y 2-1 contra Monterrey, mientras que se impuso por 4-1 sobre San Luis. Más allá del traspié de los dos elencos en la Leagues Cup, su presente en la MLS es notablemente diferente. El cuadro de Tennessee lidera en la Conferencia Este con 40 unidades, mientras que Las Garzas marchan por debajo con 38.

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El encuentro también pondrá en juego la cima de la MLS Supporters’ Shield, trofeo que se le entrega al equipo que más puntos sumó en la temporada regular entre las dos conferencias. En la zona Oeste, los líderes son Vancouver Whitecaps y Los Ángeles FC, ambos con 34 puntos.

Será la tercera oportunidad en 2026 que Inter Miami y Nashville se ven las caras, ya que en febrero se enfrentaron por los octavos de final de la Copa de Campeones Concacaf (Concachampions). Luego de una igualdad sin goles en Tennessee, empataron 1-1 en Chase Stadium —antes de la mudanza al Nu Stadium— en un partido en el que convirtió Lionel Messi. Sin embargo, gracias al tanto del argentino Cristian Espinoza, el equipo dirigido por B. J. Callaghan se quedó con la clasificación por el gol de visitante.

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Luego de sumar minutos desde el banco de suplentes en el último partido contra León, Lionel Messi podría ingresar al equipo titular por la importancia que tendrá el encuentro contra Nashville.

Posibles formaciones

Nashville SC: Xavier Valdez; Thomas Williams, Jack Maher, Josh Bauer, Reed Baker-Whiting; Elias Saad, Bryan Acosta; Woobens Pacius, Charles-Emile Brunet, Ahmed Qasem: Warren Madrigal. DT: B.J. Callaghan.

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Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Fray, Fricio Caicedo, Micael, Noah Allen; Telasco Segovia, Casemiro, Rodrigo De Paul, Bright; Lionel Messi o Luis Suárez y Daniel Pinter. DT: Guillermo Hoyos.

Hora: 21.30

Estadio: Geodis Park

TV: Apple TV

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