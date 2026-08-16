La Onda Tropical N.º 32 golpea a Costa Rica y deja a la escuela La Colina bajo el agua

Las lluvias dejaron anegamientos en Matina, desbordamiento de ríos en Guatuso y un deslizamiento sobre la ruta 10 entre Turrialba y Alvarado. (Imagen de cortesía)

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Las lluvias asociadas a la Onda Tropical N.º 32 volvieron a exponer este sábado los daños que sufre la escuela La Colina en Limón, donde el agua entra hasta los cuadernos de los alumnos.

El deterioro meteorológico también afecta otras zonas del país. De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional, el fenómeno genera nubosidad y lluvias recurrentes sobre el Caribe y la Zona Norte, con extensión ocasional hacia el Valle Central y las cordilleras, además de ráfagas de entre 70 y 90 km/h en sectores montañosos.

En La Colina, las imágenes muestran aulas anegadas, barro dentro de las instalaciones y personal docente encargado de limpiar después de cada episodio de lluvia. Los educadores sostienen que no se trata de un problema reciente, sino de una situación arrastrada durante años.

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Jonathan Porras, profesor de la institución, indicó que lleva cerca de 13 años enfrentando estas condiciones. Según explicó, otros docentes acumulan más de dos décadas conviviendo con las inundaciones.

Cada vez que llueve, el agua no solo entra al centro educativo. También arrastra residuos e incluso animales muertos que terminan dentro de la escuela.

El agua entra a las aulas de la escuela La Colina, moja cuadernos y obliga a suspender clases en cada temporal. (Imagen de cortesía)

Las lluvias dejaron anegamientos, desbordamientos y accesos restringidos

Las precipitaciones de este sábado generaron afectaciones en distintos cantones. En Matina, el sector Davao presenta anegamiento por el aumento de las lluvias y, como medida preventiva, se habilitó un albergue en Larga Distancia, aunque hasta el momento no se registraban personas trasladadas.

En Guatuso, el Comité Municipal de Emergencias reportó el desbordamiento de ríos que afecta a las comunidades de San Juan y Pataste. Personal de la Fuerza Pública realizaba recorridos para verificar la situación de las familias y valorar si era necesario habilitar un albergue.

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El IMN informó que la Onda Tropical N.º 32 genera nubosidad, lluvias recurrentes y ráfagas de entre 70 y 90 km/h en sectores montañosos. (Imagen de cortesía)

En Turrialba y Alvarado se reportó un deslizamiento sobre la ruta 10, en el sector de Quebrada Honda, en el límite con Juan Viñas de Jiménez. También se registraron anegamientos en caminos de Santa Teresita, en Turrialba, y en el sector de Río Bajo de Abarca, en Alvarado.

Las autoridades pidieron a la población mantenerse alerta y acatar las recomendaciones de las instituciones locales. El estado de alertas se mantiene.

El acceso al volcán Irazú quedó restringido a vehículos 4x4

El temporal también afectó el paso hacia el Parque Nacional Volcán Irazú. La administración del área protegida informó que la ruta 219, principal vía de acceso, está habilitada únicamente para vehículos de tracción 4x4.

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Según la administración del parque y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el deterioro de la calzada es una consecuencia directa del mal tiempo que afecta la zona montañosa. Las autoridades recomendaron no transitar en vehículos livianos para evitar incidentes.

El pronóstico del IMN para este sábado 15 de agosto vincula este escenario con el ingreso de la Onda Tropical N.º 32. El informe oficial señala que, además de las lluvias en zonas altas, los vientos alisios acelerados podrían intensificar el arrastre de humedad y el deterioro de caminos en sectores montañosos como el Cartago norte.