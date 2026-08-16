«Cuiden al prójimo»: motociclista es captado en Honduras con un mensaje contra la velocidad y la imprudencia

El mensaje colocado en la moto pide conducir con responsabilidad y evitar las imprudencias. (Foto: Cortesía)

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Un joven motociclista captó la atención de otros conductores en las calles de Tegucigalpa al colocar un cartel en la parte trasera de su vehículo con un mensaje dirigido especialmente a quienes acostumbran conducir a alta velocidad.

El llamativo mensaje comenzaba con un llamado directo: “Cuiden al prójimo”, seguido de una reflexión sobre los riesgos que representan las conductas irresponsables al volante y las consecuencias que pueden provocar en otras personas.

“Jóvenes, por favor, les pido: quieran al prójimo como a ti mismo. No es la velocidad de ‘Rápido y Furioso’ que los hace ser grandes, sino las desgracias que le traen a otra familia y la suya”, se leía en parte del cartel.

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El motociclista también hizo referencia a los accidentes provocados por conductores que manejan bajo los efectos del alcohol o de otras sustancias, al tiempo que pidió no poner en riesgo la vida propia ni la de quienes comparten las calles.

El mensaje rápidamente despertó comentarios en redes sociales, principalmente por su llamado a conducir con mayor responsabilidad y pensar en las consecuencias que una decisión tomada en segundos puede ocasionar.

El motociclista hizo un llamado a evitar el exceso de velocidad en las calles. El mensaje también advierte sobre los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias (Foto: Cortesía)

La frase colocada en la motocicleta pone el foco sobre uno de los principales riesgos en las calles: el exceso de velocidad, especialmente cuando se combina con el consumo de alcohol u otras sustancias.

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Conducir a una velocidad elevada reduce el tiempo disponible para reaccionar ante un obstáculo, un peatón, otro vehículo o cualquier situación inesperada que pueda presentarse durante el recorrido.

Más allá de la forma particular en que fue redactado el cartel, el mensaje de conciencia busca recordar que detrás de cada persona que circula por una calle existe una familia que espera su regreso a casa.

La reflexión también invita a los conductores a considerar que una maniobra peligrosa o una decisión imprudente no solamente puede afectar a quien está detrás del volante, sino también a terceras personas que nada tienen que ver con la conducta de quien provoca un accidente.

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El llamado cobró especial relevancia entre usuarios que coincidieron en que llegar unos minutos antes a un destino no justifica poner en riesgo la vida de otras personas.

Usuarios respaldaron el llamado a pensar en las familias de las víctimas de accidentes de tránsito. (Foto: REUTERS/Fredy Rodríguez)

La imagen del motociclista y su cartel comenzó a generar reacciones entre usuarios de redes sociales, quienes destacaron el contenido de la advertencia y la importancia de promover una conducción más responsable.

“Qué bueno que alguien lo diga”, comentó uno de los usuarios al respaldar el llamado realizado por el joven.

“Excelente mensaje”, escribió otra persona, mientras alguien más reaccionó: “Así se hace, tiene razón”.

Otros internautas coincidieron en que los conductores deben pensar en las consecuencias de sus acciones antes de acelerar y recordaron que una imprudencia puede dejar consecuencias permanentes para varias familias.

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“Hay que pensar en las familias”, señaló uno de los comentarios publicados tras conocerse el mensaje.

La reacción de los usuarios refleja la preocupación que existe alrededor de los accidentes viales y de las conductas de riesgo que pueden convertir una jornada normal en una tragedia.

Los accidentes de tránsito representan uno de los principales problemas de seguridad en las carreteras y calles de Honduras. Según datos citados del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), estos hechos se encuentran entre las principales causas de muerte violenta en el país, solamente por debajo de los homicidios.

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