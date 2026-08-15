Boca Juniors visita a Platense en Vicente López por la quinta fecha del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Horarios del partido: 21:15 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 20:15 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 19:15 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 18:15 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 02:15 del 16 de agosto (España).
Televisación: TNT Sports
El cuerpo arbitral
Árbitro: Jorge Baliño
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Iván Aliende
Cuarto árbitro: Alejandro Porticella
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Gastón Suárez
Probables formaciones:
Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Martín Barrios, Pablo Ferreira; Guido Maireno, Leonardo Heredia, Franco Zapiola; Luciano Giménez. DT: Martín Palermo.
Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano o Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa o Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Leonel Flores o Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido de Boca Juniors ante Platense en Vicente López!