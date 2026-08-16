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La preocupación de Luisito, participante de Cuestión de peso, por la internación de su esposa: “Esto es una pesadilla”

Noelia Báez permanece internada en el Hospital Posadas por un severo cuadro de desnutrición y deberá someterse a una nueva intervención para revertir un bypass gástrico

Luisito, el participante de Cuestión de Peso, contó cómo sigue la salud de su esposa en medio de la internación
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Después de días de preocupación, Luis Zerda volvió a referirse al delicado estado de salud de su esposa, Noelia Báez, quien permanece internada en el Hospital Posadas a raíz de un severo cuadro de desnutrición. Según contó, en las próximas horas será sometida a una nueva intervención para revertir el bypass gástrico al que se había sometido hace un año, luego de que su cuerpo dejara de absorber nutrientes correctamente.

Hay veces que está bien y otras que está mal. Tiene la salud muy deteriorada. Agradezco que la pongan siempre en cadena de oración y que le prendan una velita en su nombre para que pueda salir de una vez de este pozo”, expresó el ex Cuestión de peso a través de sus redes sociales.

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Luego, detalló que tanto el doctor Alberto Cormillot como los nutricionistas de su clínica siguen de cerca la evolución de Noelia. También explicó que los médicos del Posadas consideran que la mejor alternativa es deshacer el bypass. “Hay que dejar que sigan trabajando”, dijo, con esperanza.

Noelia se había realizado una cirugía bariátrica en 2025 con el objetivo de mejorar su calidad de vida. Sin embargo, desde entonces comenzó a sufrir complicaciones que derivaron en reiteradas internaciones. En medio de ese cuadro, permaneció varios meses en terapia intensiva y ahora deberá afrontar una nueva operación.

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Luis Zerda, de Cuestión de Peso, habló del delicado estado de salud de Noelia Báez
Noelia Báez permanece internada en el Hospital Posadas por un cuadro de desnutrición tras complicaciones derivadas del bypass gástrico (Instagram)

“No sé ya más qué hacer. A veces me quedo pensando cómo ayudarla, pero no tengo los recursos y cada vez Noelia se siente peor. Ojalá pudiera cambiar de médico. Acá lo que me dicen es que van a volver a operar su estómago, o sea, devolverlo a su anatomía original, pero nadie garantiza que eso vaya a funcionar. Entonces, eso también nos hace dudar. Está muy mal, no hay mucho más para decir”, expresó Luis, atravesado por la angustia.

Días atrás, Zerda ya había pedido una cadena de oración por su esposa. Desde su cuenta de Instagram compartió una imagen de Noelia internada y escribió: “Hoy le pido a todos que pongamos a Noelia en una cadena de oración. Está atravesando un momento complicado de salud y necesita mucha fuerza y fe”.

Además, contó que actualmente está sin trabajo y pidió ayuda económica para afrontar los gastos mientras acompaña a su pareja en este difícil momento. “En medio de esto me encuentro sin trabajo. Empecé hace poco un nuevo proyecto, que todavía está arrancando y no me está dando ingresos. Cualquier granito de arena nos ayuda a seguir adelante. Si pueden acompañarnos, infinitas gracias. Y si no, con que nos tengan en sus oraciones y buenos pensamientos, nos alcanza”, señaló.

Luis Zerda, de Cuestión de Peso, habló del delicado estado de salud de Noelia Báez
Luis Zerda, de Cuestión de Peso, habló del delicado estado de salud de Noelia Báez (Instagram)

Meses atrás, Noelia había visitado Cuestión de peso junto a Luis Zerda para contar en primera persona el dramático proceso que le tocó atravesar. En aquella oportunidad, se mostró emocionada por poder volver al estudio y aseguró que, pese a todo, se sentía feliz y que había vuelto a vivir.

“La pasé súper mal y no se lo deseo a nadie. Hay cosas peores, pero lo que me pasó fue horrible. Pasé de usar andador y pañales, a no poder abrir una botella de agua ni moverme. Ahora soy celíaca también”, relató.

Luego, reflexionó sobre el doloroso camino que transitó y remarcó que el momento más difícil fue despedirse de su padre y verlo sufrir por su estado. Incluso llegó a despedirse de sus seres queridos porque sentía que ya no tenía fuerzas para seguir.

Su cuadro comenzó a agravarse tras someterse a un bypass gástrico el 28 de junio del año pasado. Durante el primer mes, todo parecía ir bien, pero después las internaciones se volvieron cada vez más frecuentes. Según contó, llegó a desmayarse en su casa por no poder alimentarse.

También recordó que, durante una de sus internaciones, contrajo un virus intrahospitalario y su estado se deterioró aún más. “Mi vida era ir de la habitación al baño y del baño a la habitación”, contó entre lágrimas. “Era súper feo. No se lo deseo a nadie”, repitió. Hoy, sin embargo, asegura que vuelve a sentirse feliz.

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