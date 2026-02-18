Teleshow

La influencer Julieta Puente anunció el sexo y el nombre del bebé que espera: “Te soñamos”

Junto a su esposo Facundo Miguelena, lo confirmaron de una particular y emotiva forma en el jardín de su casa

La influencer Juli Puente anunció el sexo y el nombre del bebé que espera junto a su esposo, Facundo Miguelena

La influencer y entrenadora argentina Julieta Puente sorprendió recientemente a su comunidad digital al anunciar, mediante un emotivo video grabado en el jardín de su casa, el sexo del bebé que espera junto a su esposo, el piloto de avión y ex recordman argentino de natación Facundo Miguelena.

En la pieza audiovisual, difundida en sus redes, se observa a Puente de espaldas, vestida con un top blanco y jeans, mientras Miguelena, con una camisa celeste y bermudas azules, sostiene los resultados de los análisis médicos. Sobre una pequeña mesa hay dos bengalas: una celeste y otra rosa, símbolo de las posibles opciones de género. Miguelena toma la bengala rosa, la enciende y, al darle la señal, Puente se gira y ve el humo rosado que revela que esperan una niña.

Llenos de emoción, la pareja se abraza, se besa y Puente manifiesta su alegría con lágrimas visibles. En ese instante, salta a los brazos de su esposo, mostrando el entusiasmo compartido por ambos.

Junto al video, Puente publicó un mensaje textual dirigido a su audiencia, en el que expresa sus sentimientos y la ilusión por la llegada de Serena: “No tiene sentido lo mucho que te manifestamos y soñamos desde mucho antes de que llegues, nuestra pequeña Serena 🩷🐣. Una mitad de papá, otra de mamá. Tenemos una ansiedad por conocerte y desde que nos enteramos de tu llegada, toda nuestra vida se iluminó por completo ✨nuestra felicidad es tan grande como el amor con el que te esperamos mi chiquita, mi Sere !! Tías, prepárense porque tenemos una mini Shulai en la comunidad 😂”.

En el mensaje, Puente utiliza el término “mini Shulai”, un apodo cariñoso formado a partir de su propio nombre, para aludir afectuosamente a su hija. La entrenadora y comunicadora recalca la unión familiar e integra a sus seguidoras —a quienes suele denominar “tías”—, subrayando el rol fundamental de la comunidad digital en su experiencia de maternidad.

El momento en que Julieta Puente se enteró que tendrá una nena

La inmediata reacción emocional de Puente tras la revelación no pasó inadvertida. Sus seguidores destacaron las lágrimas y el abrazo con su esposo, detalles que fortalecen la conexión entre la pareja y quienes los acompañan virtualmente. Esta cercanía se ve reflejada en la forma de compartir cada momento relevante, haciendo partícipes a quienes la siguen día a día en redes sociales.

Hace menos de un mes, la influencer había comunicado su embarazo con una imagen junto a Miguelena desde la playa, en la que ambos sostenían la primera ecografía del bebé.La publicación incluía un mensaje directo para su comunidad: “Es oficial: ¡Van a ser tías! Hace 3 meses y medio que nuestra vida cambió para siempre y la felicidad se duplicó en nuestro corazón”. Este primer anuncio no solo hizo pública la noticia, sino que avivó la expectativa y el involucramiento afectivo de su audiencia habitual.

En ese momento, Puente escribió a sus “tías” de la comunidad digital: “Pero hoy, solo quería gritarles la noticia más feliz de nuestras vidas: ¡vamos a ser papás (y ustedes tías, qué flash, ni me lo creo que por fin sea real)!”. La reacción de sus seguidoras se manifestó en una catarata de mensajes de cariño y alegría.

Julieta Puente junto a su marido, Facundo Miguelena

La entrenadora relató también el desafío que implicó mantener el embarazo en secreto durante más de tres meses. Y explicó: “3 meses y medio guardándoles este secreto, no pregunten las veces que lloré de ansiedad por gritarlo. Sufrí”. Durante ese periodo, Puente continuó con su rutina profesional y personal, mientras gestionaba la ansiedad y el deseo de compartir la noticia con su comunidad.

Con humor, recordó la dificultad de disimular los cambios físicos: “¿Cómo carajo oculté esta panza y todo lo mal que me estuve sintiendo estos meses?”, comentó, dando cuenta de lo retador que fue mantener la privacidad. La influencer también agradeció a quienes la acompañaron discretamente y a las seguidoras que respetaron su confidencialidad antes del anuncio oficial. “A todas las que se enteraron antes, a las que me vieron haciéndome estudios y guardaron el secreto... no saben qué lindo es sentir ese amor y respeto”, compartió Puente en redes.

El vínculo con su comunidad se consolidó todavía más cuando anticipó que en los próximos días compartirá detalles íntimos de su nueva etapa y grabará rutinas para embarazadas, cumpliendo con uno de los pedidos más recurrentes entre sus seguidoras.

Cuando anunció el embarazo, hubo una particularidad, Puente expresó abiertamente su deseo de tener una niña y confesó haber elegido el nombre Serena dos años atrás, mientras sus seguidoras especulaban sobre la posibilidad de un varón.

De cara a lo que viene, Puente reiteró su compromiso de seguir compartiendo relatos y experiencias acerca del embarazo con sus “tías” digitales. Anticipa así nuevas historias y contenidos que fortalecerán aún más el lazo entre la influencer argentina y su comunidad virtual, en el camino hacia la llegada de Serena.

