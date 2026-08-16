Lionel Messi falló un penal para Inter Miami ante Nashville por la MLS: la decisión del árbitro para anular el gol en el rebote

El arquero Brian Schwake le contuvo el disparo a Lionel Messi. Sergio Reguilón convirtió en el rebote, pero el árbitro invalidó la jugada por invasión

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La visita del Inter Miami al Geodis Park de Nashville SC representa un sabor agridulce para el equipo dirigido por Guillermo Hoyos en los primeros minutos. El duelo, que tiene en juego la cima de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS) y la pelea por el MLS Supporters’ Shield, presentó un obstáculo inesperado para el club de Florida que no encuentra mostrar el juego al que está acostumbrado.

El marcador se abrió temprano, cuando Andy Najar aprovechó un centro y cabeceó sin oposición en el segundo palo a los 15 minutos. La defensa del Inter Miami mostró dudas en la marca, lo que permitió que Nashville tomara la ventaja en su estadio con una jugada que generó incertidumbre en la visita.

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Pese a la presión del local, la presencia de Lionel Messi y Luis Suárez fue determinante para que el equipo de Guillermo Hoyos generara peligro. La jugada más clara llegó poco después del gol inicial: el delantero uruguayo desbordó por la derecha y, tras ingresar al área, fue derribado por Jeisson Palacios. El árbitro no dudó y sancionó penal, lo que encendió las expectativas de los hinchas de Miami.

Lionel Messi tuvo la cancha del empate ante Nashville (Photo by Carly Mackler / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

El capitán argentino tomó la responsabilidad del disparo. Su remate, bajo y esquinado, fue contenido por el arquero Brian Schwake, quien anticipó la intención del 10. En el rebote, Sergio Reguilón envió la pelota al fondo de la red, pero la alegría duró poco: tras una revisión del VAR, el tanto fue anulado por invasión de área, dejando al Inter sin el ansiado empate.

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Este episodio marcó el tercer penal consecutivo fallado por Messi, sumando los tiros errados ante Austria y Egipto en la última Copa del Mundo. A pesar de estos tropiezos recientes, el astro argentino mantiene una efectividad del 77,64% en la ejecución de penales, con 125 conversiones en 161 intentos durante su carrera en Barcelona, PSG, Inter Miami y la selección argentina.

La comparación con Cristiano Ronaldo surge de manera inevitable. El portugués, según los registros, lleva 194 goles de penal sobre 232 ejecuciones, lo que representa una tasa de acierto del 83,60%. Este dato refleja una diferencia en el rendimiento desde los doce pasos, mientras el referente rosarino afronta un presente complejo en cuanto a lo emocional.

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El venezolano culminó una gran jugada individual para el empate parcial en la MLS

Casi sobre el cierre de la primera parte, Telasco Segovia sorprendió a la defensa local con una acción individual. Tras recibir una precisa habilitación de Messi en el área, el mediocampista venezolano eludió a su marca con un regate corto y definió con categoría, firmando un gol que revitalizó al Inter Miami antes del descanso.

Los últimos días de Messi han estado marcados por el fallecimiento de su padre Jorge Messi en la madrugada del sábado pasado. El capitán del Inter Miami regresó de emergencia junto a su familia a la Argentina para realizar una despedida íntima en Rosario y decidió quedarse unas horas más en el país para acompañar a sus seres queridos en este difícil momento.

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Esta situación hizo que se perdiera la derrota ante Rayados de Monterrey por la segunda fecha de la Leagues Cup y el martes por la noche, más precisamente a las 22:53, su avión privado salió del Aeropuerto Islas Malvinas de Rosario con destino a Fort Lauderdale y llegó a los Estados Unidos a primera hora de la mañana del miércoles. Ese mismo día decidió ponerse a disposición de las Garzas para el duelo de la jornada ante León: fue al banco y jugó todo el segundo tiempo, pero no pudo impedir la eliminación en primera fase.

El remate del argentino fue contenido y se mantuvo la desventaja del Inter Miami en el primer tiempo (Photo by Carly Mackler / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Su entrenador, Guillermo Hoyos, fue consultado este viernes sobre “cómo vio de ánimo” a la Pulga: “Creo que se tiene que ir desarrollando poco a poco todo, por el hecho mismo de que hay un gran dolor. Esto no es de un día para otro todo. Entonces, yo creo que el silencio es lo más acertado. El silencio, la tranquilidad, la paz y que él encuentre los momentos. Y los momentos de él, nosotros lo tenemos que acompañar siempre y acompañarlo dentro de ese silencio”.

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El 10 registra 921 goles en 1.167 partidos como futbolista profesional y es el principal rival de Cristiano Ronaldo en la pelea por ser el máximo artillero histórico de este deporte. El Bicho se sostiene en el primer lugar con 976 goles en 1.330 compromisos y ya regresó a Al Nassr, pero no fue convocado para el partido de este sábado con victoria 3-0 ante Al Fateh por la primera jornada de la liga de Arabia Saudita.

Los máximos goleadores históricos del fútbol mundial

976 - Cristiano Ronaldo

921 - Lionel Messi

759 - Josef Bican

757 - Pelé

745 - Romario