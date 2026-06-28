Romina Gaetani habló de los últimos momentos de Ernestina Pais antes de su muerte: “Ella estaba muy feliz”

En medio de la despedida en la casa velatoria, Romina Gaetani se sinceró frente a las cámaras y habló de los últimos proyectos de su compañera previo a su muerte (TN - Todo Noticias)

La muerte de Ernestina Pais, conmocionó a todos. El trágico accidente vial en San Isidro que terminó con su vida el viernes pasado quedará en la memoria colectiva del mundo del espectáculo. Ese día, Ernestia se dirigía al teatro Niní Marshall de Tigre para presentarse en la obra El divorcio del año. Este domingo, en medio del último adiós, una de sus compañeras de elenco, Romina Gaetani, se acercó a la casa velatoria y, a metros de la entrada, compartió su dolor y recuerdos frente a las cámaras.

Por unos minutos Romina se detuvo ante la prensa y, visiblemente conmovida, describió el impacto que causó la noticia en el grupo de El divorcio del año. “Durante la tarde se estuvo comunicando con el chat de la obra por notas y por cómo iba a ser la gira. Esta semana se la escuchaba muy entusiasmada. Y no lo puedo creer, todavía no caigo. Es una locura”, confesó con la voz quebrada por la emoción. “En los ratos libres que teníamos en la gira se ponía en la habitación y se ponía a escribir en su computadora. Estaba escribiendo su libro, paraba con el libro, se comunicaba con España, seguía con el guion del padre”, relató. Sobre el libro, Gaetani detalló que Ernestina había decidido escribir sobre su propia vida. “Nada menos”, exclamó.

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La actriz también recordó el modo en que Pais se convirtió en un sostén emocional ante el mal momento que ella vivió con su expareja, Luis Cavanagh. “A mí me abrazó el alma cuando yo tuve un comienzo de año muy delicado, haciendo una denuncia por violencia. Y ella, sin conocerme y antes de estar en la obra, me deja un mensaje. Ernestina, yo nunca la había conocido personalmente", recordó la actriz frente a las cámaras. “Sabía el tamaño de mujer y de profesional que era, pero no la conocía personalmente y me dejó un mensaje. Ella estaba preocupada, me decía: ‘Por favor, no entres en un lugar oscuro, no te caigas’. No podía creer que me estuviera hablando Ernestina. Yo le decía: ‘Quedate tranquila, voy a estar bien’. Empezamos un diálogo por WhatsApp, un ida y vuelta, y de la noche a la mañana terminé estando en El divorcio del año, compartiendo todos los días con ella”, relató.

La actriz Romina Gaetani transita por la calle para darle el último adiós a Ernestina Pais (RSFotos)

“Así fue conmigo, con todos en el elenco y en la vida en general. Ayer me quedé todo el día en la cama, entré a su Instagram y empecé a ver hasta el 2020, entrevistas y cosas. Y era una mujer que siempre se interesó por todo tipo de causas, muy empática, muy de ponerse en el lugar del otro y muy justiciera. En eso me identificaba con ella”, destacó Gaetani entre lágrimas.

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Cabe mencionar que la mañana del domingo, la sala Alessandria en avenida Córdoba 5084 abrió sus puertas para recibir a familiares, amigos y figuras del ambiente artístico. La ceremonia, que comenzó a las 8 y se extendió hasta las 11.30, permitió que quienes quisieran rendir homenaje a la memoria de Ernestina pudieran acercarse, ofrecer sus condolencias y compartir recuerdos. La empresa a cargo de la organización subrayó el respeto y la apertura a todos los que quisieron acompañar a la familia en este difícil momento. El último adiós concluyó con la partida hacia el cementerio de la Chacarita.

Ernestina Pais y el elenco de El Divorcio del Año posando con el público en una de sus funciones (Iinstagram)

Horas antes del accidente, Pais había compartido en sus redes sociales un flyer anunciando nuevas fechas de la gira teatral: “Se agregan destinos, gracias vida”. Poco después, al llegar a la intersección de Sáenz Peña y El Cano, en San Isidro, atravesó un paso a nivel con la barrera baja. A las 19:25, la formación UTA-8 del Tren de la Costa impactó del lado del conductor de su automóvil Honda City. El público ya comenzaba a ingresar al teatro, sin saber que la función sería suspendida.

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José María Muscari, director de la obra, fue uno de los primeros en enterarse del accidente mientras estaba en el Gorriti Art Center listo para una función de Sex. Se trasladó inmediatamente al teatro Niní Marshall para informar y contener a sus compañeros, visiblemente afectados. Mientras tanto, el público permanecía en sus butacas, sin información. Diego Ramos, quien suplía esa noche a Fabián Vena, fue el encargado de salir al escenario y anunciar la suspensión de la función, sin brindar detalles.

El último adiós a Pais se vivió desde el silencio de los pasillos del teatro hasta las palabras emocionadas de sus colegas y seres queridos. La memoria de una mujer inquieta, solidaria y entregada a la profesión queda grabada en quienes compartieron con ella escenarios y vida.

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