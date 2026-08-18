Quién fue la última eliminada de la casa de Gran Hermano

Alejandra Majluf fue la última eliminada de Gran Hermano: Generación Dorada tras perder el versus final con Luana Fernández (Video: GH, Telefe)

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La 26° gala de eliminación de Gran Hermano: Generación Dorada tuvo en la noche del lunes 17 de agosto de 2026 un desenlace que nadie dentro de la casa anticipaba: Luana Fernández y Alejandra Majluf quedaron frente a frente en el versus final, en uno de los mano a mano más inesperados de la edición. El resultado, que se conoció poco después de las 23:30 en el marco del feriado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, dejó a ocho jugadoras en competencia en la recta final del reality de Telefe.

La gala arrancó el domingo 16, con una dinámica de votación positiva. En esa primera etapa, el público eligió directamente a quiénes quería mantener en el juego, y Solange “Sol” Abraham y Yisela “Yipio” Pintos fueron las más votadas por sus seguidores para continuar, saliendo de la placa por esa vía antes de que la tensión escalara.

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La votación positiva del domingo 16 sacó de placa a Solange Abraham y Yisela “Yipio” Pintos por decisión del público

Luego, ya el lunes, la modalidad cambió a negativa y el mecanismo se invirtió: las participantes con menos votos en contra fueron las primeras en quedar a salvo. Charlotte Caniggia, Tamara Paganini y Yanina Zilli fueron salvadas en ese orden, con 0,8%, 1,2% y 11,5% de votos negativos, respectivamente. Cada nombre que Santiago del Moro anunciaba reducía la placa y aumentaba la presión sobre las que permanecían en ella.

Cuando el conductor reveló que las últimas dos en competencia eran Luana y Majluf, la sorpresa recorrió la casa. Luana era considerada una de las jugadoras de mayor peso en la convivencia, con tres versus ya superados a su favor y una imagen de fortaleza construida a lo largo de las semanas de encierro. Majluf tenía un perfil diferente y había generado opiniones divididas tanto entre sus compañeras como entre los seguidores del programa, aunque su permanencia hasta esa instancia daba cuenta de cierto respaldo del público.

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Previo al anuncio final, las acompañantes de ambas fueron trasladadas al SUM. Danelik, la visita elegida por Luana —aunque con disconformidad de su parte—, y Jenny Mavinga, quien acompañaba a Majluf, esperaron desde allí el resultado. El destino de cada una quedaba atado al de su representada.

Alejandra Majluf recibió el 57,1% de los votos negativos y su eliminación también marcó la salida de Jenny Mavinga de Gran Hermano

La tensión se extendió durante buena parte de la noche. Recién pasadas las 23:30, Del Moro comunicó el resultado: Alejandra Majluf recibió el 57,1% de los votos negativos del público y se convirtió en la nueva eliminada. Eso significó también la partida de Mavinga, que debió abandonar la casa junto a ella.

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Antes de cruzar la puerta dorada, Majluf se despidió del grupo con un tono que no dejó lugar a reproches. “Gracias por este tiempo. Mariela: se te dio, disfrutá que ya me voy”, le dijo a Mariela Prieto, quien había pedido con insistencia su eliminación. Luego se dirigió al resto: “Simplemente para mí esto fue un sueño. No me lo esperaba y aprendí el juego en la casa. Cometí errores como todos, sé que me perdonan y que yo los perdono. Los quiero”. Lanzó un beso y caminó hacia el exterior. El Big también le dedicó unas palabras de despedida: “Te deseo todo lo mejor, gracias por haber pertenecido a la casa y gracias por tus personajes. Hasta pronto y buena vida”.

Con la salida de Majluf, Luana consolidó su lugar como una de las jugadoras más sólidas de la edición. Sus tres versus ganados la ubican como la segunda participante con más mano a mano superados, solo detrás de Solange Abraham, que acumula cuatro. Además, la influencer es de las pocas jugadoras que se mantiene desde febrero totalmente aislada dentro de la casa. Solo comparte este logro con Pincoya y Yanina Zilli.

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