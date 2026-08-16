Evangelina Anderson reveló el insólito pedido que recibió en una noche fogosa: "Él es muy conocido en el mundo"

La modelo relató la noche íntima que vivió junto a un joven

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Tras su separación de Martín Demichelis, y su breve romance con Ian lucas, Evangelina Anderson sorprendió a sus fanáticos este fin de semana al revelar el insólito pedido que recibió en una noche fogosa con un joven. Todo sucedió durante su paso por PH Podemos Hablar cuando Andy Kusnetzoff preguntó quién había experimentado una situación de esas características.

Ante la mirada de Benjamín Vicuña, Santiago Talledo y Lizy Tagliani, la modelo comenzó a narrar la anécdota, describiendo con detalle la situación y reconstruyendo la reacción que le provocó ese episodio. “Abrió la boca como un Pac-Man y se fagocitó mi pie. Se lo metió todo en la boca”, contó al aire en el programa, ante la sorpresa del resto de los invitados.

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La escena generó de inmediato la intervención de Benjamín Vicuña, quien buscó precisar el alcance del relato con una pregunta directa: “¿La patita completa?”. La respuesta de Anderson mantuvo el tono distendido del segmento y reforzó la dimensión del episodio. “O él tenía la boca muy grande o yo tengo el pie muy chiquito”, dijo.

A partir de ese momento, el intercambio en el ciclo derivó en comentarios y bromas dentro del estudio. Lizy Tagliani aportó uno de los comentarios del momento al señalar: “Conmigo es como una doble”, en alusión al tamaño de su pie y a la imagen que había planteado la modelo.

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Evangelina Anderson reveló en PH Podemos Hablar el pedido que recibió durante una noche con un joven (Instagram)

Luego, Santiago Talledo intentó representar físicamente lo que Anderson acababa de describir. Para eso, se llevó una mano a la boca y lanzó una pregunta con la que buscó confirmar si ese gesto se parecía a la escena original. “Yo te voy a ayudar. ¿Él hizo esto, o sea así? Pero y solo eso. No es que chupó...”, planteó el actor en el mismo tramo del programa.

La respuesta de Evangelina Anderson dejó en claro que la situación fue más directa de lo que sugería la reconstrucción de Talledo. “No, no. De una. Me sorprendió, la verdad”, afirmó. Después agregó que, tras ese primer momento, la secuencia continuó sin mayores sobresaltos: “Después me quedé como... fue ahí, jugó un poquito más y después seguimos, y después estuvo bien”.

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El ida y vuelta cerró con una nueva intervención de Andy Kusnetzoff, quien sumó una pregunta orientada al detalle del fetiche. “¿Pero después fue al izquierdo?”, consultó el conductor. Anderson respondió que no y precisó: “No, fue una, era una sola”. Kusnetzoff remató entonces con una síntesis breve sobre el episodio: “Su morbo era una”.

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El pasaje formó parte de una de las habituales rondas de confesiones de PH Podemos Hablar, ciclo de Telefe que suele construir buena parte de su repercusión a partir de relatos personales, cruces espontáneos y comentarios entre figuras invitadas. En este caso, la anécdota de Anderson se convirtió en uno de los momentos destacados de la emisión.

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En otro paso del programa, Anderson recordó su separación de Martín Demichelis y reveló cómo fue el momento en que le contó dicha situación a sus hijos. “Uno de los momentos más fuertes para mí fue cuando me separé. Enfrentar a los chicos y tener esa charla. De hecho, no tanto las nenas, porque yo estaba viviendo en México y mi hijo estaba acá, en River, viviendo con mi hermana. Salió antes en la tele y yo no había hablado con mis hijos. Entonces para mí fue fuertísimo”, confesó la modelo.

Anderson explicó que, al enterarse de que la separación ya estaba siendo anunciada en televisión, reaccionó de inmediato. “Lo primero que hice fue llamarlo por la camarita. Yo no estaba preparada emocionalmente para transmitírselo y lo tuve que hacer así, como pude”, contó, visiblemente conmovida.

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